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हिंदी न्यूज़बिजनेस500 Rupee Note News: RBI बंद करने जा रहा है 500 का नोट! एक Reel ने बढ़ाई सरकार की टेंशन, अब आया बयान

500 Rupee Note News: RBI बंद करने जा रहा है 500 का नोट! एक Reel ने बढ़ाई सरकार की टेंशन, अब आया बयान

Viral Fake Video: सोशल मीडिया पर ₹500 के नोट बंद होने की खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति बन गई है. अब PIB Fact Check ने इस दावे की सच्चाई बताते हुए बड़ा अपडेट दिया है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 08 May 2026 01:13 PM (IST)
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  • भ्रामक खबरों पर भरोसा न करें, सरकारी स्रोतों से पुष्टि करें।

500 Notes Discontinued: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है. इंस्टाग्राम चैनल ‘insightswithnicky’ की एक रील में कहा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI जल्द ही 500 रुपये के नोटों को बंद करने वाला है. इस दावे के बाद लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बन गई है और कुछ लोग तो इस दावे को सच समझ रहे हैं तो वहीं काफी लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या सच में 500 रुपये के नोट बंद होने वाले हैं?

हालांकि, सरकार की फैक्ट चेक एजेंसी PIB Fact Check ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी बताया है. 

दावा क्या है जानें?

वायरल पोस्ट और रील में दावा किया गया है कि 

  • RBI 500 के नोटों को बंद करने जा रहा है.
  • मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो सकते हैं.
  • ATM से 500 रुपये के नोच मिलने बंद हो जाएंगे.
  • यह दावा सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है, जिससे लोगों में भम्र फैल रहा है.

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दावे की सच्चाई क्या है?

PIB Fact Check  ने साफ कहा है कि यह दावा पूरी तरह फर्जी है. RBI ने 500 के नोट बंद करने को लेकर कोई घोषणा नहीं की है. साथ ही कहा कि 500 के नोट अब भी पूरी तरह लीगल है और ATM से 500 के नोट बंद करने की भी कोई योजना नहीं है. PIB ने लोगों से अपील की है कि ऐसी फर्जी खबरों पर भरोसा न करें. सरकारी फैक्ट चेक के मुताबिक, सोशल मीडिया पर फैल रही यह खबर सिर्फ अफवाह है.

लोगों को क्या करना चाहिए?

अगर आपके पास ₹500 के नोट हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है.

ध्यान रखें जरूरी बात 

  • ₹500 के नोट अभी पूरी तरह वैध हैं.
  • इन्हें बदलवाने की जरूरत नहीं.
  • किसी अफवाह पर भरोसा न करें.
  • वित्तीय जानकारी हमेशा RBI या सरकारी स्रोतों से ही जांचें.

यह भी पढ़ें -

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Published at : 08 May 2026 01:13 PM (IST)
Tags :
Business News RBI PIB Fact Check Demonetization 500 Notes
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