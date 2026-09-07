ITR भर दिया, नहीं आया रिफंड, ऐसे ऑनलाइन चेक करें अपनी अटकी रकम

ITR भरने के बाद अगर आप भी रिफंड का इंतजार कर रहे हैं और कई दिन बीत जाने के बावजूद अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. हो सकता है आपका रिफंड अभी प्रोसेस हो रहा हो या बैंक से जुड़ी किसी वजह से अटक गया हो. ऐसे में सिर्फ बैंक अकाउंट चेक करते रहने के बजाय आप घर बैठे ऑनलाइन पता कर सकते हैं कि आपके ITR और रिफंड का स्टेटस क्या है और पैसे कहां अटके हैं.

रिफंड का स्टेटस देखने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर पैन कार्ड और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करें. इसके बाद होम पेज पर ई-फाइल ऑप्शन पर जाएं. यहां ITR चुनकर व्यू फाइल्ड रिटर्न्स पर क्लिक करें. अब जिस असेसमेंट ईयर का रिटर्न चेक करना है, उसे चुनें. इसके बाद आपके भरे हुए ITR के सामने रिफंड का स्टेटस दिखाई देगा. ज्यादा जानकारी के लिए व्यू डीटेल्स पर क्लिक करके रिटर्न की पूरी प्रोसेस और उससे जुड़ी जानकारी देख सकते हैं.

रिफंड फेल होने पर क्या करें

अगर पोर्टल पर रिफंड फेल दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिफंड की पैसे खत्म हो गई है. बैंक से जुड़ी कुछ दिक्कतों के वजह से भी रिफंड अकाउंट में नहीं पहुंच पाता. जैसे बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट नहीं होना, बैंक अकांउट का नाम पैन कार्ड से अलग होना, गलत IFSC कोड, ITR में दिया गया बैंक अकाउंट बंद होना या पैन कार्ड का आधार से लिंक नहीं होने के वजह से बंद होना.

जिन रिफंड मामलों में पैसा 31 मार्च 2023 या उससे पहले तय हुई थी, उनके लिए अलग सुविधा उपलब्ध है. ऐसे मामलों का स्टेटस Protean की रिफंड स्टेटस सुविधा पर पैन और असेसमेंट ईयर डालकर देखा जा सकता है.

रिफंड नहीं आया तो इन चीजों को जरूर देखें

सबसे पहले जांचें कि ITR प्रोसेस हुआ है या नहीं और रिफंड जारी, एडजस्ट या फेल हुआ है. साथ ही बैंक अकाउंट एक्टिव और प्री वैलिडेट है या नहीं, पैन कार्ड चालू है या नहीं और पोर्टल पर कोई वेरिफिकेशन या दूसरी कार्रवाई बाकी तो नहीं है. ITR का सही तरीके से वेरिफाई होना भी जरूरी है. इसलिए रिफंड में देरी को तुरंत रिजेक्शन नहीं मानें और पहले ऑनलाइन स्टेटस जरूर चेक करें.