क्रिप्टो का कमबैक! गिरावट पर लगी ब्रेक, बिटकॉइन 93,000 डॉलर के पार

Bitcoin Price Today: क्रिप्टो करेंसी बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव आता रहता है. पिछले कुछ दिनों से क्रिप्टो मार्केट लगातार टूट रहा था. हालांकि, बुधवार के कारोबारी दिन इसमें सुधार देखने को मिल रही है. दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी क्रिप्टो करेंसी बुधवार को 93,000 डॉलर की कीमत को पार कर गई.

जिससे निवेशकों ने राहत की सांस ली हैं. क्रिप्टो में जारी गिरावट के बाद इतनी तेज उछाल से निवेशकों का भरोसा दोबारा से क्रिप्टो पर लौट सकता है. साथ ही अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मीटिंग भी शुक्रवार को होने वाली है. रेट कट होने से क्रिप्टो बाजार को समर्थन मिल सकता है. आइए जानते हैं, आज क्रिप्टो का हाल.....

बिटकॉइन में आई तूफानी तेजी

पिछले कुछ दिनों से बिटकॉइन की कीमतों में जारी गिरावट पर ब्रेक लगा है. बिटकॉइन ने जबरदस्त वापसी की है. कॉइनमार्केटकैप के अनुसार, कारोबारी दिन के दौरान बिटकॉइन 93,758.92 डॉलर पर कारोबार कर रहा था.

पिछले 24 घंटों की बात करें तो, बिटकॉइन में करीब 8 फीसदी की उछाल देखी जा रही है. बिटकॉइन पिछले दिनों अपने सात महीने के रिकॉर्ड स्तर 90,000 डॉलर की कीमत से नीचे चला गया था. एथेरियम क्रिप्टो करेंसी भी पिछले 24 घंटे में करीब 10 प्रतिशत तक उछल गई है. एथेरियम 3,072 डॉलर पर कारोबार कर रही है. सोलाना में भी 12 फीसदी की तेजी दर्ज की जा रही है.

क्या है इस तेजी की वजह?

मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, बिटकॉइन के स्पॉट ETFs में हाल ही में बड़ी मात्रा में निवेश देखने को मिला, जिससे ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़कर 5.1 अरब डॉलर के आंकड़े पर पहुंच गई.

इतनी बड़ी मात्रा में जब पैसों का निवेश होता है तो, इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ता है. साथ ही अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों की कटौती को लेकर भी बढ़ी उम्मीद इस तेजी की वजह हो सकती है.

