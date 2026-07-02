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RBI ने शुरू की रियायती Swap Facility, अब विदेशों से उधार लेना होगा आसान, सरकारी संस्थानों को होगा फायदा

RBI News: RBI ने रियायती स्वैप फेसिलिटी की शुरुआत कर दी है. जिससे अब विदेशों से कर्ज लेना सरकारी वित्तीय संस्थानों के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 02 Jul 2026 05:14 PM (IST)
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RBI News: भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने एक नई सुविधा की शुरुआत की है, जिससे अब सरकारी वित्तीय संस्थानों को थोड़ी राहत मिल सकती है. ये नई सुविधा है कंसेशनल फॉरेक्स स्वैप, जिसकी मदद से अब सरकारी वित्तीय संस्थानों के लिए विदेश से कर्ज लेना पहले की तुलना में ज्यादा आसान और सस्ता होगा. इस बारे में रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट के जरिए बताया है.

पिछले महीने शुरू हुई सुविधा
दरअसल, विदेशी पूंजी को भारत में आकर्षित करने के लिए RBI ने पिछले महीने एक विशेष फॉरेक्स स्वैप सुविधा शुरू की थी. इसके तहत 30 सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र (PSU) की कंपनियां अगर विदेश से एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग्स (ECB) यानी विदेशी कर्ज जुटाती हैं, तो RBI उन्हें 3 से 5 साल की अवधि के लिए डॉलर रुपया स्वैप पर सिर्फ 1.5% सालाना प्रीमियम की दर से सुविधा देगा.

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S&P रेटिंग्स एजेंसी की एनालिस्ट गीता चुघ इस बारे में बात करते हुए मनी कंट्रोल को बताया है कि, सरकारी वित्तीय संस्थानों को विदेश से कर्ज लेने के लिए प्रोत्साहित करने से भारत में विदेशी मुद्रा आएगी. इससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा, रुपये को सहारा मिलेगा और ये पूंजी आगे विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचकर अर्थव्यवस्था में तेजी लाएगी.

क्या लिखा है रिपोर्ट में?
S&P की रिपोर्ट के मुताबिक, इस सुविधा का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे विदेशी करेंसी के उतार-चढ़ाव का जोखिम काफी कम लागत पर खत्म हो जाता है. यानी सरकारी वित्तीय संस्थान बिना ज्यादा जोखिम उठाए विदेश से सस्ता कर्ज ले सकेंगे. इससे उनकी फंडिंग लागत घटेगी और वो ज्यादा विदेशी कर्ज जुटाने के लिए आगे आएंगी. 

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 02 Jul 2026 05:14 PM (IST)
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