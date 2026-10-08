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हिंदी न्यूज़बिजनेसप्रोटीन के नाम पर धोखा, FSSAI ने Dr. Reddy's, Nestle और Amazon Flipkart को भेजा नोटिस

प्रोटीन के नाम पर धोखा, FSSAI ने Dr. Reddy's, Nestle और Amazon Flipkart को भेजा नोटिस

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 08 Oct 2026 10:03 PM (IST)
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भारतीय खाद्य विभाग और मानक प्राधिकरण (FSSAI) पिछले कुछ दिनों से एक्शन मोड में है. विभाग की तरफ से लगातार गलत दावों को लेकर कार्रवाई की जा रही है. अब FSSAI ने गुरुवार को डॉक्टर रेड्डी, नेसले हेल्थ साइंस, तिरुपति वेलनेस, अमेजन, फ्लिपकार्ट और नेटमेड्स को नोटिस जारी किया है. इन कंपनियों पर आरोप है कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, जिनमें प्रोटीन को लेकर गलत दावे किए जा रहे हैं.

 

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 08 Oct 2026 10:03 PM (IST)
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