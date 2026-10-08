एक्सप्लोरर
प्रोटीन के नाम पर धोखा, FSSAI ने Dr. Reddy's, Nestle और Amazon Flipkart को भेजा नोटिस
भारतीय खाद्य विभाग और मानक प्राधिकरण (FSSAI) पिछले कुछ दिनों से एक्शन मोड में है. विभाग की तरफ से लगातार गलत दावों को लेकर कार्रवाई की जा रही है. अब FSSAI ने गुरुवार को डॉक्टर रेड्डी, नेसले हेल्थ साइंस, तिरुपति वेलनेस, अमेजन, फ्लिपकार्ट और नेटमेड्स को नोटिस जारी किया है. इन कंपनियों पर आरोप है कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, जिनमें प्रोटीन को लेकर गलत दावे किए जा रहे हैं.
(ये खबर आगे बढ़ाई जा रही है....)(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
और पढ़ें
टॉप हेडलाइंस
बिजनेस
LIVE: जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगी आसान
बिजनेस
अमेरिका में भारतीय IT प्रोफेशनल्स को बड़ा झटका, TCS, इंफोसिस और विप्रो PERM से सस्पेंड
बिजनेस
रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा बोनस और 41149 रुपए? सरकार ने क्या कहा
बिजनेस
क्या अंबानी हैं भारत के असली बॉस? Starlink विवाद पर एलन मस्क
बिजनेस
10 Photos
अमेरिका के बाद दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा अरबपति? जानें लिस्ट में भारत कितने नंबर पर
बिजनेस
8 Photos
दुनिया के अमीरों में अब किस नंबर पर हैं मुकेश अंबानी, कितनी है संपत्ति? ये है सबसे ताजा लिस्ट