जीएसटी काउंसिल की महाबैठक आज, जानिए किन बड़े मुद्दों पर आएगा फैसला
आम जनता और कारोबारियों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है क्योंकि आज जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है, जिसमें कई बड़े मुद्दों पर फैसला लिया जा सकता है.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक आज (8 अक्टूबर 2026) नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं. आज होने वाली इस बैठक में कुछ ऐसे बदलावों पर मुहर लग सकती है, जिसका असर आम आदमी से लेकर कारोबारियों तक पर पड़ेगा. इस बार की बैठक का मकसद टैक्स दरों में फेरबदल करना नहीं, बल्कि 'जीएसटी 2.0' (GST 2.0) के तहत टैक्स नियमों को सरल बनाना, रिफंड प्रक्रियाओं को तेज करना और व्यापारियों को बड़ी राहत देना है.
वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, 8 अक्टूबर को होने वाली काउंसिल की बैठक में GST दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. इसके बजाय, 57वीं GST काउंसिल की बैठक में रजिस्ट्रेशन, रिफंड, इनपुट टैक्स क्रेडिट और एनफोर्समेंट से जुड़े प्रोसेस और स्ट्रक्चर में सुधार के पैकेज पर ज्यादा फोकस किया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक भी आज होने वाली बैठक में किसी बड़े बदलाव पर विचार किए जाने की उम्मीद नहीं है.
छोटे ई-कॉमर्स कारोबारियों के लिए रजिस्ट्रेशन आसान
अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिशो जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर सामान बेचने वाले छोटे कारोबारियों के लिए जीएसटी नियमों को आसान बनाया जा रहा है. इसके तहत, इनके लिए रजिस्ट्रेशन और रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को फास्ट-ट्रैक और डिजिटल बनाने की तैयारी है ताकि वे बिना किसी झंझट के देश भर में अपना सामान बेच सकें.
PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, आज की बैठक में काउंसिल कई राज्यों में रजिस्ट्रेशन के लिए एक ही एप्लीकेशन पर विचार कर सकती है. इसमें बड़े बिजनेस के लिए आसान फॉर्म और अधिकारियों के लिए डॉक्यूमेंट से जुड़े एक जैसे नियम होंगे.
सूत्रों ने PTI को बताया कि जानकारी एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो जाएगी और सिस्टम दर्ज की गई लोकेशन के आधार पर अधिकार-क्षेत्र (ज्यूरिस्डिक्शन) तय करेगा. साथ ही 1 नवंबर, 2025 से शुरू होने वाली आसान प्रक्रिया के तहत तीन दिनों में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा और इसमें 1.68 करोड़ रजिस्ट्रेशन में से 61% रजिस्ट्रेशन शामिल होंगे.
इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) नियमों में बड़ी राहत
जीएसटी काउंसिल की आज हो रही बैठक में सेक्शन 17(5) में ढील दिए जाने की भी उम्मीद है. इसके तहत सरकार की बनाई गई लिस्ट में कुछ ऐसी चीजें शामिल थीं, जिसमें बिजनेस के लिहाज से खरीदे गए कुछ चीजों पर आपको टैक्स की छूट (ITC) नहीं मिलने की बात कही गई थी.
इस लिस्ट में कर्मचारियों के लिए हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, आउटडोर कैटरिंग, टेलीकॉम टावर, फैक्ट्री के बाहर पाइपलाइन, कुछ फ्री सैंपल, एक्सपायर हो चुके सामान, 13 लोगों तक की क्षमता वाली गाड़ियां (उनके इंश्योरेंस और मेंटेनेंस के साथ) और गाड़ियों को लीज या किराए पर लेना जैसी चीजें शामिल हैं.
अब तक क्या होता था अगर आपने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया या ऑफिस के काम के लिए 5-सीटर की गाड़ी खरीदी, तो उस पर चुकाए गए जीएसटी पर कंपनी के लिए कोई रिफंड या छूट नहीं मिलता था. मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि आपने अपनी कंपनी के कर्मचारियों के लिए 10 लाख का ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है. चूंकि इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगता है इसलिए कंपनी को 1.8 लाख रुपये सिर्फ टैक्स के रूप में भरने पड़े क्योंकि धारा 17(5) के तहत सरकार ने इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक कर रखा था.
नए नियम के तहत कंपनी 1.8 लाख का टैक्स अब भी चुकाएगी, लेकिन सरकार इस रकम को कैशबैक की तरह कंपनी के जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वापस डाल देगी. अब जब कभी कंपनी सरकार को अपने प्रोडक्ट या सर्विस पर टैक्स का भुगतान करेगी, तो वह इस 1.8 लाख रुपये को उसमें से एडजस्ट कर लेगी. इस नए नियम से कंपनियों का टैक्स बचेगा, तो वह इसका इस्तेमाल अपने कर्मचारियों की बेहतरी या प्रोडक्ट की कीमतें कम करने में कर सकती हैं, जिसका फायदा आखिरकार आम आदमी को मिलेगा.