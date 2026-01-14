RBI ने जापान के SMBC को पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी बनाने की ‘सैद्धांतिक’ मंजूरी दी

RBI allows SMBC Banking for Local Unit: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जापान के सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन (SMBC) को भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी (Wholly Owned Subsidiary) स्थापित करने के लिए ‘सैद्धांतिक’ मंजूरी दे दी है. केंद्रीय बैंक ने बुधवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी.

जापान के बैंक अनुषंगी कंपनी की मंजूरी

वर्तमान में SMBC भारत में अपनी चार शाखाओं-नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु के माध्यम से ब्रांच मॉडल के तहत बैंकिंग कारोबार संचालित कर रहा है. आरबीआई ने कहा कि बैंक को अपनी मौजूदा शाखाओं को परिवर्तित कर पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी स्थापित करने की सैद्धांतिक अनुमति दी गई है.

हालांकि, आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि SMBC को भारत में अनुषंगी कंपनी के रूप में बैंकिंग कारोबार शुरू करने के लिए अंतिम लाइसेंस तभी दिया जाएगा, जब वह सैद्धांतिक मंजूरी के तहत तय की गई सभी नियामकीय शर्तों और आवश्यकताओं को पूरी तरह पूरा कर लेगा.

यस बैंक में खरीदी थी हिस्सेदारी

गौरतलब है कि वर्ष 2025 में SMBC ने निजी क्षेत्र के यस बैंक में 24.22 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी थी, जिसके बाद वह यस बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया. वहीं, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के पास अब भी यस बैंक में 10 प्रतिशत से अधिक की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी बनी हुई है.

