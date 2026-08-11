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हिंदी न्यूज़बिजनेसBOI: ये काम नहीं किया तो बंद होगा Bank of India का खाता! सरकार ने क्या बताया?

BOI: ये काम नहीं किया तो बंद होगा Bank of India का खाता! सरकार ने क्या बताया?

Bank Of India: क्या आपका खाता बैंक ऑफ इंडिया में है? तो क्या आपके पास भी KYC अपडेट करने का मैसेज आया है? अगर हां तो पहले सरकार से इसकी सच्चाई जान लीजिए इसके बाद ही आगे कोई कदम उठाइयेगा.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 11 Aug 2026 07:40 PM (IST)
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Bank Of India KYC Update: जब से भारत का डिजिटलीकरण हुआ है, तभी से बैंकिंग से लेकर हर सरकारी और प्राइवेट सुविधा के लिए फोन के द्वारा ही काम हो जाता है. फिर चाहे KYC करवाना हो और कोई अपडेट. बैंकों की तरफ से भी फोन पर ही मैसेज या मेल आ जाता है कि आप अपनी इस जानकारी को अपडेट कर लें. इसी बीच हाल ही में सरकारी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया से लोगों के पास KYC अपडेट करने का मैसेज आ रहा है. अब सरकार की तरफ से इस मैसेज को लेकर एक ताजा अपडेट सामने आया है.

क्या मैसेज आ रहा है?
दरअसल सोशल मीडिया पर बैंक ऑफ इंडिया के नाम से एक फर्जी नोटिस तेजी से वायरल हो रहा है. इस नोटिस में दावा किया जा रहा है कि अगर ग्राहक अपने आधार और PAN से जुड़ा KYC अपडेट नहीं कराते हैं, तो उनका बैंक खाता तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा. हालांकि अब इस वायरल नोटिस पर सरकार की तरफ से जवाब सामने आ गया है.

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क्या है सच्चाई?
सरकारी एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक के जरिए इस मैसेज की पुष्टि कर बताया गया है कि ये नोटिस पूरी तरह से फर्जी है. इस नोटिस के फोटो के साथ कैप्शन में लिखा गया है, 'बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाने का दावा करते हुए एक नोटिस ऑनलाइन प्रसारित हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि आधार और पैन KYC अपडेट न होने के कारण ग्राहकों के बैंक खाते तुरंत ब्लॉक कर दिए जाएंगे और उन्हें केवाईसी अपडेट करने के लिए 'बीओआई मोबाइल डिजिटल' एप्लिकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए कहा गया है.

इस पोस्ट में आगे बताया गया है कि 'ये नोटिस पूरी तरह फर्जी है. बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है. वायरल हो रही इमेज पूरी तरह से फैब्रिकेटेड है और बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी नहीं की गई है.'

सरकार ने उजागर किया सच
सरकार ने साफ किया है कि ये नोटिस पूरी तरह से फर्जी है. इसी के सात ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वो ऐसे किसी भी मैसेज, लिंक या एप पर भरोसा ना करें. बैंक से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए हमेशा बैंक की आधिकारिक वेबसाइट, ब्रांच या अन्य आधिकारिक माध्यमों से जानकारी की पुष्टि करें.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 11 Aug 2026 07:40 PM (IST)
Tags :
Bank Of India PIB Fact Check
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