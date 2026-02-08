Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom











Retirement Planning Tips: अक्सर लोग रिटायरमेंट के बारे में देर से सोचना शुरू करते हैं. जबकि इसकी योजना जितनी जल्दी बने, उतना बेहतर होता है. युवावस्था में निवेश शुरू करना भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार करता है. खासतौर पर 40 की उम्र ऐसा समय होता है, जब आमदनी सबसे बेहतर स्तर पर होती है. साथ ही इस समय जिम्मेदारियां भी तेजी से बढ़ जाती हैं.

इस दौर में बच्चों की पढ़ाई, घर का लोन और माता-पिता की देखभाल जैसे खर्च बजट पर दबाव डालते हैं. ऐसे में अगर आप 40 की उम्र में रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर रहे हैं, तो कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी हो जाता है. सही योजना से आप आने वाले समय को सुरक्षित बना सकते हैं.

रिटायरमेंट की प्लानिंग करें

रिटायरमेंट की मजबूत तैयारी के लिए EPF और NPS जैसी योजनाओं में नियमित निवेश करना जरूरी है. कोशिश करें कि अपनी आय का करीब 15 से 25 फीसदी हिस्सा भविष्य के लिए अलग रखें. सबसे पहले रिटायरमेंट को प्राथमिकता देने से आगे चलकर आर्थिक सुरक्षा बनी रहती है.

हाई इंटरेस्ट लोन से बनाएं दूरी

क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन पर आमतौर पर 12 से 24 फीसदी तक ब्याज लगता है. जो आपकी बचत को तेजी से कम कर सकता है. इसलिए ऐसे महंगे कर्ज को सबसे पहले खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए. वहीं, होम लोन को जारी रखा जा सकता है. लेकिन उस पर भी समय-समय पर अतिरिक्त प्री-पेमेंट करना फायदेमंद रहता है.

मुश्किल समय के लिए रखें अलग फंड

रिटायरमेंट की तैयारी के साथ-साथ इमरजेंसी फंड बनाना भी बेहद जरूरी है. कोशिश करें कि कम से कम 6 से 9 महीने के खर्च के बराबर रकम सेविंग अकाउंट या लिक्विड फंड में सुरक्षित रखें. जिससे अचानक जरूरत पड़ने पर आर्थिक दबाव न पड़े.

अपनी फाइनेंशियल स्थिति का सही आकलन करें

रिटायरमेंट की योजना बनाते समय अपनी आय, खर्च, EMI, निवेश से जुड़े खर्चों को ध्यान में रखना जरूरी है. साथ ही महंगाई, बढ़ते मेडिकल खर्च और भविष्य के लाइफस्टाइल को देखकर यह अनुमान लगाएं कि रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी रकम की जरूरत होगी.

इंश्योरेंस को बनाएं सुरक्षा कवच

रिटायरमेंट प्लानिंग के दौरान इंश्योरेंस को नजरअंदाज न करें और पर्याप्त टर्म लाइफ इंश्योरेंस जरूर लेनी चाहिए. साथ ही समय-समय पर अपनी पॉलिसी की समीक्षा करते रहें, ताकि जरूरत के हिसाब से कवरेज बना रहे.

