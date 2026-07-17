INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेससुबह चलिए और रात तक घर वापस, रामनगर-देहरादून एक्सप्रेस के बारे में जानें, कहां-कहां रुकेगी ये ट्रेन, वक्त भी जानें

सुबह चलिए और रात तक घर वापस, रामनगर-देहरादून एक्सप्रेस के बारे में जानें, कहां-कहां रुकेगी ये ट्रेन, वक्त भी जानें

Ramnagar Dehradun Express: उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल को जोड़ने वाली इस नई रामनगर-देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हो गई है. जानें यह रेल हफ्ते में कितने दिन चलेगी और इस ट्रेन का समय क्या रहेगा.

Written By : अतुल चौहान |  Updated at : 17 Jul 2026 09:09 PM (IST)
Preferred Sources

Ramnagar Dehradun Express Train: उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के बीच रेल संपर्क को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए रेल मंत्रालय ने रामनगर-देहरादून-रामनगर द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस के संचालन को मंजूरी दे दी है. नई ट्रेन शुरू होने से नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जिले का सीधा रेल संपर्क प्रदेश की राजधानी देहरादून से होगा. लंबे समय से इस रेल सेवा की मांग की जा रही थी, जिसे अब मंजूरी मिल गई है.

बताया गया है कि क्षेत्रीय जनता की मांग और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के प्रयासों के बाद रेल मंत्रालय ने इस नई एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन का निर्णय लिया है. यह रामनगर और देहरादून के बीच चलने वाली पहली एक्सप्रेस ट्रेन होगी.

सप्ताह में दो दिन चलेगी ट्रेन

रेल मंत्रालय के अनुसार 15310/15309 रामनगर-देहरादून-रामनगर एक्सप्रेस का संचालन प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को किया जाएगा. रामनगर से यह ट्रेन सुबह 5:50 बजे रवाना होकर दोपहर 12:40 बजे देहरादून पहुंचेगी. वहीं वापसी में देहरादून से दोपहर 3:55 बजे चलकर रात 11:30 बजे रामनगर पहुंचेगी. इससे यात्रियों को एक ही दिन में देहरादून जाकर अपना काम निपटाकर वापस लौटने की सुविधा मिलेगी.

डीजल महंगा, सरकार ने रोडवेज बसों के किराए में की 10% की बढ़ोतरी, जानिए अब कितना होगा फेयर

इन प्रमुख स्टेशनों पर होगा ठहराव

नई एक्सप्रेस अपने सफर के दौरान...

  • काशीपुर
  • रोशनपुर
  • पीपलसाना
  • मुरादाबाद
  • नजीबाबाद
  • और हरिद्वार रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी.

इससे उत्तराखंड के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के कई जिलों के यात्रियों को भी इस सेवा का लाभ मिलेगा.

छात्रों, किसानों और कारोबारियों को राहत

नई रेल सेवा शुरू होने से नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून के अलावा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बिजनौर जिले के यात्रियों को भी बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी. खासतौर पर छात्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं, किसानों, व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए यह ट्रेन काफी उपयोगी मानी जा रही है. अब रामनगर और आसपास के क्षेत्रों के लोग राजधानी देहरादून जाकर सरकारी, शैक्षणिक और अन्य जरूरी कार्य एक ही दिन में पूरा कर सकेंगे.

पर्यटन और धार्मिक यात्रा को मिलेगा बढ़ावा

नई एक्सप्रेस ट्रेन से उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्र को भी गति मिलने की उम्मीद है. रामनगर स्थित जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों को बेहतर रेल सुविधा मिलेगी. इसके अलावा गिरिजा देवी मंदिर, सीतावनी (सीतामढ़ी) जैसे धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों तक पहुंचना भी आसान होगा. दूसरी ओर देहरादून और हरिद्वार पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए आगे की यात्रा करने में भी सुविधा मिलेगी.

सिर्फ 55 रुपये में मिल रहा ये वायरल प्रोडक्ट, बिना पानी और बिना धोए मिनटों में साफ होंगे आपके जूते

यात्रियों को मिलेंगी कई श्रेणियों की सुविधाएं

रेल मंत्रालय के अनुसार इस एक्सप्रेस में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न श्रेणियों के कोच लगाए जाएंगे. ट्रेन में एसी सेकेंड, एसी थर्ड, एसी चेयर कार, स्लीपर क्लास, सेकेंड सीटिंग और जनरल कोच उपलब्ध रहेंगे, जिससे हर वर्ग के यात्री अपनी जरूरत और बजट के अनुसार यात्रा कर सकेंगे.

क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांग हुई पूरी

रामनगर से देहरादून के बीच सीधी एक्सप्रेस ट्रेन की मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी. अभी तक यात्रियों को कई बार ट्रेन बदलनी पड़ती थी या सड़क मार्ग का सहारा लेना पड़ता था. नई रेल सेवा शुरू होने के बाद कुमाऊं और गढ़वाल के बीच रेल संपर्क और मजबूत होगा तथा प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और पर्यटन गतिविधियों को भी नई गति मिलने की उम्मीद है.

About the author अतुल चौहान

अतुल चौहान को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ के साथ 17 सालों से जुड़े हैं और उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इससे पहले एएनआई समेत अन्य बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं.   वे कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ रहे और क्षेत्रीय पत्रकारिता को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतुल चौहान ने तीन दशक से अधिक के पत्रकारिता जीवन में राजनीति, प्रशासन, आपदा, विकास, सामाजिक सरोकार, चुनाव, अपराध और जनहित के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की है. मेल आईडी- atul.media@gmail.com
Read More
Published at : 17 Jul 2026 09:09 PM (IST)
Tags :
Train Train News INDIAN RAILWAYS Ramnagar Dehradun Express
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
सुबह चलिए और रात तक घर वापस, रामनगर-देहरादून एक्सप्रेस के बारे में जानें, कहां-कहां रुकेगी ये ट्रेन, वक्त भी जानें
सुबह चलिए और रात तक घर वापस, रामनगर-देहरादून एक्सप्रेस के बारे में जानें, कहां-कहां रुकेगी ये ट्रेन, वक्त भी जानें
बिजनेस
RBI Rule: अब अपनी ही संपत्ति दोबारा नहीं खरीद पाएंगे बैंक के कर्जदार, आरबीआई ने सख्त किया नियम
अब अपनी ही संपत्ति दोबारा नहीं खरीद पाएंगे बैंक के कर्जदार, आरबीआई ने सख्त किया नियम
बिजनेस
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर मंडराए संकट के बादल, इस नए सरकारी फैसले से कर्मचारियों और पेंशनर्स में मची खलबली
8वें वेतन आयोग पर मंडराए संकट के बादल, इस नए सरकारी फैसले से कर्मचारियों और पेंशनर्स में मची खलबली
बिजनेस
Indigo News: इंडिगो में टॉक्सिक माहौल, स्टाफ के टाई नहीं पहनने पर दी ऐसी सजा, हिल गया आत्मसम्मान, हो रही किरकिरी
इंडिगो में टॉक्सिक माहौल, स्टाफ के टाई नहीं पहनने पर दी ऐसी सजा, हिल गया आत्मसम्मान, हो रही किरकिरी
Advertisement

वीडियोज

Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सक्सेस नहीं मिली, मेरा सपना है लोग टिकट खरीदकर मेरी फिल्में देखने आएं
Bollywood News: '3 Idiots' की कहानी पर आमिर का नया खुलासा, सोनम वांगचुक कनेक्शन पर छिड़ी नई बहस (17-07-2026)
Udne ki Asha: Sailee-Sachin की बदली किस्मत; Ganpatipule में मिला पैसा, पर खो गया सुकून!
Tata Altroz diesel long term review and mileage: E20 ka best solution? #autolive
Ethanol Petrol पर गडकरी का ये Interview Viral है
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ब्रिटेन के 59वें PM होंगे लेबर पार्टी के एंडी बर्नहैम, ग्रेटर मैनचेस्टर के रह चुके मेयर, किंग चार्ल्स III सौंपेंगे सत्ता
ब्रिटेन के 59वें PM होंगे लेबर पार्टी के एंडी बर्नहैम, ग्रेटर मैनचेस्टर के रह चुके मेयर, किंग चार्ल्स III सौंपेंगे सत्ता
विश्व
जॉर्डन में जहां खड़े थे अमेरिकी विमान, वहां ईरान ने ड्रोन- बैलिस्टिक मिसाइल से किया अटैक
जॉर्डन में जहां खड़े थे अमेरिकी विमान, वहां ईरान ने ड्रोन- बैलिस्टिक मिसाइल से किया अटैक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हार्डकोर हिंदुत्व की पिच पर CM योगी? जिन्ना पर दिया बयान तो भड़क उठे AIMIM और सपा के नेता
हार्डकोर हिंदुत्व की पिच पर CM योगी? जिन्ना पर दिया बयान तो भड़क उठे AIMIM और सपा के नेता
क्रिकेट
'मैं खेलना छोड़ दूंगा...', संन्यास की अफवाहों के बीच रोहित शर्मा के पुराने बयान ने मचाई सनसनी; जानें रिटायरमेंट पर क्या कहा
'मैं खेलना छोड़ दूंगा', संन्यास की अफवाहों के बीच रोहित शर्मा के पुराने बयान ने मचाई सनसनी
साउथ सिनेमा
Lenin Box Office Day 7 Worldwide: 'धमाल 4' के आगे 'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
विश्व
कुवैत में खारे पानी को मीठा करता है जो फिल्टर प्लांट, उस पर ईरान का हमला, क्यों घबरा उठा रेगिस्तानी देश?
कुवैत में खारे पानी को मीठा करता है जो फिल्टर प्लांट, उस पर ईरान का हमला, क्यों घबरा उठा रेगिस्तानी देश?
इंडिया
Explained: क्या इस बार पास होगा परिसीमन बिल? कैसे बजट सत्र के मुकाबले बदल गई मानसून सत्र की तस्वीर?
क्या इस बार पास होगा परिसीमन बिल? कैसे बजट सत्र के मुकाबले मानसून सत्र की तस्वीर बदल गई?
इंडिया
संसद में पेश होने से पहले ही वंदे मातरम बिल पर छिड़ गई बहस, कांग्रेस ने बताया संविधान के खिलाफ, जानें सरकार का तर्क
संसद में आने से पहले ही 'वंदे मातरम' पर बहस, कांग्रेस बोली-संविधान के खिलाफ, जानें सरकार का तर्क
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget