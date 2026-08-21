सोना 4300 और चांदी 10000 रुपए महंगी, अभी खरीदें या रुकें?

Gold Silver Rate 21 August 2026: सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी आई है. सोना और चांदी दोनों ने ही लोगों को सुबह- सुबह झटका दे दिया है. एकतरफ जहां 21 अगस्त को सोना 4,300 रुपए बढ़कर 1 लाख 62 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है तो वहीं दूसरी तरफ चांदी में 10,000 रुपए का उछाल आया है. यहां इसके बारे में डिटेल में जानते हैं.

कितना महंगा हुआ सोना?

कल, 20 अगस्त को 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव 1,58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो आज 4,300 रुपए बढ़कर 1,62,000 रुपए पर आ गया है. पिछले 3 महीनों में सोना आज सबसे ज्यादा महंगा है. इसके पहले 26 मई को 24 कैरेट सोना लगभग इतना ही महंगा हुआ था और 1,62,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था.

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कितनी महंगी हुई चांदी?

चांदी में भी इतनी ही तेजी देखने को मिल रही है. आज शुद्ध चांदी 2,35,000 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 2,45,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है. यानी चांदी में सीधा 10,000 रुपए का उछाल है. पिछले सात सप्ताह में आज चांदी सबसे ज्यादा महंगी है. इसके पहले 3 जुलाई को चांदी इतनी महंगी हुई थी और 2,45,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंची थी.

क्यों महंगा हुआ सोना- चांदी?

अमेरिकी डॉलर और बांड प्रतिफल में भारी गिरावट के कारण आज सोना दो महीने से अधिक समय के अपने उच्चतम स्तर के आसपास है. सोने की कीमत 66.31 डॉलर की गिरावट के साथ 4,456.72 डॉलर प्रति औंस हो गई और चांदी की कीमत लगभग दो प्रतिशत टूटकर 65.82 डॉलर प्रति औंस हो गई. बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर नए आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा के बाद कच्चे तेल की कीमतों में दो प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई, जिससे हाजिर सोना की कीमत गिरकर 4,450 डॉलर प्रति औंस रह गई है.

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