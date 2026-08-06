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हिंदी न्यूज़बिजनेस2,890 रुपए महंगा हुआ सोना, चांदी में भी 6,200 रुपए का भारी उछाल, यहां देखें सोना- चांदी के ताजा रेट

2,890 रुपए महंगा हुआ सोना, चांदी में भी 6,200 रुपए का भारी उछाल, यहां देखें सोना- चांदी के ताजा रेट

Gold- Silver Price Today: आज 6 अगस्त 2026 का गोल्ड रेट जारी कर दिया गया है. 24 कैरेट सोना 1,49,730 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा. जानें 22 कैरेट, 18 कैरेट और चांदी के ताजा भाव.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 06 Aug 2026 09:58 AM (IST)
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Gold- Silver Price Today: अगर आप आज सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो पहले ताजा भाव जरूर जान लें. आज सोने की कीमत में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 24 कैरेट गोल्ड का रेट कल के मुकाबले 2890 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ा है. वहीं चांदी ने भी बढ़ी छलांग लगाई है. यहां से आप इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं. 

आज का गोल्ड रेट

24 कैरेट सोना: 1,49,730 रुपए प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना: 1,37,250 रुपए प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट सोना: 1,12,300 रुपए प्रति 10 ग्राम

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कल के मुकाबले कितना बदला भाव?

कल 24 कैरेट सोने का रेट 1,46,840 रुपए प्रति 10 ग्राम था। आज यह बढ़कर 1,49,730 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। यानी एक दिन में सोने की कीमत में 2,890 प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

चांदी का आज का भाव

आज चांदी की कीमत में भी उछाल है. आज चांदी 6200 रुपए महंगी हो गई है. चांदी का रेट 2.40 लाख प्रति किलोग्राम से बढ़कर 276864 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है. स्थानीय बाजार के अनुसार इसमें थोड़ा अंतर हो सकता है.

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खरीदारी से पहले रखें इन बातों का ध्यान

अगर आप सोने के गहने खरीदने जा रहे हैं, तो हमेशा BIS हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें. साथ ही ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज और GST की जानकारी भी जरूर लें. इससे आपको सही कीमत पर अच्छी खरीदारी करने में मदद मिलेगी.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 06 Aug 2026 09:43 AM (IST)
Tags :
Gold Silver Business News
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