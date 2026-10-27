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हिंदी न्यूज़बिजनेसबैंक अकाउंट में सालों से नहीं हुआ कोई ट्रांजैक्शन, क्या डूब जाएगा आपका पैसा?

बैंक अकाउंट में सालों से नहीं हुआ कोई ट्रांजैक्शन, क्या डूब जाएगा आपका पैसा?

लंबे समय तक बैंक खाते में लेनदेन नहीं करने से जमा पैसा खत्म नहीं होता, लेकिन बैंक खाते पर कुछ पाबंदियां लगा सकता है. इसलिए पुराने बैंक खाते की स्थिति समय-समय पर जरूर जांचें.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 27 Oct 2026 06:25 PM (IST)
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कई बार लोग पुराने बैंक खाते को इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं और उसमें जमा रकम की तरफ ध्यान छोड़ देते हैं. खासतौर पर नौकरी बदलने, दूसरे शहर शिफ्ट होने या नया बैंक खाता खुलवाने के बाद ऐसा अक्सर देखने को मिलता है. वहीं, खाते में जमा रकम भी सालों तक पड़ी रह जाती है. ऐसे में अक्सर लोगों कि मन में यह सवाल आता है कि क्या लंबे समय तक लेनदेन नहीं करने पर आपका पैसा डूब सकता है?

बड़ी बात है कि लंबे समय तक ट्रांजेक्शन नहीं होने से आपका पैसा खत्म नहीं होता, लेकिन बैंक खाते पर कुछ पाबंदियां लगा सकता है. अगर आपका बैंक अकाउंट भी लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो यह खबर आपके काम की है.

ट्रांजैक्शन नहीं होने पर कब बंद होता है खाता?

12 महीने तक लेनदेन नहीं होने पर बैंक खाते को इनएक्टिव मान सकता है. हालांकि, खाते की स्थिति बैंक के नियमों पर निर्भर करती है. वहीं, अगर खाते में लगातार 24 महीने यानी 2 साल तक ग्राहक की ओर से कोई लेनदेन नहीं होता है, तो उसे इनऑपरेटिव या डॉर्मेंट अकाउंट किया जा सकता है. खाता इनऑपरेटिव होने का मतलब यह नहीं है कि उसमें जमा रकम खत्म हो जाती है, बल्कि बचत खाते में लागू नियमों के मुताबिक ब्याज मिलता रहता है.

10 साल तक खाते में पैसा पड़ा रहे तो क्या होगा?

अगर किसी बैंक खाते में लगातार 10 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है या जमा रकम पर दावा नहीं किया जाता है, तो बैंक उस रकम को भारतीय रिजर्व बैंक के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस (DEA) फंड में ट्रांसफर कर देता है. हालांकि, इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि आपका पैसा सरकार का हो गया या आप उसे वापस नहीं ले सकते. ऐसे में आप या आपका कानूनी वारिस जरूरी डॉक्युमेंट जमा करके बैंक से रकम वापस लेने का दावा कर सकता है.

पुराना बैंक अकाउंट दोबारा कैसे चालू कराएं?

जिस बैंक में आपका पुराना खाता है, उसकी संबंधित शाखा से संपर्क करें और खाते को दोबारा चालू करने के लिए आवेदन करें. इसके बाद बैंक की जरूरत के मुताबिक जरूरी KYC अपडेट कराएं. खाते को दोबारा ऐक्टिव करने के लिए बैंक का निर्धारित फॉर्म या आवेदन जमा करें. जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद बैंक खाते को दोबारा चालू करने की प्रक्रिया पूरी करेगा.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 27 Oct 2026 06:25 PM (IST)
Tags :
Inactive Bank Account Dormant Account Rules
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