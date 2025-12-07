निवेश करने से पहले जान लें मंथली बनाम लंपसम SIP का रिटर्न गेम, वरना हो सकता है भारी नुकसान
एसआईपी में दो तरीकों से निवेश किया जाता है. एक तो मंथली और दूसरा लंपसम निवेश. बहुत से निवेशकों के मन में यह सवाल होता है कि, इन दोनों निवेश विकल्पों में उन्हें कहां ज्यादा रिटर्न मिल सकता है...
Mutual Fund SIP vs Lumpsum: भारतीय निवेशकों के बीच म्यूचुअल फंड SIP में निवेश विकल्प आज बहुत फेमस होता जा रहा हैं. एसआईपी में लंबे समय तक छोटी-छोटी राशि में निवेश करके एक बड़ा कॉर्पस बनाया जा सकता है. एसआईपी अच्छा रिटर्न देने वाला एक निवेश ऑप्शन के तौर पर जाना जाता है.
इसमें निवेश करने पर सालाना 12 प्रतिशत या उससे ज्यादा रिटर्न भी मिल सकता है. एसआईपी में दो तरीकों से निवेश किया जाता है. एक तो मंथली और दूसरा लंपसम यानी एकमुश्त राशि का निवेश. बहुत से निवेशकों के मन में यह सवाल होता है कि, इन दोनों निवेश विकल्पों में उन्हें कहां ज्यादा रिटर्न मिल सकता है. आइए, इस विषय की जानकारी लेते हैं.....
12 लाख की एकमुश्त SIP का 10 साल बाद रिटर्न
अगर आप एसआईपी में 12 लाख रुपये का निवेश 10 सालों के लिए करते हैं, और इस दौरान 12 फीसदी का सालाना रिटर्न मिलता है, तो अवधि पूरी होने पर आपका निवेश बढ़कर लगभग 37.27 लाख रुपये तक पहुंच जाएगा. यानी कुल मिलाकर आपको करीब 25.27 लाख रुपये का लाभ होगा.
मंथली 10,000 रुपये की SIP
अगर कोई निवेशक हर महीने 10,000 रुपये की SIP शुरू करता है और इसे पूरे 10 सालों तक जारी रखता हैं तो, 10 सालों में कुल निवेश 12 लाख रुपए होगा. 12 फीसदी सालाना रिटर्न की गति से यही रकम बढ़कर लगभग 22.40 लाख रुपये पर पहुंच सकती है. यानी करीब 10.40 लाख रुपये का फायदा होगा.
किसमें मिला ज्यादा रिटर्न
निवेशको को मंथली निवेश की तुलना में लंपसम में ज्यादा रिटर्न मिला. जिसके पीछे कंपाउडिंग को होना है. लंपसम निवेश पर शुरू से ही कंपाउडिंग का लाभ मिलता है और रिटर्न भी बढ़ जाता है.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
