Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ये वाइप्स विभिन्न प्लेटफॉर्म पर 49 से 150 रुपये तक उपलब्ध हैं।

Shoe cleaning wipes: मानसून की शुरुआत हो चुकी है और देशभर के कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है. ऐसे में ऑफिस, कॉलेज या अन्य कामों पर जाने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी जगह-जगह जलभराव और कीचड़ बन जाता है. कीचड़ में जूते बुरी तरह गंदे हो जाते हैं. उन्हें रोजाना धोना भी आसान नहीं होता, क्योंकि सूखने में काफी समय लग जाता है, लेकिन अब इस समस्या का एक बेहतरीन समाधान मिल गया है. अब आपको रोज-रोज जूते धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिर्फ दो मिनट में आप अपने गंदे से गंदे जूतों को आसानी से बिना धोए साफ कर सकते हैं.

बिना धोए कैसे चमकेंगे जूते?

बाजार में एक ऐसा प्रोडक्ट मौजूद है, जो आपके बड़ा काम आने वाला है. इसका नाम शू क्लीनिंग वाइप्स है. इसको हल्का सा दबाने पर इसमें से एक्टिव फोम निकलता है, जिसकी मदद आप गंदे जूतों को आसानी से साफ कर सकते हैं. दो ही मिनट के अंदर ये आपके जूतों पर जमी धूल और गंदगी को साफ कर देगा, जिसके बाद आपको अलग से पानी से धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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कुछ एक्स्ट्रा फायदों के बारे में जान लें

खास बात तो इसकी यही है कि बिना पानी का उपयोग किए ही जूते साफ किए जा सकते हैं.

इसमें से निकलने वाला एक्टिव फोम जिद्दी से जिद्दी गंदगी को निकाल सकता है.

धूप न निकलने की वजह से जूते जल्दी सूखते नहीं है, लेकिन इसकी मदद से आपको जूते धोने की भी जरूरत नहीं पडे़गी.

साइज में छोटे होने की वजह से इसे आप अपने साथ रख सकते हैं. जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है.

कीमत कितनी है इसकी?

ये प्रोडक्ट अलग-अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अलग कीमत में उपलब्ध है. लेकिन आमतौर पर इसकी कीमत 55 रुपये से लेकर 150 रुपये के बीच है.

Amazon- 55 से 149 तक

Flipkart- 49 से 94 तक

ध्यान रखें, इसे खरीदने से पहले एक बार रिव्यू जरूर चेक कर लें.

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