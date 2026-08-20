RD पर कहां मिलेगा सबसे ज्यादा ब्याज? SBI, ICICI, PNB और PO से तुलना जानें

RD Interest News: अगर आप हर महीने थोड़ी-थोड़ी रकम जमा करके एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो Recurring Deposit यानी RD अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसमें हर महीने फिक्स पैसे जमा करनी होती है और अकाउंट खोलते समय फिक्स ब्याज दर के हिसाब से पैसा ज्यादा होता है. इसमें बाजार के उतार चढ़ाव का सीधा असर नहीं होता.

SBI में RD की समय 1 साल से 10 साल तक होती है. इसमें न्यूनतम 100 रुपये महीने से शुरुआत की जा सकती है. 1 साल की RD पर 6.80%, 2 साल पर 7%, 3 और 4 साल पर 6.75% और 5 साल की RD पर 6.50% ब्याज दिया जाता है. 400 दिन की समय पर ब्याज 7.10% तक पहुंचता है. SBI RD के बदले ओवरड्राफ्ट की सर्विस भी देता है.

ICICI Bank की ब्याज दर

ICICI Bank में RD 6 महीने से 10 साल तक के लिए खोली जा सकती है. सामान्य कस्टमर्स के लिए ब्याज दर 4.50% से 6.50% तक है. 3 से 5 साल की RD पर 6.50% ब्याज मिलता है. वहीं सीनियर सिटीजन को इसी समय में 7.10% तक ब्याज मिल सकता है.

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PNB में RD की शुरुआत 100 रुपये की हर महीने जमा होने वाली किस्त से की जा सकती है. कस्टमर 6 महीने से 120 महीने तक की समय चुन सकते हैं. अधिकतम हर महीने जमा होने वाली किस्त 25 लाख रुपये तक हो सकती है. बैंक RD के बदले लोन की सर्विस भी देता है. समय से पहले पैसा निकालने पर 1% पेनल्टी लग सकती है. सीनियर सिटीजन को ज्यादा ब्याज का लाभ मिलता है. 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के सुपर सीनियर नागरिकों को भी ज्यादा ब्याज दिया जाता है.

पोस्ट ऑफिस RD पर 6.7% ब्याज

पोस्ट ऑफिस की RD पर जुलाई-सितंबर 2026, 3 महीने में 6.7% साल का ब्याज मिल रहा है. इसमें 100 रुपये से अकाउंट खोला जा सकता है और अधिकतम इन्वेस्टमेंट की कोई सीमा नहीं है.

अगर 10 लाख रुपये का फंड बनाना है, तो 1 साल में हर महीने 80,503 रुपये जमा करने होंगे. 5 साल में ये रकम 14,087 रुपये और 10 साल में 6,082 रुपये महीने रह जाती है. यानी लम्बा समय चुनने पर हर महीने कम पैसा जमा करना पड़ता है. RD खोलने से पहले ब्याज दर, समय, समय से पहले पैसा निकालने के नियम, टैक्स और सीनियर सिटीजन को मिलने वाले फायदे जरूर देखें.

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