LPG: अब 25 दिन में ही बुक होगा नया गैस सिलेंडर, 45 दिन वाला इंतजार खत्म

बीते दिनों देश में गैस की कमी देखने मिली थी, जिसके चलते सरकार ने फैसला किया था कि अब एक गैस सिलेंडर की बुकिंग के 45 दिन बाद दूसरा सिलेंडर बुक किया जा सकेगा. लेकिन अब खुद केंद्र सरकार ने इस नियम को बदल दिया है. केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने इस बारे में बात करते हुए बताया है कि अब ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में गैस सिलेंडर की अगली 25 दिन में ही की जा सकेगी.

ये नई व्यवस्था सोमवार यानी 7 सितंबर से लागू कर दी गई है. अब किसी भी व्यक्ति को गैस सिलेंडर की बुकिंग दोबारा करने के लिए 45 दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. बल्कि अब महज 25 दिन के भीतर ही दोबारा गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं. जिससे लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

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News Alert ! Centre reduces LPG refill booking interval for rural areas to 25 from 45 days: Union Minister Suresh Gopi. — Press Trust of India (@PTI_News) September 7, 2026

केंद्रीय मंत्री ने बताया...

इस बार में केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पर्यटन मंत्री सुरेश गोपी ने बताया है. उन्होंने 7 सितंबर को एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया है कि सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को ये बदलाव तुरंत लागू करने को कहा है. उन्होंने ये भी कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष की वजह से तेल कंपनियों पर काफी दबाव था, जिसके चलते शहरी इलाकों में रिफिल बुकिंग का अंतर 25 दिन और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन कर दिया गया था.

लोगों को हो रही थी परेशानी

बता दें कि इससे होर्मुज ब्लॉक और गैस की किल्लत की वजह से 45 दिन में दोबारा गैस की बुकिंग के लिए नियम बनाया गया था, तब आम जनता को इससे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. हालांकि अब जब एक बार फिर से नियमों में बदलाव किया गया है, तो इससे आम जनता को राहत मिलेगी. खासतौर से वो लोग जिनके घर पर ज्यादा गैस जरूरत पड़ती है.

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