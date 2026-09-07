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हिंदी न्यूज़बिजनेसRBI के सिस्टम में अचानक आई तकनीकी खराबी, आनन-फानन में उठाया बड़ा कदम

RBI के सिस्टम में अचानक आई तकनीकी खराबी, आनन-फानन में उठाया बड़ा कदम

RBI ने 30 दिवसीय वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो नीलामी की प्रक्रिया के दौरान तकनीकी खामी आने से इस प्रक्रिया को बंद कर दिया है. बैंक ने रातों रात ही नकदी निकासी की एक और नीलामी की घोषणा भी कर दी है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 07 Sep 2026 05:46 PM (IST)
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भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने सोमवार को बैंकों से अतिरिक्त नकदी अपने पास लेने के लिए 5 लाख करोड़ रुपये का एक दिन का वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो (VRRR) ऑपरेशन करने का ऐलान किया. दरअसल, RBI ने पहले 30 दिनों के लिए 5 लाख करोड़ रुपये की नीलामी की थी, लेकिन इसमें बैंकों की तरफ से सिर्फ 2.59 लाख करोड़ रुपये की ही बोली मिली.

प्लेटफॉर्म पर आई तकनीकी खराबी
इस नीलामी के समय कुछ तकनीकी खराबी आ जाने के कारण इसे अचानक से रोकना पड़ा. एक सरकारी बैंक के ट्रेडर के मुताबिक, इस नीलामी के दौरान RBI के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म में तकनीकी दिक्कत आ गई थी. इसके चलते बोली लगाने का प्लेटफॉर्म बदल दिया गया. कई बैंक इस बदलाव के लिए तैयार नहीं थे जिसकी वजह से वो नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाए. 

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इसी वजह से RBI ने अब एक दिन के लिए 5 लाख करोड़ रुपये का VRRR ऑपरेशन करने का फैसला किया है. इसका मकसद बैंकिंग सिस्टम में मौजूद अतिरिक्त नकदी को RBI के पास वापस लेना है.

RBI ने लिया फैसला
लॉन्ग-टर्म ऑक्शन में बैंकों की कम भागीदारी की वजह से सिस्टम में भारी लिक्विडिटी बची रह गई. इस स्थिति को तुरंत नियंत्रित करने के लिए RBI ने देर ना करते हुए 5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ओवरनाइट VRRR ऑक्शन घोषित कर दिया, जिससे बैंक अपनी अतिरिक्त पूंजी को केंद्रीय बैंक के पास सुरक्षित रख सकें और मनी मार्केट की ब्याज दरें स्थिर बनी रहें.

5 लाख करोड़ रुपये का यो ओवरनाइट ऑपरेशन ऐसे समय में हो रहा है जब सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी की स्थिति को बेहतर बनाना चाहता है और ये निश्चित करना चाहता है कि शॉर्ट-टर्म मनी-मार्केट रेट्स उसकी मॉनेटरी पॉलिसी के रुख के मुताबिक बने रहें.

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क्या है VRRR ऑक्शन?
बता दें कि VRRR ऑक्शन, बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए RBI के टूल्स में से एक है. इस ऑपरेशन के तहत, बैंक एक तय समय के लिए अपना अतिरिक्त फंड सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं, जिससे RBI को अतिरिक्त लिक्विडिटी को सोखने में मदद मिलती है.

इस ऑक्शन के दौरान आई तकनीकी रुकावट RBI के इलेक्ट्रॉनिक नीलामी इंफ्रास्ट्रक्चर की अहमियत को भी उजागर करती है, जिसका इस्तेमाल बैंक लिक्विडिटी-मैनेजमेंट ऑपरेशन्स में हिस्सा लेने के लिए नियमित रूप से करते हैं.

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 07 Sep 2026 05:46 PM (IST)
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