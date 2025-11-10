68 करोड़ के फर्जी गारंटी केस के बाद भी रिलायंस पावर में उछाल, निवेशकों ने जताया भरोसा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Reliance Power ED Case: अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रुप कंपनी पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है. देश के जाने-माने बिजनेसमैन अनिल अंबानी के रिलायंस पावर पर कथित तौर पर 68 करोड़ रुपए की फर्जी बैंक गारंटी का मामला दर्ज है. इस संबंध में अब तक 3 गिरफ्तारियां भी हो चुकी है.

वहीं, इन सब के बीच कंपनी के शेयरों में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है. सोमवार, 10 नवंबर को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर तेजी दर्ज करते हुए 42.30 रुपए तक पहुंच गए. जो पिछले दिन बंद से करीब 8 प्रतिशत की उछाल को दिखाता है.

सोमवार को कंपनी के शेयरों के हाल

रिलायंस पावर के शेयरों में सोमवार को तेजी देखने को मिल रही है. दोपहर करीब 1:35 बजे बीएसई पर कंपनी के शेयर 5.50 फीसदी तेजी के साथ 41.40 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे. जो पिछले दिन बंद की तुलना में 2.16 रुपए की उछाल को दिखाता है. कारोबारी दिन के दौरान कंपनी शेयर 42.30 के हाई लेवल पर पहुंची थी.

अगर आंकड़ों की बात करें तो, कंपनी के शेयर अपने 52 सप्ताह के ऑल टाइम हाई के दौरान 76.49 रुपए पर पहुंच गए थे. इसके साथ ही 52 सप्ताह का ऑल टाइम लो 31.30 रुपए रहा था.

फर्जी बैंक गारंटी में कंपनी का बयान

68 करोड़ रुपए के फर्जी बैंक गारंटी केस में कंपनी की तरफ से कहा गया है कि, ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का रिलायंस पावर या इससे संबंधित किसी भी सब्सिडियरी यूनिट से कोई लेना-देना नहीं है. अमर नाथ दत्ता नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद भी कंपनी की ओर से बयान जारी किया गया था और जानकारी दी गई थी कि, इन सब से अनिल अंबानी का कोई संबंध नहीं है.

बीते गुरुवार को ईडी ने कोलकाता से अमर नाथ को गिरफ्तार किया था. ईडी का आरोप है कि, दत्ता ने रिलायंस पावर की एक सहायक कंपनी को फर्जी बैंक गारंटी दिलवाने में अहम भूमिका निभाई है. दिल्ली की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई के बाद दत्ता को 4 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया गया था.

