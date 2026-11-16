नया पेमेंट सिस्टम लेकर आई Air India, ऐसा करने वाली भारत की पहली एयरलाइन बनी

एयर इंडिया ने अपने बिजनेस पार्टनर्स के लिए पेमेंट से जुड़ी एक नई सुविधा शुरू की है. इसके तहत अब ट्रैवल एजेंसियां, ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनियां और कॉर्पोरेट ग्राहक एक ही प्रीपेड अकाउंट के जरिए एयर इंडिया की अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर की गई बुकिंग का भुगतान कर सकेंगे. इस नई सुविधा का नाम 'एयर इंडिया पार्टनर पे' रखा गया है. कंपनी ने इसे ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क UATP के साथ मिलकर शुरू किया है.

कंपनी का कहना है कि इस सिस्टम का खास मकसद भुगतान की प्रक्रिया को पहले के मुकाबले और आसान बनाना है. अभी अलग-अलग प्लेटफॉर्म से टिकट बुक करने पर पार्टनर्स को अलग-अलग पेमेंट प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है. लेकिन अब नई सुविधा के आने से उन्हें एक ही अकाउंट के जरिए सभी बुकिंग का पेमेंट करने और अपने खर्चों पर नजर रखने में मदद मिलेगी.

एक अकाउंट से होगा कई बुकिंग का भुगतान

एयर इंडिया पार्टनर पे के तहत ट्रैवल एजेंसियों और कॉर्पोरेट ग्राहकों को एक प्रीपेड अकाउंट दिया जाएगा. इसमें जरूरत के मुताबिक तुरंत पैसे जमा किए जा सकेंगे, ताकि पेमेंट में देरी के कारण टिकट बुकिंग न रुके. इस सुविधा में अलग-अलग तरह के फंडिंग ऑप्शन भी दिया जाएगा और बैंक गारंटी की जरूरत नहीं होगी.

खर्च का हिसाब रखना होगा आसान

इस सिस्टम में एक साथ कई तरह के ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट देखने की सुविधा भी मिली है. यानी इससे पार्टनर्स यह पता कर सकेंगे कि एयर इंडिया की बुकिंग पर कितना पैसा खर्च हुआ है और पेमेंट का मिलान भी आसानी से कर सकेंगे. हालांकि, एयरलाइन को उम्मीद है कि इससे उसके पार्टनर्स के साथ लेन-देन बेहतर होगा और भुगतान से जुड़ी लागत को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी.

पहले कहां मिलेगी ये सुविधा?

एयर इंडिया इस प्रोग्राम को पहले भारत में अपने ट्रैवल पार्टनर्स के लिए शुरू करेगी. इसके बाद दूसरे चरण में इसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने की योजना है. यह सिस्टम UATP के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेगा. कंपनी के मुताबिक, इसके लिए काम करने वाले पेमेंट पार्टनर्स को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक लाइसेंस और निगरानी के तहत रखा गया है.

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