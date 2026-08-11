मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसअब बदलेगा बैंकिंग सिस्टम, RBI गवर्नर ने AI पर खर्च बढ़ाने को कहा

अब बदलेगा बैंकिंग सिस्टम, RBI गवर्नर ने AI पर खर्च बढ़ाने को कहा

RBI Governor: RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैंकों से AI का उपयोग बढ़ाने, तकनीक और प्रशिक्षण में निवेश करने को कहा. साथ ही डेटा सुरक्षा, साइबर जोखिम और AI पर अत्यधिक निर्भरता से सावधान रहने की सलाह दी.

Written By : एबीपी बिजनेस डेस्क |  Updated at : 11 Aug 2026 08:01 PM (IST)
Preferred Sources

RBI AI News: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मंगलवार को बैंकों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल बढ़ाने को कहा.उन्होंने कहा कि बैंकों को AI के लिए टेक्नोलॉजी और जरूरी सर्विस पर ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए. साथ ही कर्मचारियों को AI और नई तकनीक की ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, ताकि वे बदलती तकनीक के साथ काम कर सकें.

गवर्नर ने AI के ज्यादा इस्तेमाल से होने वाले खतरों को लेकर भी बैंकों को सावधान किया. उन्होंने कहा कि AI के जरिए लिए गए फैसलों में गलती या फर्क हो सकता है. कई बार ये समझना भी मुश्किल हो सकता है कि AI ने कोई फैसला क्यों लिया.इसके अलावा कस्टमर के डेटा की सेफ्टी और साइबर हमले का खतरा भी बना रहेगा.

उन्होंने कहा कि अगर कई बैंक कुछ AI मॉडल या कुछ टेक्नोलॉजी कंपनियों पर ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं, तो किसी एक गलती का असर कई बैंकों पर पड़ सकता है.इसलिए बाहर की कंपनियों से AI सर्विस लेते समय बैंकों को सावधानी बरतनी चाहिए.

तेजी से नहीं, समझदारी से AI अपनाएं

मुंबई में एक कार्यक्रम में गवर्नर ने कहा कि AI के दौर में वो बैंक सफल नहीं होंगे जो सबसे तेजी से AI अपनाएंगे. सफल वो बैंक होंगे जो ये समझकर AI का इस्तेमाल करेंगे कि ये तकनीक कैसे काम करती है और इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाना है.

प्लॉट या फ्लैट: निवेश के लिए क्या है बेहतर? जानें कहां मिलेगा ज्यादा फायदा

साइबर सुरक्षा पर भी ध्यान

बैंक AI का इस्तेमाल काम को तेज और आसान बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इससे साइबर हमलों और दूसरी तकनीकी परेशानियों का खतरा भी ज्यादा हो रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अप्रैल में बैंकों को AI से जुड़े खतरों को देखते हुए पहले से सेफ्टी के कदम उठाने को कहा था.

भारतीय बैंक मजबूत हालात में

गवर्नर ने कहा कि साइबर खतरों के अलावा दुनिया में चल रहे राजनीतिक तनाव और बिजनेस को लेकर चीजों का फिक्स नहीं होना भी बैंकों के लिए चुनौती हैं. लेकिन, उन्होंने कहा कि भारतीय बैंक इन चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत हालात में हैं. देश में कर्ज का अच्छा इजाफा, कम कर्ज, काफी पैसा और अच्छी कमाई इसकी वजह है.

उन्होंने कहा कि मौजूदा परेशानियों के बावजूद भारत की इकॉनमी और मजबूत होकर सामने आएगी. देश की अच्छी तरक्की, काबू में महंगाई और काफी विदेशी मुद्रा भंडार इसके लिए अच्छा इशारा हैं.

पान मसाला खाने वाले ध्यान दें, FSSAI ने इस चीज पर लगा दिया बैन, बड़ा झटका

Published at : 11 Aug 2026 08:01 PM (IST)
Tags :
संजय मल्होत्रा RBI Governor AI In Banking
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
अब बदलेगा बैंकिंग सिस्टम, RBI गवर्नर ने AI पर खर्च बढ़ाने को कहा
अब बदलेगा बैंकिंग सिस्टम, RBI गवर्नर ने AI पर खर्च बढ़ाने को कहा
बिजनेस
BOI: ये काम नहीं किया तो बंद होगा Bank of India का खाता! सरकार ने क्या बताया?
ये काम नहीं किया तो बंद होगा Bank of India का खाता! सरकार ने क्या बताया?
बिजनेस
EV Subsidy: सरकार ने बढ़ाई EV सब्सिडी, मंजूर किए 1000 करोड़, कैसे मिलेगा फायदा?
सरकार ने बढ़ाई EV सब्सिडी, मंजूर किए 1000 करोड़, कैसे मिलेगा फायदा?
बिजनेस
प्लॉट या फ्लैट: निवेश के लिए क्या है बेहतर? जानें कहां मिलेगा ज्यादा फायदा
प्लॉट या फ्लैट: निवेश के लिए क्या है बेहतर? जानें कहां मिलेगा ज्यादा फायदा
Advertisement

वीडियोज

The Traitors 2 का नया Sneak Peek Out, Rhea Chakraborty से Mallika Sherawat तक दिखा बड़ा Drama
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का जलवा, Farhana Bhatt समेत सितारों ने बिखेरा Glamour
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में रिलीज, Sanjay Dutt का होगा खास Cameo
Amruta Khanvilkar ने Divorce Rumours पर जताई नाराजगी, Legal Action की दी चेतावनी
Govinda ने मां Nirmala Devi को खोने का दर्द किया बयां, बोले- लगा सब कुछ खत्म हो गया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'तृषा को डिप्टी CM...', AIADMK विधायक ने CM विजय पर कसा तंज
'तृषा को डिप्टी CM...', AIADMK विधायक ने CM विजय पर कसा तंज
मध्य प्रदेश
अब भोपाल में Gen Z का आंदोलन! इस मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे छात्र
अब भोपाल में Gen Z का आंदोलन! इस मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे छात्र
क्रिकेट
पुर्तगाल क्रिकेट टीम का हुआ एलान, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बना कप्तान
पुर्तगाल क्रिकेट टीम का हुआ एलान, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बना कप्तान
बॉलीवुड
गोवा में पेंट हाउस, मुंबई में करोड़ों का बंगला, 100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
इंडिया
JPC भेजा जाएगा FCRA बिल, विरोध के बीच सरकार का बड़ा कदम
JPC भेजा जाएगा FCRA बिल, विरोध के बीच सरकार का बड़ा कदम
इंडिया
Gen-Z का क्या है चुनावी मुद्दा? आंदोलनों के बीच सर्वे के जवाब ने चौंकाया
Gen-Z का क्या है चुनावी मुद्दा? आंदोलनों के बीच सर्वे के जवाब ने चौंकाया
बिजनेस
आरोप से बेदाग बरी होने तक: कैसे अडानी शेयर्स और मार्केट कैप ने की वापसी?
आरोप से बेदाग बरी होने तक: कैसे अडानी शेयर्स और मार्केट कैप ने की वापसी?
इंडिया
वंदे मातरम बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, शशि थरूर बोले- राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत...
वंदे मातरम बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, शशि थरूर बोले- राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत...
ENT LIVE
The Traitors 2 के Sneak Peek में हाई Drama, Mallika ने Munawar को बताया Traitor
The Traitors 2 के Sneak Peek में हाई Drama, Mallika ने Munawar को बताया Traitor
ENT LIVE
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का Glamorous Look, TV Stars ने लूटी महफिल
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का Glamorous Look, TV Stars ने लूटी महफिल
ENT LIVE
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में होगी Release, Sanjay Dutt का Special Cameo
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में होगी Release, Sanjay Dutt का Special Cameo
ENT LIVE
Salman Khan ने Superhero Film को दी Greenlight, Raj & DK करेंगे Direct
Salman Khan ने Superhero Film को दी Greenlight, Raj & DK करेंगे Direct
ENT LIVE
Govinda ने मां Nirmala Devi को याद कर सुनाया Emotional किस्सा, बोले- जिंदगी बेकार लगने लगी थी
Govinda ने मां Nirmala Devi को याद कर सुनाया Emotional किस्सा, बोले- जिंदगी बेकार लगने लगी थी
Embed widget