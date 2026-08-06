6 अगस्त को कितना सस्ता हुआ एलपीजी, देखें 14 और 19 किलो वाले गैस सिलेंडर की रेट लिस्ट

LPG Price Today 6 August: अगर आप आज गैस सिलेंडर बुक कराने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. सरकारी तेल कंपनियों ने आज घरेलू LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. यानी रसोई गैस के दाम पहले जैसे ही बने हुए हैं. हालांकि, 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 1 अगस्त से बड़ी कटौती की गई थी. इसका फायदा होटल, रेस्टोरेंट और अन्य कारोबारियों को मिल रहा है. यहां से देखें शहर अनुसार गैस सिलेंडर के दाम.

घरेलू गैस सिलेंडर के दाम-

दिल्ली- 942 रुपए

नोएडा- 939.50 रुपए

गाजियाबाद- 939.50 रुपए

मुंबई- 941.50 रुपए

पटना- 1031.50 रुपए

लखनऊ- 979.50 रुपए

हैदराबाद- 994 रुपए

बेंगलुरू- 944.50 रुपए

चेन्नई- 957.50 रुपए

रांची- 999.50 रुपए

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कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम-

दिल्ली- 2738 रुपए

नोएडा- 2738 रुपए

गाजियाबाद- 2738 रुपए

मुंबई- 2691.50 रुपए

पटना- 3018 रुपए

लखनऊ- 2860.50 रुपए

हैदराबाद- 2985 रुपए

बेंगलुरू- 2821 रुपए

चेन्नई- 2906 रुपए

रांची- 2922 रुपए

क्या आगे कीमत बढ़ सकती है?

फिलहाल घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि, सरकार एक नई योजना पर विचार कर रही है जिससे आगे चलकर कीमतों पर असर पड़ सकता है. अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है.

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गैस सिलेंडर के दाम क्यों बदलते हैं?

एलपीजी सिलेंडर की कीमत कई बातों पर डिपेंड करती है, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति और सरकार की नीतियां. इसी वजह से समय-समय पर गैस सिलेंडर के दाम बढ़ या घट सकते हैं.

गैस सिलेंडर लेते समय क्या सावधानी रखें?

गैस सिलेंडर की डिलीवरी लेते समय सील टूटी हुई न हो, सेफ्टी कैप लगी हो, एक्सपायरी डेट (जैसे D26 यानी दिसंबर 2026) सही हो, और सिलेंडर पर कोई गहरा डेंट या जंग न हो. गैस चोरी या कम वजन से बचने के लिए डिलीवरी मैन से सिलेंडर का वजन जरूर कराएं.

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