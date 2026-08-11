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हिंदी न्यूज़बिजनेसप्लॉट या फ्लैट: निवेश के लिए क्या है बेहतर? जानें कहां मिलेगा ज्यादा फायदा

प्लॉट या फ्लैट: निवेश के लिए क्या है बेहतर? जानें कहां मिलेगा ज्यादा फायदा

Plot vs Flat: प्लॉट और फ्लैट दोनों निवेश के लोकप्रिय विकल्प हैं. प्लॉट में कीमत बढ़ने की संभावना अधिक होती है, जबकि फ्लैट से रहने और किराये की आय का लाभ मिलता है. आइए अंतर समझते हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 11 Aug 2026 06:15 PM (IST)
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Property Investment News: अक्सर लोगों के लिए घर खरीदना या जमीन में पैसे लगाना जीवन के सबसे बड़े निवेशों में से एक माना जाता है. ऐसे में ज्यादातर लोगों के मन में सवाल यह आता है कि निवेश के लिए प्लॉट खरीदना बेहतर रहेगा या फ्लैट. हालांकि दोनों ऑप्शनों के अपने-अपने फायदे और सीमाएं हैं. लेकिन कई लोगों का यह मानना है कि जमीन की कीमत समय के साथ तेजी से बढ़ती है, जबकि वहीं कुछ लोगों के लिए फ्लैट बेहतर ऑप्शन होता है क्योंकि इससे तुरंत रहने या किराये की आय का फायदा मिलता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि प्लॉट और फ्लैट में किसमें ज्यादा फायदा मिलेगा.

प्लॉट खरीदने के क्या हैं फायदे?

प्लॉट खरीदने पर आप अपनी जरूरत और बजट के मुताबिक फ्यूचर में कभी भी घर बनवा सकते हैं. इसमें आपको जमीन पर कंस्ट्रक्शन की पूरी स्वतंत्रता होती है. इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें विकासशील इलाकों में प्लॉट की कीमत समय के साथ काफी तेजी से बढ़ने की उम्मीद होती है. आमतौर पर लंबे समय के निवेश के लिए प्लॉट को एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है.

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फ्लैट खरीदने के फायदे

  • तैयार फ्लैट में तुरंत शिफ्ट हुआ जा सकता है.
  • निवेश के तौर पर खरीदे गए फ्लैट से नियमित किराया कमाया जा सकता है.
  • बैंक आमतौर पर फ्लैट के लिए होम लोन आसानी से उपलब्ध कराते हैं.
  • फ्लैट में सोसाइटी, सुरक्षा, पार्किंग और अन्य सुविधाएं पहल से मौजूद होती है.
  • ऐसे में खुद रहने और निवेश के लिए फ्लैट काफी फायदेमंद साबित हो सकती है.

रिटर्न के मामले में किसका पलड़ा भारी?

प्लॉट का रिटर्न काफी हद तक इलाके के लोकेशन, विकास, कनेक्टिविटी और भविष्य के मांग पर निर्भर करता है. ऐसे में अगर किसी इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी बेहतर होती है, तो जमीन की कीमत तेजी से बढ़ सकती है. 

वहीं, फ्लैट में प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने के साथ-साथ किराए के पैसे में भी ग्रोथ हो सकती है. ऐसे में सिर्फ अगर आप यह मान लेते हैं कि प्लॉट या फ्लैट हमेशा ज्यादा रिटर्न देगा, तो यह सही नहीं है.

आपके लिए कौन-सा ऑप्शन है बेहतर?

अगर आप तुरंत होना चाहते हैं या किराए से नियमित आय कमाने के बारे में सोच रहे हैं, तो इसके लिए फ्लैट बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. वहीं, अगर आपका मकसद लंबी अवधि का निवेश है और फिलहाल आय की जरूरत नहीं है, साथ ही भविष्य में कीमत बढ़ने का लाभ लेना चाहते हैं, तो प्लॉट लेना बेहतर होगा.

इन खर्चों को भी समझें

  • फ्लैट में सोसाइटी मेंटेनेंस और अन्य नियमित चार्ज देने पड़ सकते हैं.
  • प्लॉट में मासिक मेंटेनेंस कम होता है, लेकिन सुरक्षा, टैक्स और अवैध कब्जे से बचाव की जिम्मेदारी मालिक की होती है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 11 Aug 2026 06:15 PM (IST)
Tags :
Investment Planning Plot Vs Flat Property Investment Tips
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