हिंदी न्यूज़बिजनेसमहंगा पड़ेगा फिर भी खरीदने की जल्दबाजी... क्यों अमेरिका से वेनेजुएला के क्रूड ऑयल की सप्लाई का रिलायंस को इंतजार?

Venezuelan crude oil:  CPR के एक्सपर्ट ब्रह्मा चेलानी का का कहना है कि ऑयल रिफाइनिंग कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को वेनेजुएला से क्रूड ऑयल खरीदने में मिडिल ईस्ट देशों के मुकाबले महंगा पड़ेगा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Updated at : 12 Jan 2026 08:19 AM (IST)
Preferred Sources

Venezuelan crude oil: दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) इन दिनों अमेरिका से वेनेजुएला का तेल खरीदने की बात को लेकर सुर्खियों में हैं. हालांकि, नॉन-प्रॉफिट थिंक टैंक, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (CPR) के एक्सपर्ट ब्रह्मा चेलानी का का कहना है कि ऑयल रिफाइनिंग कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को वेनेजुएला से क्रूड ऑयल खरीदने में मिडिल ईस्ट देशों के मुकाबले महंगा पड़ेगा. 

X पर एक पोस्ट के जरिए ब्रह्मा चेलानी ने कहा कि रिलायंस वेनेजुएला का कच्चा तेल खरीदेगी, लेकिन खुद उस दक्षिण अमेरिकी देश से नहीं, बल्कि अमेरिका से, जिसने वहां बड़े पैमाने पर हमले किए और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया.

वेनेजुएला से तेल मंगाना पड़ेगा महंगा

उन्होंने आगे कहा, वेनेजुएला का क्रूड ऑयल असल में शिपिंग कॉस्ट के साथ रिलायंस को मिडिल ईस्ट की सप्लाई से थोड़ा ज्यादा महंगा पड़ेगा. दूसरे शब्दों में कहे, तो तेल की यह खरीद मुख्य रूप से ट्रंप प्रशासन को एक राजनीतिक संकेत देने के लिए है. बताया जा रहा है कि वेनेजुएला का लाखों बैरल तेल वहां के समुद्री टैंकरों और जहाजों में अटका हुआ है. इनमें से लगभग लगभग 30-50 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल को अमेरिका मार्केट प्राइस पर दूसरे देशों को बेचने की तैयारी में है. इससे मिला पैसा ट्रंप के कंट्रोल में रहेगा, जिसका इस्तेमाल वेनेजुएला और अमेरिका के विकास में किया जाएगा. 

रूस से कम हो रही तेल की खरीद

बीते कुछ महीनों में अमेरिका के दबाव में आकर दुनिया के कई देश रूस से क्रूड ऑयल की खरीद कम कर रहे हैं. ऐसे में तेल की सप्लाई भी बनी रहे और दूसरे देशों से भी तेल खरीदने के रास्ते खुले व साथ ही पश्चिमी देशों के दबाव से भी बचा जा सके इसके लिए रिलायंस अमेरिका की मंजूरी के साथ वेनेजुएला से तेल खरीदना चाहता है. इसकी एक और वजह यह भी हो सकती है कि वेनेजुएला का क्रूड ऑयल ब्रेंट क्रूड से 5-8 डॉलर प्रति बैरल सस्ता होता है क्योंकि वेनेजुएला का क्रूड ऑयल और सल्फर मिला हुआ होता है. रिलांयस के पास जामनगर की अपनी रिफाइनरी में इसे प्रोसेस करने की कैपेसिटी भी है, तो सप्लाई के सोर्सेज बढ़ाने के लिए वेनेजुएला का क्रूड ऑयल उसके लिए एक बेहतर ऑप्शन है. 

पहले भी रिलायंस खरीदता था तेल 

रिलायंस वेनेजुएला से क्रूड ऑयल पहले भी खरीदता था. यहां तक कि पिछले साल अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद रिलायंस को वेनेजुएला से क्रूड ऑयल मंगाने के लिए लाइसेंस मिले थे. हालांकि, फिर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने PDVSA (वेनेजुएला की तेल कंपनी) के ज्यादातर बिजनेस पार्टनर्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए. इसके चलते रिलायंस ने वहां से तेल की सप्लाई रोक दी.

कैसे होगा पेमेंट? 

तेल की खरीद के बाद इसके भुगतान को लेकर ब्रह्मा चेलानी ने कहा कि रिलायंस US बॉन्ड खरीदकर कच्चे तेल का पेमेंट नहीं करेगी, बल्कि खबरों के मुताबिक वे बिक्री से मिली रकम को ग्लोबल बैंकों में US-कंट्रोल्ड अकाउंट्स में जमा करेंगे।

चेलानी ने कहा, "रिलायंस सीधे US ट्रेजरी को पेमेंट नहीं करेगी. इसके बजाय, बिक्री से मिली रकम 'विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त बैंकों' में US-Controlled अकाउंट्स में जमा की जाएगी."

 

Published at : 12 Jan 2026 08:15 AM (IST)
