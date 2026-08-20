Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसRD पर कहां मिलेगा सबसे ज्यादा ब्याज? SBI, ICICI, PNB और PO से तुलना जानें

RD पर कहां मिलेगा सबसे ज्यादा ब्याज? SBI, ICICI, PNB और PO से तुलना जानें

RD Investment: SBI की RD में 100 मासिक से निवेश शुरू किया जा सकता है. अवधि के मुताबिक ब्याज दर 6.50% से 7.10% तक है, जबकि 400 दिन की अवधि पर 7.10% ब्याज मिलता है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 20 Aug 2026 11:13 AM (IST)
Preferred Sources

RD Interest News: अगर आप हर महीने थोड़ी-थोड़ी रकम जमा करके एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो Recurring Deposit यानी RD अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसमें हर महीने फिक्स पैसे जमा करनी होती है और अकाउंट खोलते समय फिक्स ब्याज दर के हिसाब से पैसा ज्यादा होता है. इसमें बाजार के उतार चढ़ाव का सीधा असर नहीं होता.

SBI में RD की समय 1 साल से 10 साल तक होती है. इसमें न्यूनतम 100 रुपये महीने से शुरुआत की जा सकती है. 1 साल की RD पर 6.80%, 2 साल पर 7%, 3 और 4 साल पर 6.75% और 5 साल की RD पर 6.50% ब्याज दिया जाता है. 400 दिन की समय पर ब्याज 7.10% तक पहुंचता है. SBI RD के बदले ओवरड्राफ्ट की सर्विस भी देता है.

ICICI Bank की ब्याज दर

ICICI Bank में RD 6 महीने से 10 साल तक के लिए खोली जा सकती है. सामान्य कस्टमर्स के लिए ब्याज दर 4.50% से 6.50% तक है. 3 से 5 साल की RD पर 6.50% ब्याज मिलता है. वहीं सीनियर सिटीजन को इसी समय में 7.10% तक ब्याज मिल सकता है.

एक दिन में चांदी 5730 रुपए सस्ती, सोना भी धड़ाम, आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर का रेट

PNB में RD की शुरुआत 100 रुपये की हर महीने जमा होने वाली किस्त से की जा सकती है. कस्टमर 6 महीने से 120 महीने तक की समय चुन सकते हैं. अधिकतम हर महीने जमा होने वाली किस्त 25 लाख रुपये तक हो सकती है. बैंक RD के बदले लोन की सर्विस भी देता है. समय से पहले पैसा निकालने पर 1% पेनल्टी लग सकती है. सीनियर सिटीजन को ज्यादा ब्याज का लाभ मिलता है. 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के सुपर सीनियर नागरिकों को भी ज्यादा ब्याज दिया जाता है.

पोस्ट ऑफिस RD पर 6.7% ब्याज

पोस्ट ऑफिस की RD पर जुलाई-सितंबर 2026, 3 महीने में 6.7% साल का ब्याज मिल रहा है. इसमें 100 रुपये से अकाउंट खोला जा सकता है और अधिकतम इन्वेस्टमेंट की कोई सीमा नहीं है.

अगर 10 लाख रुपये का फंड बनाना है, तो 1 साल में हर महीने 80,503 रुपये जमा करने होंगे. 5 साल में ये रकम 14,087 रुपये और 10 साल में 6,082 रुपये महीने रह जाती है. यानी लम्बा समय चुनने पर हर महीने कम पैसा जमा करना पड़ता है. RD खोलने से पहले ब्याज दर, समय, समय से पहले पैसा निकालने के नियम, टैक्स और सीनियर सिटीजन को मिलने वाले फायदे जरूर देखें.

स्पाइसजेट पर क्यों लगा लाखों का जुर्माना? दिवालिया कार्रवाई पर बड़ा अपडेट

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 20 Aug 2026 11:13 AM (IST)
Tags :
Icici SBI PNB POST OFFICE RD Interest RD Investment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
RD पर कहां मिलेगा सबसे ज्यादा ब्याज? SBI, ICICI, PNB और PO से तुलना जानें
RD पर कहां मिलेगा सबसे ज्यादा ब्याज? SBI, ICICI, PNB और PO से तुलना जानें
बिजनेस
पाकिस्तान ने फिर बढ़ाया बैन, भारतीयों विमानों के लिए बंद रहेगा एयरस्पेस!
Pakistan News: पाकिस्तान ने फिर बढ़ाया बैन, भारतीयों विमानों के लिए बंद रहेगा एयरस्पेस!
बिजनेस
स्पाइसजेट पर क्यों लगा लाखों का जुर्माना? दिवालिया कार्रवाई पर बड़ा अपडेट
SpiceJet Insolvency Case: स्पाइसजेट पर क्यों लगा लाखों का जुर्माना? दिवालिया कार्रवाई पर बड़ा अपडेट
बिजनेस
एक दिन में चांदी 5730 रुपए सस्ती, सोना भी धड़ाम, आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर का रेट
Gold- Silver Rate: एक दिन में चांदी 5730 रुपए सस्ती, सोना भी धड़ाम, आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर का रेट
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: तलाक की अफवाहों के बीच कोर्ट पहुंचीं सुनीता आहूजा! पैपराजी को देखकर बदला अंदाज, फैंस हुए हैरान (19.08.26)
Chugalkhor Aunty: 🫨चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा #sbs
Bigg Boss House में भूत? Himanshi Khurana का डरावना दावा, बोलीं- कोई गला दबा रहा था
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh की ‘तीसरी बीवी’ बनेंगी Amrapali Dubey? मजेदार बातचीत वायरल
Sunita Ahuja विवाद के बीच Govinda का Thailand Club Dance Video Viral, Fans ने किया React
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इंडोनेशिया में 5.7 तीव्रता का भूकंप, झटकों का सिलसिला जारी
इंडोनेशिया में 5.7 तीव्रता का भूकंप, झटकों का सिलसिला जारी
बिहार
पटना: BPSC-AEDO परीक्षा में धांधली का खुलासा, बायोमेट्रिक ऑपरेटर अरेस्ट
पटना: BPSC-AEDO परीक्षा में धांधली का खुलासा, बायोमेट्रिक ऑपरेटर अरेस्ट
स्पोर्ट्स
टेस्ट सीरीज की पहली गेंद पर आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड, 2 भारतीयों के साथ भी हुआ ऐसा
टेस्ट सीरीज की पहली गेंद पर आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड, 2 भारतीयों के साथ भी हुआ ऐसा
ओटीटी
'दुनिया मुझे 'ट्रेटर' की नजर से देखती है’, मुश्किल दौर याद कर छलका रिया चक्रवर्ती का दर्द
'दुनिया मुझे 'ट्रेटर' की नजर से देखती है’, छलका रिया चक्रवर्ती का दर्द
इंडिया
इस्लामाबाद की कार्रवाई पर भारत का जवाब, पाक हाई कमीशन पर लिया एक्शन
इस्लामाबाद की कार्रवाई पर भारत का जवाब, पाक हाई कमीशन पर लिया एक्शन
ऑटो
Swift-Baleno को पछाड़ 4.99 लाख की ये कार बनी नंबर-1, जानें डिटेल
Swift-Baleno को पछाड़ 4.99 लाख की ये कार बनी नंबर-1, जानें डिटेल
बिजनेस
चीनी की मनमानी खरीद पर ने लगाई लिमिट, त्योहारों से पहले बड़ा फैसला
Sugar Price News: चीनी की मनमानी खरीद पर ने लगाई लिमिट, त्योहारों से पहले बड़ा फैसला
एग्रीकल्चर
Cow Dung Online Business: गोबर के उपलों को ऐसे बेचें ऑनलाइन, होगी तगड़ी कमाई
गोबर के उपलों को ऐसे बेचें ऑनलाइन, होगी तगड़ी कमाई
ABP NEWS
बाइक सवार लोगों ने 'ऑयल ऑपरेशन' को अंजाम दिया, उनकी इस घिनौनी हरकत को कैमरे में कैद कर लिया गया।
बाइक सवार लोगों ने 'ऑयल ऑपरेशन' को अंजाम दिया, उनकी इस घिनौनी हरकत को कैमरे में कैद कर लिया गया।
ABP NEWS
जब नदी का नाम ही 'भूतही' हो, तो पुलिस कैसे बच सकती थी?
जब नदी का नाम ही 'भूतही' हो, तो पुलिस कैसे बच सकती थी?
ABP NEWS
जोधपुर में फ़िल्मी अंदाज़ में अपहरण, स्कॉर्पियो में युवक का अपहरण।
जोधपुर में फ़िल्मी अंदाज़ में अपहरण, स्कॉर्पियो में युवक का अपहरण।
ABP NEWS
जबलपुर में सांडों को लेकर ज़बरदस्त हंगामा
जबलपुर में सांडों को लेकर ज़बरदस्त हंगामा
ABP NEWS
एक हाथी जंगल में बेफिक्र घूम रहा था, उसे देखकर गाँव वाले हैरान-परेशान रह गए।
एक हाथी जंगल में बेफिक्र घूम रहा था, उसे देखकर गाँव वाले हैरान-परेशान रह गए।
Embed widget