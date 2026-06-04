587 रुपये में मिल रहा 900 से ज्यादा का सिलेंडर, 10 करोड़ से ज्यादा परिवार उठा रहे फायदा

LPG Cylinder: ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग का ही नतीजा है कि क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार उछलती जा रही हैं. नतीजतन, देश में पेट्रोल-डीजल के दाम भी बढ़ाए जा चुके हैं. मार्च में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में भी 60 रुपये की बढ़ोतरी की जा चुकी है. कमर्शियल सिलेंडर के रेट भी पहले मई में 993 रुपये और अब जून में 42 रुपये बढ़े हैं. हालांकि, बावजूद इसके भारत में 10 करोड़ से अधिक परिवारों को एलपीजी सिलेंडर सप्लाई रेट से 587 रुपये सस्ता मिल रहा है.

सप्लाई रेट से काफी कम है कीमत

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव के बाद भारत में एलपीजी की वास्तविक सप्लाई लागत लगभग 1200 रुपये बैठती है, लेकिन सब्सिडी की वजह से उपभोक्ता इसकी कम कीमत चुका रहे हैं. बिना सब्सिडी वाले सामान्य नागरिक इस समय प्रति सिलेंडर लगभग 913 रुपये का भुगतान कर रहे हैं, जो सप्लाई रेट से 287 रुपये कम है. वहीं, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (PMUY) के लाभार्थियों को सरकार अतिरिक्त सब्सिडी दे रही है. सरकार इस योजना के लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में 300 रुपये प्रति सिलेंडर की डायरेक्ट सब्सिडी (DBT) भेजती है. इससे प्रति सिलेंडर वे केवल 613 रुपये का भुगतान करते हैं. वहीं, कुछ राज्यों में वैट (VAT) कम होने या सरकार द्वारा 20-25 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दिए जाने पर कीमतें 587 रुपये सस्ती बैठती है.

किन्हें हैं आवेदन की मंजूरी?

प्रधानमंत्री उज्जला योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:-

गैस कनेक्शन केवल परिवार की सबसे वयस्क महिला (उम्र 18 से अधिक) के नाम पर ही जारी किया जाएगा.

उस घर या राशन कार्ड में पहले किसी भी कंपनी (Indane, HPCL, Bharat Gas) का कोई दूसरा एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए.

महिला गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार से होनी चाहिए. इसके अलावा, SC/ST परिवार, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय अन्न योजना या वनवासी/पिछड़ा वर्ग के लोग इसके पात्र हैं.

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