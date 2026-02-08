निवेशकों की किस्मत बदलने वाला शेयर! दिया 1250% का मल्टीबैगर रिटर्न, 1 लाख के बन गए 12.50 लाख
कभी-कभी शेयर बाजार में ऐसे स्टॉक सामने आते हैं, जो निवेशकों की उम्मीदों से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हैं. ये शेयर कुछ ही सालों में शानदार रिटर्न देकर लोगों को तगड़ा कमाई करने का मौका देते हैं..
Grm Overseas Multibagger Stock: कभी-कभी शेयर बाजार में ऐसे स्टॉक सामने आते हैं, जो निवेशकों की उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हैं. धीरे-धीरे बढ़ते हुए ये शेयर कुछ ही सालों में शानदार रिटर्न देकर लोगों की कमाई को कई गुना बढ़ा देते हैं. इन्हें ही मल्टीबैगर स्टॉक कहा जाता है.
इस लिस्ट में Grm Overseas ने पिछले पांच सालों में करीब 1250 फीसदी का दमदार रिटर्न देकर निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. साथ ही बाजार में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. आइए जानते हैं, इसके बारे में...
1 लाख के निवेश पर मिला 12.50 लाख
GRM Overseas कंपनी शेयरों ने लंबे समय में अपने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है. अगर किसी निवेशक ने पांच साल पहले इसमें 1 लाख रुपये लगाए होते, तो आज उसकी निवेश राशि बढ़कर करीब 12.50 लाख रुपये हो चुकी होती.
यही वजह है कि इस शेयर को लेकर बाजार में लगातार उत्सुकता बनी हुई है. हाल के कॉरपोरेट अपडेट्स के बाद यह स्टॉक एक बार फिर निवेशकों और विश्लेषकों के बीच चर्चा का विषय बन गया है.
कंपनी की वित्तीय स्थिति हुई और मजबूत
हाल ही में कंपनी की ओर से वारंट कन्वर्जन को लेकर अहम जानकारी सामने आई है. बोर्ड ने बड़ी संख्या में वारंट्स को इक्विटी शेयरों में बदलने की मंजूरी दे दी है. जिसके जरिए कंपनी को 86 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि प्राप्त हुई है.
इस प्रक्रिया के बाद कंपनी के पास अब कोई भी वारंट लंबित नहीं बचा है. इससे न सिर्फ बैलेंस शीट को मजबूती मिली है, बल्कि निवेशकों का भरोसा भी और मजबूत हुआ है.
शेयर बाजार में कंपनी का हाल
बीएसई पर शुक्रवार, 6 फरवरी को कंपनी शेयरों में तेजी देखने को मिली थी. कंपनी शेयरों ने 1.91 फीसदी या 3.10 रुपये की तेजी के साथ 165.30 रुपये पर कारोबार करते हुए दिन की समाप्ति की थी. दिन का इंट्रा डे हाई 166.20 रुपये था.
कंपनी शेयरों के 52 सप्ताह के हाई लेवल की बात करें तो, इस दौरान शेयरों ने 185.55 रुपये का आंकड़ा छूआ था. वहीं, 52 सप्ताह का लो लेवल 66.05 रुपये था.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
यह भी पढ़ें: डिविडेंड पाने का आखिरी मौका; 9 फरवरी से पहले खरीदें ये शेयर, मिल सकता है मोटी कमाई का मौका
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL