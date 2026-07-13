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हिंदी न्यूज़बिजनेसInflation News: AC से लेकर कार, आलू से लेकर LPG तक, सस्ता हो गया ये सामान, जानिए महंगा क्या-क्या हुआ?

Inflation News: AC से लेकर कार, आलू से लेकर LPG तक, सस्ता हो गया ये सामान, जानिए महंगा क्या-क्या हुआ?

Retail Inflation: हाल ही में CPI की जून की रिपोर्ट सामने आई है, जिसने बताया है कि जून के महीने में खुदरा महंगाई मई के मुकाबले काफी बढ़ी है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 13 Jul 2026 08:30 PM (IST)
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Inflation News: ईरान और यूएस के बीच फरवरी से युद्ध चल रहा था, जिस पर जून में कुछ दिन का ब्रेक लगा लेकिन अब एक बार फिर से दोनों देशों के बीच घमासान शुरू हो गया. जिसकी वजह से देशभर में मार्च के बाद से ही महंगाई पैर पसारने लगी थी. खासतौर से मई के महीने में तो महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी जिसका असर जनता की जेब पर भी पड़ा था. वहीं हाल ही में जून के महीने की महंगाई दर सामने आई है, जिसने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है.

जून में बढ़ी महंगाई
मई के मुकाबले जून में महंगाई काफी बढ़ी है. CPI की हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट के मुताबिक जून में रिटेल इंफ्लेशन बढ़कर 4.38% हो गई है. जो मई के महीने में 3.93% थी. इस रिपोर्ट के मुताबिक खाने- पीने की चीजों पर महंगाई जून में 5.32% रही, जबकि मई में ये 4.78% थी. तो आइये बताते हैं क्या महंगा हुआ है और क्या सस्ता.

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इन चीजों के बढ़े दाम
जून के महीने में महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण मई में पेट्रोल- डीजल की कीमतों में इजाफा रहा है. जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन क खर्च भी बढ़ा है. इसकी वजह से इन चीजों के दाम बढ़े हैं:

सामान मई की महंगाई दर (प्रतिशत में) जून की महंगाई दर (प्रतिशत में)
चांदी की ज्वेलरी  155.25% 133.21%
अदरक  32.50% 50.41%
टमाटर  48.43% 31.92%
गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी 40.91 36.82%

इन चीजों के दाम हुए कम
हालांकि केवल चीजों के दाम बढ़े ही नहीं हैं बल्कि कई रोजमर्रा की चीजों के दाम घटे भी हैं जिसमें सब्जियां और फल भी शामिल हैं. इन चीजों की लिस्ट इस प्रकार है:

सामान मई की महंगाई दर (प्रतिशत में) जून की महंगाई दर (प्रतिशत में)
आलू  -23.71 -20.34%
मटर  -11.47 -9.67%
मोटर कार/जीप  -7.19 -6.89%
जीरा  -4.59 -3.75%

बता दें कि मई के मुकाबले जून के महीने में महंगाई की दर इस वजह से बढ़ी है क्योंकि सरकार ने मई में ही पेट्रोल- डीजल गैस सभी के दाम बढ़ाए थे. जिसका असर रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजों पर पड़ा था. दूध से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हर चीज महंगी होना शुरू हो गई थी. अब जुलाई की रिपोर्ट में क्या सामने आता है ये भी देखना दिलचस्प होगा.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 13 Jul 2026 08:30 PM (IST)
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Price Hike Retail Inflation Vegetable Price Hike
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