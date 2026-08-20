पाकिस्तान ने फिर बढ़ाया बैन, भारतीयों विमानों के लिए बंद रहेगा एयरस्पेस!

Pakistan Bans Indian Aircrafts: भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का असर हवाई यात्रा पर पड़ रहा है. पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र पर लगी पाबंदी को एक बार फिर बढ़ा दिया है. पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की ओर से जारी नए नोटम के मुताबिक भारतीय विमानों को पाकिस्तान का एयरस्पेस अब 24 सितंबर 2026 तक नहीं मिलेगा. ये पाबंदी भारतीय वायुसेना के विमानों के साथ-साथ व्यावसायिक उड़ानों पर भी लागू हुआ है.

किनपर लगा है बैन?

नए आदेश के मुताबिक भारत में रजिस्टर्ड सारे विमान इस पाबंदी के दायरे में हैं. इसके अलावा भारतीय विमान कंपनियों की ओर से चलाए या किराये पर लिए गए विमान भी पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. भारतीय नागरिकों के स्वामित्व या संचालन वाले विमान और वायुसेना के विमान भी इसमें शामिल हैं. पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र के कराची और लाहौर उड़ान सूचना क्षेत्रों में ये पाबंदी लागू रहेगी.

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कबतक लगा रहेगा बैन?

पहले तो ये बैन 23 अगस्त को ही खत्म होने वाला था लेकिन अब इसे और आगे बढ़ा दिया गया है. नए आदेश के अनुसार भारतीय विमानों पर ये रोक 24 सितंबर 2026 की सुबह 4:59 बजे तक लागू रहेगी.

भारतीय विमान कंपनियों पर क्या असर?

पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र बंद होने से भारत की उन अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर ज्यादा असर पड़ता है जो पाकिस्तान के ऊपर से होकर पश्चिम एशिया, यूरोप और अमेरिका की तरफ जाती हैं. ऐसे विमानों को पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से बचने के लिए रास्ता घुमाकर और भी लंबे रास्ते लेने पड़ते हैं. रास्ता लंबा होने से फ्लाइट का समय, ईंधन का खर्च और विमान कंपनियों के खर्च, सब बढ़ जाता है.

कब से चल रही है पाबंदी?

भारत और पाकिस्तान के बीच एक-दूसरे के विमानों के लिए हवाई क्षेत्र पर पाबंदी अप्रैल 2025 में बढ़े तनाव के बाद शुरू हुई थी. इसके बाद से पाकिस्तान कई बार इस रोक को आगे बढ़ा चुका है. ताजा फैसला इस पाबंदी को कम से कम एक और महीने तक जारी रखता है. भारत की ओर से भी पाकिस्तानी रजिस्ट्रेशन वाले विमानों, विमान कंपनियों और सैन्य विमानों के लिए ऐसी ही पाबंदी लगी है. यानी दोनों देशों की विमान सेवाओं को एक-दूसरे के एयरस्पेस का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है.

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