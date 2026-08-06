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हिंदी न्यूज़बिजनेसStock Market Today: शेयर बाजार में शानदार शुरुआत, सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा चढ़ा, निफ्टी 24,600 के पार

Stock Market Today: शेयर बाजार में शानदार शुरुआत, सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा चढ़ा, निफ्टी 24,600 के पार

Stock Market Today, 6 August: आज शेयर बाजार ने मजबूत शुरुआत की है. सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा चढ़ा है और निफ्टी 24,600 के ऊपर कारोबार कर रहा है. यहां से आप शेयर बाजार की डिटेल्ड रिपोर्ट देख सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 06 Aug 2026 10:20 AM (IST)
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Share Market Today: भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार को मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत की. शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा की बढ़त के साथ खुला, जबकि एनएसई निफ्टी 24,600 के स्तर के ऊपर कारोबार करता नजर आया. बाजार में तेजी की सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, बेहतर तिमाही नतीजे और वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेत रहे.

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 78,780 अंक और निफ्टी 24,640 अंक के आसपास कारोबार करता दिखा. आईटी, बैंकिंग, ऑटो और मेटल सेक्टर के शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली. मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी निवेशकों की दिलचस्पी बनी रही.

बाजार में तेजी की वजह क्या है?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है. इसके अलावा अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर सकारात्मक संकेतों ने भी वैश्विक बाजार का माहौल बेहतर किया है. दूसरी ओर, भारत में कई बड़ी कंपनियों के जून तिमाही के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं, जिससे बाजार को समर्थन मिला.

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किन शेयरों पर है नजर?

आज निवेशकों की नजर उन कंपनियों पर रहेगी जो अपने जून तिमाही के नतीजे जारी कर रही हैं. इसके अलावा IPO बाजार और विदेशी निवेशकों की खरीद-बिक्री भी बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी. फिलहाल बाजार का रुख पॉजिटिव बना हुआ है. हालांकि, दिन के दौरान वैश्विक बाजार, कच्चे तेल की कीमतों और विदेशी निवेशकों की गतिविधियों के आधार पर उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. इसलिए निवेशकों को सोच-समझकर फैसला लेना चाहिए. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 06 Aug 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
Business News SENSEX SHARE MARKET
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