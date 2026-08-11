अब बदलेगा बैंकिंग सिस्टम, RBI गवर्नर ने AI पर खर्च बढ़ाने को कहा

RBI AI News: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मंगलवार को बैंकों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल बढ़ाने को कहा.उन्होंने कहा कि बैंकों को AI के लिए टेक्नोलॉजी और जरूरी सर्विस पर ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए. साथ ही कर्मचारियों को AI और नई तकनीक की ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, ताकि वे बदलती तकनीक के साथ काम कर सकें.

गवर्नर ने AI के ज्यादा इस्तेमाल से होने वाले खतरों को लेकर भी बैंकों को सावधान किया. उन्होंने कहा कि AI के जरिए लिए गए फैसलों में गलती या फर्क हो सकता है. कई बार ये समझना भी मुश्किल हो सकता है कि AI ने कोई फैसला क्यों लिया.इसके अलावा कस्टमर के डेटा की सेफ्टी और साइबर हमले का खतरा भी बना रहेगा.

उन्होंने कहा कि अगर कई बैंक कुछ AI मॉडल या कुछ टेक्नोलॉजी कंपनियों पर ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं, तो किसी एक गलती का असर कई बैंकों पर पड़ सकता है.इसलिए बाहर की कंपनियों से AI सर्विस लेते समय बैंकों को सावधानी बरतनी चाहिए.

तेजी से नहीं, समझदारी से AI अपनाएं

मुंबई में एक कार्यक्रम में गवर्नर ने कहा कि AI के दौर में वो बैंक सफल नहीं होंगे जो सबसे तेजी से AI अपनाएंगे. सफल वो बैंक होंगे जो ये समझकर AI का इस्तेमाल करेंगे कि ये तकनीक कैसे काम करती है और इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाना है.

प्लॉट या फ्लैट: निवेश के लिए क्या है बेहतर? जानें कहां मिलेगा ज्यादा फायदा

साइबर सुरक्षा पर भी ध्यान

बैंक AI का इस्तेमाल काम को तेज और आसान बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इससे साइबर हमलों और दूसरी तकनीकी परेशानियों का खतरा भी ज्यादा हो रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अप्रैल में बैंकों को AI से जुड़े खतरों को देखते हुए पहले से सेफ्टी के कदम उठाने को कहा था.

भारतीय बैंक मजबूत हालात में

गवर्नर ने कहा कि साइबर खतरों के अलावा दुनिया में चल रहे राजनीतिक तनाव और बिजनेस को लेकर चीजों का फिक्स नहीं होना भी बैंकों के लिए चुनौती हैं. लेकिन, उन्होंने कहा कि भारतीय बैंक इन चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत हालात में हैं. देश में कर्ज का अच्छा इजाफा, कम कर्ज, काफी पैसा और अच्छी कमाई इसकी वजह है.

उन्होंने कहा कि मौजूदा परेशानियों के बावजूद भारत की इकॉनमी और मजबूत होकर सामने आएगी. देश की अच्छी तरक्की, काबू में महंगाई और काफी विदेशी मुद्रा भंडार इसके लिए अच्छा इशारा हैं.

पान मसाला खाने वाले ध्यान दें, FSSAI ने इस चीज पर लगा दिया बैन, बड़ा झटका