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हिंदी न्यूज़बिजनेसLoan News: लोन का बोझ बढ़ गया है? इन आसान तरीकों से चुकाएं जल्दी कर्ज, ये गलतियां करने से बचें

Loan News: लोन का बोझ बढ़ गया है? इन आसान तरीकों से चुकाएं जल्दी कर्ज, ये गलतियां करने से बचें

Loan News: लोन आज के समय में हर किसी की जरूरत बन गया है. लेकिन जरूरत से ज्यादा कर्ज बढ़ने से ये बोझ भी बन जाता है. ऐसे में आपको बताते हैं कि लोन को जल्दी कैसे चुकाया जा सकता है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 02 Jul 2026 04:15 PM (IST)
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Loan News: आम व्यक्ति अपने घर, कार, बच्चों की पढ़ाई या किसी पर्सनल छोटी- या बड़ी हर तरह की जरूरतों क पूरा करने के लिए लोन लेता ही है. लोन के जरिए भले ही आमदनी ज्यादा ना हो लेकिन तब भी जरूरत पूरी हो जाती है और धीरे- धीरे करके चुका भी दिया जाता है. हालांकि कई बार लोग लोन लेने के बाद बुरी तरह फंस भी जाते हैं, जब वो समय पर लोन चुका नहीं पाते.

ऐसी स्थिति में लोन लेने वाले के ऊपर कर्ज का बोझ ब्याज के रूप में बढ़ता ही जाता है. जिससे वित्तीय बोझ भी बढ़ जाता है और मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है. ऐसे में सही योजना बनाकर लोन को तय समय से पहले भी चुकाया जा सकता है. यहां आपको बताते हैं कि कैसे समय से पहले लोन बिना किसी तनाव के चुकाया जा सकता है.

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हिसाब बनाकर चलें
सबसे पहले अपनी सभी EMI और मासिक खर्चों का हिसाब बनाएं. कोशिश करें कि हर महीने की आय का एक हिस्सा अतिरिक्त भुगतान (Prepayment) के लिए बचाएं. 

अतिरिक्त राशि जमा करें
अगर आपके लोन पर प्रीपेमेंट चार्ज नहीं है, तो समय-समय पर अतिरिक्त राशि जमा करने से प्रिंसिपल जल्दी कम होता है और कुल ब्याज का बोझ भी घट जाता है.

ज्यादा ब्याज वाला लोन पहले
अगर आपके ऊपर एक से ज्यादा लोन हैं, तो सबसे उस लोन को चुकाने पर फोकस करें जिसमें ज्यादा ब्याज दर लग रही हो. इससे लंबे समय में ब्याज पर अच्छी-खासी बचत हो सकती है. 

बोनस से चुकाएं लोन
अगर आपकी सैलरी बढ़ी है या बोनस मिला है, तो उसका कुछ हिस्सा लोन चुकाने में लगाना बेहतर ऑप्शन हो सकता है.

कम ब्याज वाला लोन लें
अगर आपके लोन की ब्याज दर ज्यादा है, तो किसी दूसरे बैंक या वित्तीय संस्थान से कम ब्याज दर पर लोन बैलेंस भी ट्रांसफर करवा सकते हैं. इससे EMI या कुल ब्याज का बोझ कम हो सकता है.

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इन गलतियों से बचें
लोन भरने के दौरान कुछ बातों का अच्छी तरह से ख्याल भी रखना चाहिए, जिससे किसी भी तरह से वित्तीय तनाव या कर्ज का बोझ ना बढ़े. इन गलतियों को करने से जरूर बचें, जैसे:

  • EMI की तारीख मिस न करें, इससे जुर्माना और क्रेडिट स्कोर दोनों प्रभावित हो सकते हैं.
  • एक लोन चुकाने के लिए बार-बार नया महंगा लोन लेने से बचें.
  • क्रेडिट कार्ड का बकाया लंबे समय तक न छोड़ें, क्योंकि इस पर ब्याज दर काफी ज्यादा होती है.
  • बिना शर्तें समझे लोन बैलेंस ट्रांसफर न कराएं. प्रोसेसिंग फीस और अन्य शुल्क जरूर चेक कर लें.
  • अपनी क्षमता से ज्यादा EMI का बोझ न लें.

इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी लोन से परेशान नहीं होंगे, बल्कि आपका लोन कैसे चुटकियों में निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा. इतना ही नहीं इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी बेहतर होगा और आगे कभी किसी काम के लिए लोन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 02 Jul 2026 04:15 PM (IST)
Tags :
Business News Loan Update Loan News
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