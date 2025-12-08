EMI का बोझ हुआ हल्का! RBI की रेपो रेट कटौती के बाद बैंकों ने सस्ते किए लोन, जानें किस बैंक ने कितनी घटाई दरें
आरबीआई की रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट कटौती की घोषणा का असर अब दिखने लगा है. बहुत से बैंकों ने अपनी ब्याज दरों को कम कर दिया है. आइए जानते हैं, विभिन्न बैंकों ने कितना कम किया ब्याज दर...
Loan Interest Rate: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट कटौती की घोषणा का असर अब दिखने लगा है. आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत करने का फैसला लिया था. बहुत से बैंकों ने अपनी ब्याज दरों को कम कर दिया है.
जिसका सीधा असर ग्राहकों पर होगा. अब उन्हें लोन के लिए पहले से कम ब्याज चुकाना होगा. यानी लोन इंटरेस्ट रेट और ईएमआई दोनों ही कम हो जाएंगे. लोगों पर अब ईएमआई का बोझ कम होगा. आइए जानते हैं, विभिन्न बैंकों ने अपने ब्याज दरों को कितना कम किया है.....
पंजाब नेशनल बैंक
देश की प्रसिद्ध सरकारी क्षेत्र की बैंक PNB ने अपने ब्याज दरों में कटौती कर दी है. बैंक ने अपने रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (RLLR) में 0.25 फीसदी की कटौती करने का फैसला लिया है. जिसके बाद बैंक का RLLR 8.35 प्रतिशत से घटकर 8.10 प्रतिशत हो गया है.
इसका सीधा असर यह होगा कि, PNB ग्राहकों के लिए लोन लेने की लागत थोड़ी कम हो जाएगी. हालांकि बैंक ने MCLR में कोई बदलाव नहीं किया है. नई दरें 6 दिसंबर से प्रभावी हो चुकी हैं.
बैंक ऑफ बड़ौदा
रेपो रेट में हुए बदलाव के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपने ब्याज दरों में कटौती की घोषणा कर दी है. बैंक ने अपना बड़ौदा रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (BRLLR) में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की है. जिससे बैंक का BRLLR 8.15 प्रतिशत से कम होकर 7.90 प्रतिशत हो गया है.
इंडियन बैंक
इंडियन बैंक की ओर से अपने ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया गया है. बैंक ने अपने रेपो लिंक्ड बेंचमार्क लेंडिंग रेट (RBLR) को 8.2 प्रतिशत से कम करके 7.95 फीसदी करने का फैसला लिया है. जिससे बाद से ग्राहकों को लोन के लिए कम ब्याज दर चुकाना होगा. नई दरें 6 दिसंबर से प्रभावी है.
बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ इंडिया ने भी ग्राहकों को राहत देते हुए अपने रेपो बेस्ड लेंडिंग (RBLR) में 0.25 फीसदी की कमी करने का फैसला लिया है. इस फैसले से नई RBLR दर 8.1 फीसदी हो गई है. बैंक में नई ब्याज दरें 5 दिसंबर से लागू कर दी गई हैं.
