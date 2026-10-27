Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस6.5 करोड़ का Lamborghini वाला घर, 3 महीने में अमीरों ने सब खरीद लिए

6.5 करोड़ का Lamborghini वाला घर, 3 महीने में अमीरों ने सब खरीद लिए

गुरुग्राम में बने लग्जरी प्रोजेक्ट टोनिनो लैम्बॉर्गिनी के घर इन दिनों काफी डिमांड में हैं. इस प्रॉपर्टी का पहला फेज तीन महीनों के अंदर ही बिक गया है. ये प्रोजेक्ट 6.5 करोड़ रुपये में बिका है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 27 Oct 2026 07:22 PM (IST)
Preferred Sources

गुरुग्राम में लग्जरी घरों की मांग तेजी से बढ़ रही है. इसका एक उदाहरण सिग्नेचर ग्लोबल का टोनिनो लैम्बोर्गिनी रेसिडेंस प्रोजेक्ट है. कंपनी ने मंगलवार को बताया कि इस प्रोजेक्ट का पहला फेज तीन महीने से भी कम समय में पूरी तरह बिक गया है. अब कंपनी दूसरे फेज को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है.

ये प्रोजेक्ट इटली के मशहूर लग्जरी लाइफस्टाइल ब्रांड टोनिनो लैम्बोर्गिनी के साथ मिलकर बनाया जा रहा है. ये भारत में इस ब्रांड से जुड़ा पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है.

कितनी होगी घरों की कीमत?
ये प्रोजेक्ट गुरुग्राम के सेक्टर-71 में साउथर्न पेरिफेरल रोड (SPR) पर स्थित है. इसमें 3, 4 और 4.5 BHK  लग्जरी घर बनाए जाएंगे. प्रॉपर्टी पोर्टल्स के अनुसार, यहां घरों की अनुमानित कीमत 4.5 करोड़ रुपये से 6.5 करोड़ रुपये के बीच हो सकती है. हालांकि, कंपनी ने दूसरे फेज के लिए अभी कीमतों के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है.

स्क्वायर यार्ड्स के मुताबिक, यहां 3 BHK का एक घर लगभग 4.71 करोड़ रुपये में मिल सकता है. इसका आकार करीब 2,050 वर्ग फुट है. वहीं, 2,700 वर्ग फुट के 4 BHK घर की अनुमानित कीमत 6.21 करोड़ रुपये है.

इटैलियन डिजाइन वाले टावर
ये प्रोजेक्ट करीब 12.40 एकड़ में फैला होगा. इसमें कुल पांच टावर बनाए जाएंगे, जिनमें हर टावर में ग्राउंड फ्लोर के अलावा 41 मंजिलें होंगी. इस प्रोजेक्ट में कम घरों के साथ ज्यादा खुली जगह और बेहतर सुविधाएं देने पर ध्यान दिया गया है. हर फ्लोर के एक हिस्से में चार घर होंगे.

कौन कर रहा प्रोजेक्ट डिजाइन?
प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग में अमेरिका की हैंडल आर्किटेक्ट्स, बोस ब्रदर्स आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर कार्लोस रोजी शामिल हैं. इसकी डिजाइनिंग टोनिनो लैम्बोर्गिनी की क्रिएटिव डायरेक्टर एंजेला क्रीगर तय कर रही हैं.

बेहतर कनेक्टिविटी का मिलेगा फायदा
ये प्रोजेक्ट साउथर्न पेरिफेरल रोड पर स्थित है. यहां से द्वारका एक्सप्रेसवे, NH-48, गोल्फ कोर्स रोड और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंचना आसान होगा. सिग्नेचर ग्लोबल के बड़े SG SPR एस्टेट प्रोजेक्ट में 25 एकड़ का कमर्शियल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी शामिल है. इसे RMZ कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर विकसित किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: 8th Pay Commission: सभी फिटमेंट फैक्टर पर वेतन का गणित समझिए

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
Read More
Published at : 27 Oct 2026 07:22 PM (IST)
Tags :
Real Estate News Lamborghini Home Gurugram Luxury Project
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
बैंक अकाउंट में सालों से नहीं हुआ कोई ट्रांजैक्शन, क्या डूब जाएगा आपका पैसा?
बैंक अकाउंट में सालों से नहीं हुआ कोई ट्रांजैक्शन, क्या डूब जाएगा आपका पैसा?
बिजनेस
8th Pay Commission: सभी फिटमेंट फैक्टर पर वेतन का गणित समझिए
8th Pay Commission: सभी फिटमेंट फैक्टर पर वेतन का गणित समझिए
बिजनेस
2027 तक आसमान छुएंगे सोने के दाम, 2 लाख प्रति 10 ग्राम पहुंचेगा भाव
2027 तक आसमान छुएंगे सोने के दाम, 2 लाख प्रति 10 ग्राम पहुंचेगा भाव
बिजनेस
Swiggy का बड़ा तोहफा, 25 लाख डिलीवरी बॉय को देगी 10 लाख का बीमा
Swiggy का बड़ा तोहफा, 25 लाख डिलीवरी बॉय को देगी 10 लाख का बीमा
Advertisement

वीडियोज

Bihar MLC Election Result: बिहार में पहले रुझान में ही पलटी बाजी | Nitish Kumar | JDU | Anant Singh
YRKKH: Kabir को मंगेतर संग थिरकते देख चौंके Armaan-Abhira, क्या झूठे थे प्यार के सारे दावे?
Bollywood News: रश्मिका-विजय की लव स्टोरी पर बवाल, अब साइबर क्राइम पहुंचा मामला! (27.10.26)
Sansani | ABP News: No Parking का शैतान...नजरों के सामने खूनी खेल !
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: कांग्रेस बौखलाई...'बाप-दादा' पर आई! | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं कभी नहीं चाहती थी कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनें', सोनिया गांधी का खुलासा
'मैं कभी नहीं चाहती थी कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनें', सोनिया गांधी का खुलासा
बिहार
Bihar MLC Election Results LIVE: तिरहुत शिक्षक के नतीजे घोषित, पटना शिक्षक सीट पर बड़ा उलटफेर
बिहार MLC रिजल्ट: तिरहुत शिक्षक के नतीजे घोषित, पटना शिक्षक सीट पर बड़ा उलटफेर
इंडिया
तूफान 'अर्नब' का विकराल रूप: इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, किसानों के लिए एडवाइजरी
तूफान 'अर्नब' का विकराल रूप: इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, किसानों के लिए एडवाइजरी
क्रिकेट
तूफानी पारी के बाद अभिषेक शर्मा का चौंकाने वाला बयान, कोच को दिया क्रेडिट 
तूफानी पारी के बाद अभिषेक शर्मा का चौंकाने वाला बयान, कोच को दिया क्रेडिट 
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कुणाल का नंबर ‘जय बलकारी’ नाम से सेव, पांच कारतूस की तस्वीरें डिलीट
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कुणाल का नंबर ‘जय बलकारी’ नाम से सेव, पांच कारतूस की तस्वीरें डिलीट
इंडिया
कहां कितने वोट कटे? खरगे ने 13 राज्यों की जारी कर दी लिस्ट, पूछा- CEC को क्यों बचा रहे?
कहां कितने वोट कटे? खरगे ने 13 राज्यों की जारी कर दी लिस्ट, पूछा- CEC को क्यों बचा रहे?
कार
Land Rover Defender की कीमत में 34 लाख की भारी कटौती, जानें वजह
Land Rover Defender की कीमत में 34 लाख की भारी कटौती, जानें वजह
Home Tips
Gas Stove Safety: गैस पर उफन गया है दूध या पानी? तुरंत चूल्हा जलाने की न करें भूल
गैस पर उफन गया है दूध या पानी? तुरंत चूल्हा जलाने की न करें भूल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget