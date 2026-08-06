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हिंदी न्यूज़बिजनेस6 अगस्त को कितना सस्ता हुआ एलपीजी, देखें 14 और 19 किलो वाले गैस सिलेंडर की रेट लिस्ट

6 अगस्त को कितना सस्ता हुआ एलपीजी, देखें 14 और 19 किलो वाले गैस सिलेंडर की रेट लिस्ट

LPG Price Today 6 August: अगर गैस सिलेंडर खत्म हो गया है तो बुकिंग से पहले यहां चेक करें आज के ताजा भाव. यहां 14 और 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की रेट लिस्ट दी गई है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 06 Aug 2026 07:55 AM (IST)
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LPG Price Today 6 August: अगर आप आज गैस सिलेंडर बुक कराने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. सरकारी तेल कंपनियों ने आज घरेलू LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. यानी रसोई गैस के दाम पहले जैसे ही बने हुए हैं. हालांकि, 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 1 अगस्त से बड़ी कटौती की गई थी. इसका फायदा होटल, रेस्टोरेंट और अन्य कारोबारियों को मिल रहा है. यहां से देखें शहर अनुसार गैस सिलेंडर के दाम. 

घरेलू गैस सिलेंडर के दाम- 

दिल्ली- 942 रुपए
नोएडा- 939.50 रुपए
गाजियाबाद- 939.50 रुपए
मुंबई- 941.50 रुपए
पटना- 1031.50 रुपए
लखनऊ- 979.50 रुपए
हैदराबाद- 994 रुपए
बेंगलुरू- 944.50 रुपए
चेन्नई- 957.50 रुपए
रांची- 999.50 रुपए

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कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम- 

दिल्ली- 2738 रुपए
नोएडा- 2738 रुपए
गाजियाबाद- 2738 रुपए
मुंबई- 2691.50 रुपए
पटना- 3018 रुपए
लखनऊ- 2860.50 रुपए
हैदराबाद- 2985 रुपए
बेंगलुरू- 2821 रुपए
चेन्नई- 2906 रुपए
रांची- 2922 रुपए

क्या आगे कीमत बढ़ सकती है?

फिलहाल घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि, सरकार एक नई योजना पर विचार कर रही है जिससे आगे चलकर कीमतों पर असर पड़ सकता है. अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है.

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गैस सिलेंडर के दाम क्यों बदलते हैं?

एलपीजी सिलेंडर की कीमत कई बातों पर डिपेंड करती है, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति और सरकार की नीतियां. इसी वजह से समय-समय पर गैस सिलेंडर के दाम बढ़ या घट सकते हैं.

गैस सिलेंडर लेते समय क्या सावधानी रखें?

गैस सिलेंडर की डिलीवरी लेते समय सील टूटी हुई न हो, सेफ्टी कैप लगी हो, एक्सपायरी डेट (जैसे D26 यानी दिसंबर 2026) सही हो, और सिलेंडर पर कोई गहरा डेंट या जंग न हो. गैस चोरी या कम वजन से बचने के लिए डिलीवरी मैन से सिलेंडर का वजन जरूर कराएं. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 06 Aug 2026 07:55 AM (IST)
Tags :
Business News LPG  LPG Price
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