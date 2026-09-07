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हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG: अब 25 दिन में ही बुक होगा नया गैस सिलेंडर, 45 दिन वाला इंतजार खत्म

LPG: अब 25 दिन में ही बुक होगा नया गैस सिलेंडर, 45 दिन वाला इंतजार खत्म

LPG News: केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर के 45 दिन की बुकिंग वाले नियम को बदल दिया है. अब आम लोग गैस सिलेंडर की बुकिंग 25 दिन में दोबारा कर पाएंगे. ऐसा शहरी और ग्रामीण दोनों की क्षेत्र के लोगों के लिए किया गया है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 07 Sep 2026 04:17 PM (IST)
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बीते दिनों देश में गैस की कमी देखने मिली थी, जिसके चलते सरकार ने फैसला किया था कि अब एक गैस सिलेंडर की बुकिंग के 45 दिन बाद दूसरा सिलेंडर बुक किया जा सकेगा. लेकिन अब खुद केंद्र सरकार ने इस नियम को बदल दिया है. केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने इस बारे में बात करते हुए बताया है कि अब ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में गैस सिलेंडर की अगली 25 दिन में ही की जा सकेगी.

ये नई व्यवस्था सोमवार यानी 7 सितंबर से लागू कर दी गई है. अब किसी भी व्यक्ति को गैस सिलेंडर की बुकिंग दोबारा करने के लिए 45 दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. बल्कि अब महज 25 दिन के भीतर ही दोबारा गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं. जिससे लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

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केंद्रीय मंत्री ने बताया...
इस बार में केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पर्यटन मंत्री सुरेश गोपी ने बताया है. उन्होंने 7 सितंबर को एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया है कि सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को ये बदलाव तुरंत लागू करने को कहा है. उन्होंने ये भी कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष की वजह से तेल कंपनियों पर काफी दबाव था, जिसके चलते शहरी इलाकों में रिफिल बुकिंग का अंतर 25 दिन और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन कर दिया गया था.

लोगों को हो रही थी परेशानी
बता दें कि इससे होर्मुज ब्लॉक और गैस की किल्लत की वजह से 45 दिन में दोबारा गैस की बुकिंग के लिए नियम बनाया गया था, तब आम जनता को इससे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. हालांकि अब जब एक बार फिर से नियमों में बदलाव किया गया है, तो इससे आम जनता को राहत मिलेगी. खासतौर से वो लोग जिनके घर पर ज्यादा गैस जरूरत पड़ती है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 07 Sep 2026 03:41 PM (IST)
Tags :
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