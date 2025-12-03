हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसक्रिप्टो का कमबैक! गिरावट पर लगी ब्रेक, बिटकॉइन 93,000 डॉलर के पार

क्रिप्टो का कमबैक! गिरावट पर लगी ब्रेक, बिटकॉइन 93,000 डॉलर के पार

बुधवार के कारोबारी दिन क्रिप्टो बाजार में सुधार देखने को मिल रही है. दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी 93,000 डॉलर की कीमत को पार कर गई है. आइए जानते हैं, आज के क्रिप्टो मार्केट का हाल..

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 03 Dec 2025 12:13 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Bitcoin Price Today: क्रिप्टो करेंसी बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव आता रहता है. पिछले कुछ दिनों से क्रिप्टो मार्केट लगातार टूट रहा था. हालांकि, बुधवार के कारोबारी दिन इसमें सुधार देखने को मिल रही है. दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी क्रिप्टो करेंसी बुधवार को 93,000 डॉलर की कीमत को पार कर गई.

जिससे निवेशकों ने राहत की सांस ली हैं. क्रिप्टो में जारी गिरावट के बाद इतनी तेज उछाल से निवेशकों का भरोसा दोबारा से क्रिप्टो पर लौट सकता है. साथ ही अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मीटिंग भी शुक्रवार को होने वाली है. रेट कट होने से क्रिप्टो बाजार को समर्थन मिल सकता है. आइए जानते हैं, आज क्रिप्टो का हाल.....

बिटकॉइन में आई तूफानी तेजी

पिछले कुछ दिनों से बिटकॉइन की कीमतों में जारी गिरावट पर ब्रेक लगा है. बिटकॉइन ने जबरदस्त वापसी की है. कॉइनमार्केटकैप के अनुसार, कारोबारी दिन के दौरान बिटकॉइन 93,758.92 डॉलर पर कारोबार कर रहा था.

पिछले 24 घंटों की बात करें तो, बिटकॉइन में करीब 8 फीसदी की उछाल देखी जा रही है. बिटकॉइन पिछले दिनों अपने सात महीने के रिकॉर्ड स्तर 90,000 डॉलर की कीमत से नीचे चला गया था. एथेरियम क्रिप्टो करेंसी भी पिछले 24 घंटे में करीब 10 प्रतिशत तक उछल गई है. एथेरियम 3,072 डॉलर पर कारोबार कर रही है. सोलाना में भी 12 फीसदी की तेजी दर्ज की जा रही है.

क्या है इस तेजी की वजह?

मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, बिटकॉइन के स्पॉट ETFs में हाल ही में बड़ी मात्रा में निवेश देखने को मिला, जिससे ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़कर 5.1 अरब डॉलर के आंकड़े पर पहुंच गई.

इतनी बड़ी मात्रा में जब पैसों का निवेश होता है तो, इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ता है. साथ ही अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों की कटौती को लेकर भी बढ़ी उम्मीद इस तेजी की वजह हो सकती है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: रुपये के कमजोर होने से चमका सोना, जानें 3 दिसंबर को सोने की खरीदारी के लिए कितना करना होगा खर्च

 

Published at : 03 Dec 2025 12:13 PM (IST)
Tags :
Bitcoin Price Today Crypto Market News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली की उड़ानें प्रभावित, इस एयरपोर्ट पर फंसे 1000 यात्री
मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली की उड़ानें प्रभावित, इस एयरपोर्ट पर फंसे 1000 यात्री
दिल्ली NCR
Delhi MCD By-Election Result: दिल्ली के 12 वार्डों पर किसकी हुई जीत, सामने आए विजेताओं के नाम, यहां देखें लिस्ट
दिल्ली के 12 वार्डों पर किसकी हुई जीत, सामने आए विजेताओं के नाम, यहां देखें लिस्ट
विश्व
Baba Vanga Predictions: 2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
क्रिकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
Advertisement

वीडियोज

Sanchar Saathi App Controversy: आपके न चाहने पर भी सभी फोन में होगा ये AAP, सरकार का फैसला
BHU Heavy Stone Pelting News: आधी रात BHU में भयंकर बवाल! | CM Yogi | UP Police | Breaking
BHU Student: BHU में आधी रात जमकर बवाल, छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प | Breaking |UP Police
Bihar Election में हार के बीच Congress का बड़ा कदम, 15 जिलाध्यक्षों को नोटिस जारी | Breaking
Toyota HILUX goes Electric ! | Auto Live #toyota #hilux #toyotahilux
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली की उड़ानें प्रभावित, इस एयरपोर्ट पर फंसे 1000 यात्री
मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली की उड़ानें प्रभावित, इस एयरपोर्ट पर फंसे 1000 यात्री
दिल्ली NCR
Delhi MCD By-Election Result: दिल्ली के 12 वार्डों पर किसकी हुई जीत, सामने आए विजेताओं के नाम, यहां देखें लिस्ट
दिल्ली के 12 वार्डों पर किसकी हुई जीत, सामने आए विजेताओं के नाम, यहां देखें लिस्ट
विश्व
Baba Vanga Predictions: 2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
क्रिकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी संग सरेआम की ऐसी हरकत, हैरान रह गए लोग, वीडियो वायरल
श्रद्धा कपूर ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल संग सरेआम की ऐसी हरकत, वीडियो हो गई वायरल
न्यूज़
Explained: हंसी-मजाक में न लें मोटापा, सालाना 28 लाख मौतें, पुरुष-महिलाओं में बांझपन की जड़ भी यही, मोटा होना कितना खतरनाक?
Explained: हंसी-मजाक में न लें मोटापा, सालाना 28 लाख मौतें, पुरुष-महिलाओं में बांझपन की जड़ भी यही, मोटा होना कितना खतरनाक?
हेल्थ
Winter Cracked Heels: सर्दियों में ही क्यों फटती हैं एड़ियां, क्या है इस दिक्कत से निपटने का तरीका?
सर्दियों में ही क्यों फटती हैं एड़ियां, क्या है इस दिक्कत से निपटने का तरीका?
ट्रेंडिंग
घर तक छोड़ आओ... बॉडीबिल्डर के डोले-शोले पर फिदा हुई दूसरे की गर्लफ्रेंड, वीडियो देख खौला यूजर्स का खून
घर तक छोड़ आओ... बॉडीबिल्डर के डोले-शोले पर फिदा हुई दूसरे की गर्लफ्रेंड, वीडियो देख खौला यूजर्स का खून
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget