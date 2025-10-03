इस शेयर में आई ऐसी तूफानी तेजी कि 17000 के पार पहुंचा भाव, निवेशकों ने खूब काटी मौज

PTC Industries Share: PTC इंडस्ट्रीज के शेयरों में शुक्रवार को गजब की तेजी देखी गई. ब्रिटेन में इसकी सब्सिडियरी कंपनी ट्रैक प्रिसिजन सॉल्यूशंस ने कूलब्रुक के साथ करोड़ों पाउंड की पार्टनरशिप की है. इसके तहत, कूलब्रुक के एडवांस्ड रोटोडायनैमिक हीटर (RDH) के लिए क्रिटिकल मशीनरी और कॉम्पोनेंट्स की सप्लाई की जानी है. दोनों कंपनियों के बीच इस पार्टनरशिप की घोषणा के साथ ही PTC इंडस्ट्रीज के शेयर शुक्रवार को 9 परसेंट तक चढ़ गए.

निवेशकों को मिला है तगड़ा रिटर्न

शुक्रवार को पीटीसी इंडस्ट्रीज के शेयरों में 8.9 परसेंट का उछाल आया. इसी के साथ यह बीएसई पर दिन के 17,107.55 रुपये के हाई लेवल पर पहुंच गया. यह बुधवार के 15,695.80 रुपये के बंद भाव से कहीं ज्यादा है. सुबह 11:49 बजे तक, शेयर 4.65 उछलकर 16,425 रुपये पर कारोबार कर रहे थे. इससे कंपनी का वैल्यूएशन 24,561 करोड़ रुपये हो गया. बीते चार सालों में शेयर में 435 परसेंट की उछाल आने के साथ निवेशकों को कई गुना रिटर्न मिला है. वहीं, पांच साल में इसके शेयर 1900 परसेंट से अधिक चढ़ गए.

पार्टनरशिप में क्या होगा काम?

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि ट्रैक प्रिसिजन सॉल्यूशंस कूलब्रुक के RDH के लिए मशीन्ड और कास्ट कॉम्पोनेंट्स का निर्माण करेगी. RDH एक हाई-टेम्परेचर इलेक्ट्रिफिकेशन सॉल्यूशन है, जिसका मकसद स्टील, सीमेंट, पेट्रोकेमिकल्स और केमिकल्स जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को डीकार्बोनाइज्ड करना है.

कूलब्रुक की RDH टेक्नोलॉजी 1700°C तक के तापमान तक पहुंच सकती है, जिससे यह हेवी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल बेस्ड हीटिंग की जगह ले सकती है. शुरुआत में 100 इंजनों के सेट के लिए सालाना 27,000 पार्ट्स की सप्लाई करनी है, जिससे 10 मिलियन पाउंड से ज्यादा का रेवेन्यू जेनरेट होने का अनुमान है. दूसरे फेज में और भी अधिक पार्ट्स की सप्लाई की तैयारी की जा रही है.

अभी शेयर में और तेजी की उम्मीद

ग्लोबल इंवेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने पीटीसी इंडस्ट्रीज के शेयर को खरीदने की सलाह दी है. गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि आने वाले समय में कंपनी के शेयर में 58 परसेंट का उछाल आ सकता है. गोल्डमैन सैक्स ने इसे 'बाय' रेटिंग दी है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

