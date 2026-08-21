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हिंदी न्यूज़बिजनेससोना 4300 और चांदी 10000 रुपए महंगी, अभी खरीदें या रुकें?

सोना 4300 और चांदी 10000 रुपए महंगी, अभी खरीदें या रुकें?

Gold Silver Rate: सोने का भाव आज जबरदस्त उछाल पर है. वहीं, चांदी भी महंगी हुई है. आइये जानते हैं कि अभी सोना या चांदी खरीदना सही है या नहीं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 21 Aug 2026 09:20 AM (IST)
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Gold Silver Rate 21 August 2026: सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी आई है. सोना और चांदी दोनों ने ही लोगों को सुबह- सुबह झटका दे दिया है. एकतरफ जहां 21 अगस्त को सोना 4,300 रुपए बढ़कर 1 लाख 62 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है तो वहीं दूसरी तरफ चांदी में 10,000 रुपए का उछाल आया है. यहां इसके बारे में डिटेल में जानते हैं. 

कितना महंगा हुआ सोना?

कल, 20 अगस्त को 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव 1,58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो आज 4,300 रुपए बढ़कर 1,62,000 रुपए पर आ गया है. पिछले 3 महीनों में सोना आज सबसे ज्यादा महंगा है. इसके पहले 26 मई को 24 कैरेट सोना लगभग इतना ही महंगा हुआ था और 1,62,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था.

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कितनी महंगी हुई चांदी?

चांदी में भी इतनी ही तेजी देखने को मिल रही है. आज शुद्ध चांदी 2,35,000 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 2,45,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है. यानी चांदी में सीधा 10,000 रुपए का उछाल है. पिछले सात सप्ताह में आज चांदी सबसे ज्यादा महंगी है. इसके पहले 3 जुलाई को चांदी इतनी महंगी हुई थी और 2,45,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंची थी. 

क्यों महंगा हुआ सोना- चांदी?

अमेरिकी डॉलर और बांड प्रतिफल में भारी गिरावट के कारण आज सोना दो महीने से अधिक समय के अपने उच्चतम स्तर के आसपास है. सोने की कीमत 66.31 डॉलर की गिरावट के साथ 4,456.72 डॉलर प्रति औंस हो गई और चांदी की कीमत लगभग दो प्रतिशत टूटकर 65.82 डॉलर प्रति औंस हो गई. बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर नए आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा के बाद कच्चे तेल की कीमतों में दो प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई, जिससे हाजिर सोना की कीमत गिरकर 4,450 डॉलर प्रति औंस रह गई है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 21 Aug 2026 09:20 AM (IST)
Tags :
Gold Silver Business News Silver Price
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