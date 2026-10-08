जीएसटी काउंसिल की महाबैठक आज, जानिए किन बड़े मुद्दों पर आएगा फैसला

जीएसटी काउंसिल की आज हो रही बैठक में सेक्शन 17(5) में ढील दिए जाने की भी उम्मीद है. इसके तहत सरकार की बनाई गई लिस्ट में कुछ ऐसी चीजें शामिल थीं, जिसमें बिजनेस के लिहाज से खरीदे गए कुछ चीजों पर आपको टैक्स की छूट (ITC) नहीं मिलने की बात कही गई थी.

इस लिस्ट में कर्मचारियों के लिए हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, आउटडोर कैटरिंग, टेलीकॉम टावर, फैक्ट्री के बाहर पाइपलाइन, कुछ फ्री सैंपल, एक्सपायर हो चुके सामान, 13 लोगों तक की क्षमता वाली गाड़ियां (उनके इंश्योरेंस और मेंटेनेंस के साथ) और गाड़ियों को लीज या किराए पर लेना जैसी चीजें शामिल हैं.

अब तक क्या होता था अगर आपने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया या ऑफिस के काम के लिए 5-सीटर की गाड़ी खरीदी, तो उस पर चुकाए गए जीएसटी पर कंपनी के लिए कोई रिफंड या छूट नहीं मिलता था. मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि आपने अपनी कंपनी के कर्मचारियों के लिए 10 लाख का ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है. चूंकि इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगता है इसलिए कंपनी को 1.8 लाख रुपये सिर्फ टैक्स के रूप में भरने पड़े क्योंकि धारा 17(5) के तहत सरकार ने इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक कर रखा था.

नए नियम के तहत कंपनी 1.8 लाख का टैक्स अब भी चुकाएगी, लेकिन सरकार इस रकम को कैशबैक की तरह कंपनी के जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वापस डाल देगी. अब जब कभी कंपनी सरकार को अपने प्रोडक्ट या सर्विस पर टैक्स का भुगतान करेगी, तो वह इस 1.8 लाख रुपये को उसमें से एडजस्ट कर लेगी. इस नए नियम से कंपनियों का टैक्स बचेगा, तो वह इसका इस्तेमाल अपने कर्मचारियों की बेहतरी या प्रोडक्ट की कीमतें कम करने में कर सकती हैं, जिसका फायदा आखिरकार आम आदमी को मिलेगा.