AC से लेकर कार, आलू से लेकर LPG तक, सस्ता हो गया ये सामान, जानिए महंगा क्या-क्या हुआ?

Inflation News: ईरान और यूएस के बीच फरवरी से युद्ध चल रहा था, जिस पर जून में कुछ दिन का ब्रेक लगा लेकिन अब एक बार फिर से दोनों देशों के बीच घमासान शुरू हो गया. जिसकी वजह से देशभर में मार्च के बाद से ही महंगाई पैर पसारने लगी थी. खासतौर से मई के महीने में तो महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी जिसका असर जनता की जेब पर भी पड़ा था. वहीं हाल ही में जून के महीने की महंगाई दर सामने आई है, जिसने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है.

जून में बढ़ी महंगाई

मई के मुकाबले जून में महंगाई काफी बढ़ी है. CPI की हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट के मुताबिक जून में रिटेल इंफ्लेशन बढ़कर 4.38% हो गई है. जो मई के महीने में 3.93% थी. इस रिपोर्ट के मुताबिक खाने- पीने की चीजों पर महंगाई जून में 5.32% रही, जबकि मई में ये 4.78% थी. तो आइये बताते हैं क्या महंगा हुआ है और क्या सस्ता.

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इन चीजों के बढ़े दाम

जून के महीने में महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण मई में पेट्रोल- डीजल की कीमतों में इजाफा रहा है. जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन क खर्च भी बढ़ा है. इसकी वजह से इन चीजों के दाम बढ़े हैं:

सामान मई की महंगाई दर (प्रतिशत में) जून की महंगाई दर (प्रतिशत में) चांदी की ज्वेलरी 155.25% 133.21% अदरक 32.50% 50.41% टमाटर 48.43% 31.92% गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी 40.91 36.82%

इन चीजों के दाम हुए कम

हालांकि केवल चीजों के दाम बढ़े ही नहीं हैं बल्कि कई रोजमर्रा की चीजों के दाम घटे भी हैं जिसमें सब्जियां और फल भी शामिल हैं. इन चीजों की लिस्ट इस प्रकार है:

सामान मई की महंगाई दर (प्रतिशत में) जून की महंगाई दर (प्रतिशत में) आलू -23.71 -20.34% मटर -11.47 -9.67% मोटर कार/जीप -7.19 -6.89% जीरा -4.59 -3.75%

बता दें कि मई के मुकाबले जून के महीने में महंगाई की दर इस वजह से बढ़ी है क्योंकि सरकार ने मई में ही पेट्रोल- डीजल गैस सभी के दाम बढ़ाए थे. जिसका असर रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजों पर पड़ा था. दूध से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हर चीज महंगी होना शुरू हो गई थी. अब जुलाई की रिपोर्ट में क्या सामने आता है ये भी देखना दिलचस्प होगा.

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