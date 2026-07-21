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हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol- Diesel Price: पेट्रोल 35 पैसे सस्ता, डीजल 5 रुपए 71 पैसे महंगा, सरकार का फैसला, नया रेट जानें

Petrol- Diesel Price: पेट्रोल 35 पैसे सस्ता, डीजल 5 रुपए 71 पैसे महंगा, सरकार का फैसला, नया रेट जानें

Petrol- Diesel Price: सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है. पेट्रोल 35 पैसे सस्ता तो डीजल सीधा 5 रुपए 71 पैसे महंगा कर दिया है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 21 Jul 2026 01:05 PM (IST)
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Petrol- Diesel Price: महंगाई की मार से हर कोई परेशान है और इसी बीच पेट्रोल- डीजल को लेकर एक बड़ी खबर आ गई है. पेट्रोल और डीजल के रेट में बदलाव किए गए हैं. पाकिस्तान में आज यानी 21 जुलाई 2026 के दिन पेट्रोल 35 पैसे सस्ता तो डीजल 5 रुपए 71 पैसे महंगा हो गया है. एकतरफ जहां लोग पेट्रोल सस्ता होने की खुशी मना रहे हैं तो वहीं, डीजल महंगा होने से परेशान भी हैं. 

कितने रुपए का आया अंतर?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान में पहले 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 316 रुपए 15 पैसे थी. अब चूंकि ये 35 पैसे सस्ता हुआ है तो अब पेट्रोल 315 रुपए 80 पैसे में एक लीटर मिलेगा.

वहीं, बात करें डीजल की तो ये महंगा हुआ है. पहले 1 लीटर डीजल 354.35 रुपए का मिल रहा था, जो अब 5 रुपए 71 पैसे बढ़कर सीधा 360 रुपए 6 पैसे हो गया है.

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तनाव के बीच आया कितना बदलाव?
मिडिल ईस्ट संकट से पहले पाकिस्तान में डीजल की कीमत 281 रुपए प्रति लीटर थी. लेकिन इसके 28 फरवरी से 3 अप्रैल तक का आंकड़ा देखें तो ये बढ़कर 520 रुपए 35 पैसे हो गया. वहीं, पेट्रोल की शुरुआत 266 रुपए प्रति लीटर से हुई थी, जो 3 अप्रैल तक तो 458 रुपए पर आ गया. 

पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी रुपए में कितना है अंतर?
अब चूंकि भारत में भी पेट्रोल और डीजल काफी ज्यादा महंगा है तो लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर इन दोनों में से कहां महंगाई की मार ज्यादा लग रही है. ऐसे में इसका एक ही जवाब है कि भारत का 1 रुपया 2.89 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है. ऐसे में अगर पाकिस्तान में पेट्रोल 315 रुपए 80 पैसे का मिल रहा है तो इसका मतलब है कि ये भारत के लगभग 109 रुपए के बराबर है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 21 Jul 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
Business News Pakistan Petrol & Diesel
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