गजब! शेयर हो तो ऐसा, 1 लाख के बना दिए 14 करोड़; 24 साल में दिया 1400 गुना रिटर्न

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom हिंदुस्तान जिंक के शेयर ने 24 साल में 1400% रिटर्न दिया.

2002 में 1 लाख का निवेश आज 14 करोड़ हो जाता.

सरकारी कंपनी से प्राइवेट बनी, अब चांदी उत्पादक है.

कंपनी डिविडेंड देने में मजबूत, प्रति शेयर 11 रुपये का ऐलान.

Crorepati Stock: शेयर बाजार में निवेशकों को अकसर ऐसे स्टॉक्स की तलाश रहती है, जो उन्हें कम समय में ज्यादा मुनाफा करा जाए. हालांकि, शेयर बाजार में लिस्टेड स्टॉक्स में कुछ ही ऐसे हैं, जो मल्टीबैगर रिटर्न देने का दम रखते हैं. लेकिन इन स्टॉक्स की पहचान कर पाना भी कोई आसान काम नहीं है. आज हम आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने 24 सालों में अपने निवेशकों को करोड़पति बना दिया.

करोड़ों में खेल रहे 1 लाख निवेश करने वाले

यहां दिग्गज निवेशक अनिल अग्रवाल (Anil Agrawal) की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (Hindustan Zinc Limited) की बात की जा रही है. इस कंपनी के शेयर ने 24 सालों में 1400 परसेंट का बंपर रिटर्न दिया है. इस हिसाब से अगर किसी निवेशक ने साल 2002 में इस कंपनी में 1 लाख रुपये लगाए होते, तो आज (मई 2026) उसकी वैल्यू बढ़कर लगभग 14 करोड़ रुपये हो गई होती. कंपनी ने पिछले 24 सालों में लगभग 33 परसेंट CAGR रिटर्न दिया है.

सरकारी से प्राइवेट बनने तक का सफर

हिंदुस्तान जिंक पहले एक सरकारी कंपनी थी. साल 2002 में सरकार ने इस कंपनी में 26 परसेंट की हिस्सेदारी अनिल अग्रवाल की कंपनी 'स्टरलाइट इंडस्ट्रीज' (जो अब वेदांता ग्रुप का हिस्सा है) को 445 करोड़ रुपये में बेच दी. आज के समय में हिंदुस्तान जिंक दुनिया में सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनियों में से एक है.

डिविडेंड देने में भी आगे कंपनी

शेयर बाजार में हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड रिकॉर्ड सबसे मजबूत माना जाता है. कंपनी अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा निवेशकों में हमेशा बांटती रहती है. कंपनी अप्रैल के महीने में 11 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया, जो कारोबारी साल 2026-27 की का पहला डिविडेंड है.

डिविडेंड का रिकॉर्ड

2025-26- 10 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान.

10 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान. 2024-25- कंपनी ने दो किस्तों (10+19 रुपये) में 29 रुपये डिविडेंड का किया ऐलान.

कंपनी ने दो किस्तों (10+19 रुपये) में 29 रुपये डिविडेंड का किया ऐलान. 2023-24- 13 रुपये प्रति शेयर (7+6) डिविडेंड का भुगतान

मौजूदा समय में इसके शेयरों की कीमत (630-645 रुपये) के आधार पर हिंदुस्तान जिंक की डिविडेंड यील्ड लगभग 3.26 परसेंट से 3.47 परसेंट के बीच है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

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