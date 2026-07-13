लोन की EMI न भरने पर बैंक ब्लॉक कर देगा आपका सिम? 90 दिनों का यह नियम जानना है जरूरी

Bank Loan EMI: अगर आपने बैंक या किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लोन लिया है और किसी वजह से आप समय पर उसकी ईएमआई नहीं भर पाए हैं तो क्या बैंक आपका मोबाइल सिम ब्लॉक करा सकता है? जानिए इसकी सच्चाई क्या है और आपको क्या जानना बेहद जरूरी है.

अगर कोई व्यक्ति ईएमआई नहीं भरता तो बैंक चुकाई गई रकम की वसूली के लिए कानूनी तरीका अपना सकता है, लेकिन मोबाइल नंबर बंद करवाना उसके अधिकार में नहीं आता.

क्या कभी फोन की सुविधाएं सीमित की जा सकती हैं?

अगर आप समय पर ईएमआई नहीं भर पाते हैं तो बैंक आपका मोबाइल नंबर या सिम बंद नहीं कर सकता, लेकिन इसके कुछ दूसरे नुकसान जरूर हो सकते हैं.

सबसे पहले आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है. इसका मतलब है कि आगे चलकर बैंक से होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड लेना मुश्किल हो सकता है.

ईएमआई देर से भरने पर बैंक जुर्माना पेनल्टी लेट फीस और अतिरिक्त ब्याज भी ले सकता है. इससे आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं.

अगर कई महीनों तक ईएमआई नहीं भरी जाती तो बैंक नियमों के मुताबिक कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है.

अगर आपने घर, गाड़ी या किसी दूसरी चीज को गिरवी रखकर लोन लिया है, तो बैंक उस पर भी कार्रवाई कर सकता है.

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क्या फोन की सुविधाएं बंद हो सकती हैं?

ऐसा सिर्फ तब हो सकता है, जब आपने मोबाइल फोन ही ईएमआई पर खरीदा हो. RBI के नियमों के मुताबिक, बैंक तुरंत कोई कार्रवाई नहीं कर सकता. पहले कम से कम 90 दिन तक ईएमआई नहीं भरने और पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही फोन की कुछ सुविधाओं पर रोक लगाई जा सकती है. लेकिन कॉल, इंटरनेट और इमरजेंसी (SOS) जैसी जरूरी सेवाएं पूरी तरह बंद नहीं की जा सकतीं.

विशेषज्ञ क्या सलाह देते हैं?

वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि अगर किसी कारण से ईएमआई भरने में दिक्कत आ रही है तो बैंक से बात छिपाने के बजाय तुरंत संपर्क करना बेहतर होता है. कई बैंक जरूरत पड़ने पर लोन री-स्ट्रक्चरिंग, ईएमआई में बदलाव या भुगतान के लिए अतिरिक्त समय जैसी सुविधाएं भी देते हैं. समय रहते बातचीत करने से मामला बिगड़ने और कानूनी विवाद की नौबत आने से बचा जा सकता है.

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