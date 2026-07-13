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हिंदी न्यूज़बिजनेसITR Filing: आईटीआर में गड़बड़ी की तो लगेगा 25000 का फटका, देरी होने पर देने होंगे 5000, समझें नियम

ITR Filing: आईटीआर में गड़बड़ी की तो लगेगा 25000 का फटका, देरी होने पर देने होंगे 5000, समझें नियम

ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय क्या आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं? अगर हां तो समय रहते उसे सुधार लें वरना लंबा- चौड़ा जुर्माना लग सकता है. आइये जानते हैं इसते नियम.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 13 Jul 2026 11:06 PM (IST)
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ITR Filing: अगर आप वेतनभोगी कर्मचारी हैं तो आपको ये बात पता ही होगी कि 31 जुलाई ITR फाइल करने की आखिरी तारीख है. इससे पहले सभी कर्मचारियों के लिए ITR भरना बेहद जरूरी है. लेकिन सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न भर देना ही काफी नहीं है. अगर आप समय पर ITR दाखिल नहीं करते, अपनी इनकम की गलत जानकारी देते हैं या टैक्स नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आपको जुर्माना, ब्याज और लेट फीस देनी पड़ सकती है.

गलती पड़ सकती है भारी
ITR भरते वक्त आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. इसे भरते समय आपको किसी भी तरह की गलती करने से बचना चाहिए. क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपनी आय कम दिखाता है, तो धारा 270A के तहत उस पर कम दिखाई गई आय पर बनने वाले टैक्स का 50% जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं, अगर जानबूझकर गलत जानकारी दी गई हो, गलत डिडक्शन का दावा किया गया हो या कुछ फैक्ट्स छुपाए गए हों, तो लंबा- चौड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है. ये जुर्माना टैक्स का 200% तक हो सकता है.

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देरी पर लगेगा जुर्माना
ITR भरने की एक तय समय सीमा होती है, अगर आप तय समय के बाद ITR भरते हैं, तो आयकर कानून की धारा 234F के तहत 5,000 रुपये तक की लेट फीस लग सकती है. हालांकि, अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से कम है, तो ये फीस अधिकतम 1,000 रुपये होगी.

इन गलतियों को भी करने से बचें
केवल एक गलती ही नहीं बल्कि और भी कई सारी गलतियां हैं जिन पर ध्यान नहीं देने से आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है. जैसे TDS/TCS रिटर्न देर से जमा करने पर 200 रुपये प्रतिदिन की फीस देनी पड़ सकती है. जिन कारोबारियों या पेशेवरों को हिसाब-किताब की किताबें रखना जरूरी है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है. जिन लोगों के लिए टैक्स ऑडिट जरूरी है और वो ऑडिट नहीं कराते, उन पर टर्नओवर का 0.5% (अधिकतम 1.5 लाख रुपये) तक जुर्माना लगाया जा सकता है.

अगर आप इस जुर्माने से बचना चाहते हैं तो समय पर ITR फाइल करें, अपनी सभी आय की सही जानकारी दें, टैक्स समय पर जमा करें और जरूरी दस्तावेज और रिकॉर्ड सही रखें. इससे नोटिस, एक्स्ट्रा खर्च और टैक्स विभाग से विवाद से बचा जा सकता है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 13 Jul 2026 11:06 PM (IST)
Tags :
Income Tax Return ITR Filing
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