Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसवित्तीय मजबूती के बावजूद नए संकट का खतरा बरकरार, RBI गवर्नर की चेतावनी

वित्तीय मजबूती के बावजूद नए संकट का खतरा बरकरार, RBI गवर्नर की चेतावनी

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौजूदा मजबूत वित्तीय व्यवस्था भविष्य के संकट से सुरक्षा की गारंटी नहीं है. भू-राजनीतिक घटनाएं, साइबर अटैक और तकनीकी गड़बड़ियां भी वित्तीय संकट पैदा कर सकती हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 03 Oct 2026 04:07 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बावजूद भारत की वित्तीय व्यवस्था फिलहाल मजबूत स्थिति में है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि फ्यूचर में किसी तरह का कोई खतरा नहीं आएगा. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने वित्तीय स्थिरता को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत बताई है. उन्होंने कहा कि आज की मजबूत वित्तीय स्थिति यह गारंटी नहीं देती कि फ्यूचर में कोई खतरा नहीं आएगा. लंबे समय तक आर्थिक स्थिति स्थिर रहने पर लोग और संस्थान ज्यादा जोखिम लेने लग सकते हैं और कर्ज भी बढ़ सकता है. 

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में कहा कि अगला वित्तीय संकट जरूरी नहीं है कि किसी बैंक या वित्तीय संस्था से ही शुरू हो. बदलते समय में साइबर अटैक, भू-राजनीतिक घटनाएं और तकनीकी गड़बड़ियां भी वित्तीय संकट का कारण बन सकती हैं. ऐसे में इसका असर वित्तीय व्यवस्था के अलग-अलग हिस्सों पर भी पड़ सकता है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
दुनिया के सातवें सबसे अमीर व्यक्ति बने Jensen Huang, दौलत 200 अरब डॉलर के पार
दुनिया के सातवें सबसे अमीर व्यक्ति बने Jensen Huang, दौलत 200 अरब डॉलर के पार
बिजनेस
TATA में घमासान जारी, नोएल टाटा ने मांगी 17 सितंबर की मीटिंग की वीडियो और डिटेल्स
TATA में घमासान जारी, नोएल टाटा ने मांगी 17 सितंबर की मीटिंग की वीडियो और डिटेल्स
बिजनेस
ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच G7 का बड़ा फैसला, 100 मिलियन बैरल तेल और डीजल जारी करेगा समूह
ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच G7 का बड़ा फैसला, 100 मिलियन बैरल तेल और डीजल जारी करेगा समूह
बिजनेस
थाली पर बड़ा संकट, आपकी रसोई के कौन-कौनसे सामान होंगे सबसे ज्यादा महंगे?
थाली पर बड़ा संकट, आपकी रसोई के कौन-कौनसे सामान होंगे सबसे ज्यादा महंगे?

मजबूत वित्तीय व्यवस्था के बावजूद क्यों बढ़ सकता है खतरा?

RBI गवर्नर के मुताबिक, भू-राजनीतिक घटनाएं, साइबर अटैक और दूसरे देश के असर जैसे कई वजहों के कारण वित्तीय संकट का खतरा बढ़ सकता है. 

  • भू-राजनीतिक घटनाएं: दुनिया में होने वाली बड़ी घटनाओं से वित्तीय बाजारों पर दबाव बढ़ सकता है. 
  • साइबर अटैक: साइबर हमले से बैंकिंग और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम प्रभावित हो सकता है. 
  • तकनीकी गड़बड़ी: किसी बड़ी तकनीकी समस्या का असर बैंक, वित्तीय संस्थानों और बाजारों पर पड़ सकता है. 
  • दूसरे देशों का असर: एक देश में शुरू हुआ वित्तीय संकट दूसरे देशों तक भी पहुंच सकता है. 
  • ज्यादा कर्ज और जोखिम: लंबे समय तक स्थिरता रहने पर लोग और संस्थान ज्यादा जोखिम ले सकते हैं और कर्ज बढ़ सकते हैं. 

बैंकों के अलावा इन क्षेत्रों पर भी नजर जरूरी

RBI गवर्नर का कहना है कि वित्तीय स्थिरता सिर्फ बैंकों तक सीमित नहीं है. ऐसे में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC), शेयर बाजार, पेमेंट सिस्टम, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, महत्वपूर्ण थर्ड-पार्टी सर्विस और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय नेटवर्क को भी मजबूत रखना जरूरी है.

TATA में घमासान जारी, नोएल टाटा ने मांगी 17 सितंबर की मीटिंग की वीडियो और डिटेल्स

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 03 Oct 2026 04:07 PM (IST)
Tags :
RBI Governor Sanjay Malhotra RBI Financial Stability
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
दुनिया के सातवें सबसे अमीर व्यक्ति बने Jensen Huang, दौलत 200 अरब डॉलर के पार
दुनिया के सातवें सबसे अमीर व्यक्ति बने Jensen Huang, दौलत 200 अरब डॉलर के पार
बिजनेस
TATA में घमासान जारी, नोएल टाटा ने मांगी 17 सितंबर की मीटिंग की वीडियो और डिटेल्स
TATA में घमासान जारी, नोएल टाटा ने मांगी 17 सितंबर की मीटिंग की वीडियो और डिटेल्स
बिजनेस
ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच G7 का बड़ा फैसला, 100 मिलियन बैरल तेल और डीजल जारी करेगा समूह
ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच G7 का बड़ा फैसला, 100 मिलियन बैरल तेल और डीजल जारी करेगा समूह
बिजनेस
थाली पर बड़ा संकट, आपकी रसोई के कौन-कौनसे सामान होंगे सबसे ज्यादा महंगे?
थाली पर बड़ा संकट, आपकी रसोई के कौन-कौनसे सामान होंगे सबसे ज्यादा महंगे?
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का अनर्थ कांड ! | Sansani | ABP News
CJP का अगला मोर्चा Gyanesh Kumar के खिलाफ? सामने आईं 4 मांगें | Dharmendra Pradhan | SIR | EC
SIR Controversy: SIR पर संग्राम...विपक्ष के सवालों के बीच EC ने क्यों बदला तरीका? | Gyanesh Kumar
Chitra Tripathi | Fly Dubai Accident: 174 जिंदगी बचाने वाला 'हिंदुस्तानी हीरो' | ABP News
Fly Dubai Accident: Captain Smit Machchhar ने कैसे बचाई 174 जानें..PM Modi से बताया पूरा सच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
रडार से रनवे तक... ऑपरेशन सिंदूर में पाक को हुआ था भारी नुकसान, IAF चीफ ने क्या कहा
रडार से रनवे तक... ऑपरेशन सिंदूर में पाक को हुआ था भारी नुकसान, IAF चीफ ने क्या कहा
दिल्ली NCR
नोएडा: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से शख्स ने लगाई छलांग, टुकड़ों में बिखरा शरीर
नोएडा: सुपरनोवा की 43वीं मंजिल से शख्स ने लगाई छलांग, टुकड़ों में बिखरा शरीर
स्पोर्ट्स
Asian Games 2026 Day 15 Live Update: जय शाह ने भारतीय खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल, कुछ देर में शुरू होगा हॉकी फाइनल
LIVE: जय शाह ने भारतीय खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल, कुछ देर में शुरू होगा हॉकी फाइनल
साउथ सिनेमा
प्रभास की 'फौजी' की रिलीज में क्यों हो रही देरी? सामने आई अब असल वजह
प्रभास की 'फौजी' की रिलीज में क्यों हो रही देरी? सामने आई अब असल वजह
इंडिया
स्मित माछर के हमलावर का अल-कायदा कनेक्शन? पुराने वीडियो से बड़ा खुलासा
स्मित माछर के हमलावर का अल-कायदा कनेक्शन? पुराने वीडियो से बड़ा खुलासा
इंडिया
लद्दाख की 28 जगहों के भारत ने नाम बदले, चीन को लग सकता है झटका
लद्दाख की 28 जगहों के भारत ने नाम बदले, चीन को लग सकता है झटका
एग्रीकल्चर
अब गन्ने में नहीं लगेगा लाल सड़न रोग! 12 नई किस्मों को मिली मंजूरी
अब गन्ने में नहीं लगेगा लाल सड़न रोग! 12 नई किस्मों को मिली मंजूरी
ट्रेंडिंग
बेज्जती हो गई भाई!' नारे लगा रहे युवक को गोद में टांग ले गए दारोगा जी
बेज्जती हो गई भाई!' नारे लगा रहे युवक को गोद में टांग ले गए दारोगा जी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget