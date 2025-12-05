एक्सप्लोरर
सस्ता होगा लोन, कम होगी EMI; RBI ने रेपो रेट में की 25 अंकों की फिर कटौती
RBI Repo Rate: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) ने रेपो रेट को 25 bps घटाकर 5.25 परसेंट करने का फैसला किया है. गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया.
