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हिंदी न्यूज़बिजनेसAirlines News: सामान फेंक 55000 का ट्राइपॉड तोड़ा, मुआवजा दिया सिर्फ 5000, एयर इंडिया पर भड़का पैसेंजर

Airlines News: सामान फेंक 55000 का ट्राइपॉड तोड़ा, मुआवजा दिया सिर्फ 5000, एयर इंडिया पर भड़का पैसेंजर

Airlines News: एक फिल्ममेकर समीर पंजाबी हाल ही में एयरइंडिया से ट्रैवल कर रहे थे, उनका 55 हजार रुपये का ट्राइपॉड टूट गया, जिसके बाद उन्हें एयरलाइन की तरफ से महज 5 हजार का मुआवजा मिला.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 23 Jul 2026 08:02 PM (IST)
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Airlines News: फ्लाइट में सफर करने वाले लोगों ने अक्सर शिकायत की है कि उनके सामानों का ख्याल नहीं रखा जाता है. ऐसा ही एक मामला भी हाल ही में सामने आया है, जहां एक फिल्म मेकर फ्लाइट से कहीं सफर से आ रहे थे और उस समय उनके सामान को रखने की जगह फेका गया जिससे उनका महंगा सामान टूट गया. उन्होंने सोशल मीडिया पर इस वीडियो भी शेयर किया है और पोस्ट शेयर कर भी लोगों को अवेयर किया है.

समीर पंजाबी का टूटा ट्रइपॉड
दरअसल हाल ही में एक फ्रीलांस फिल्ममेकर समीर पंजाबी अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए एक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में उन्होंने बताया है कि वो गोवा से मुंबई एयर इंडिया की फ्लाइट में जा रहे थे. उनके लगेज में उनका किराए का 55 हजार रुपये का ट्राइपॉड भी था, जो टूट गया. उन्होंने कुछ वीडियो, फोटोज और स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं. जिसके जरिए उन्होंने अपनी पूरी आपबीती बताई है.

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सामान फेंकने का वीडियो
समीर ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि बैगेज हैंडलर सामान को फेंक रहे हैं. जबकि समीर ने ये भी बताया है कि उन्होंने पहले ही एयरलाइन स्टाफ को बता दिया था कि ये नाजुक और महंगी चीज है, लेकिन इसके बावजूद उसे नुकसान पहुंचा. बाद में एयरलाइन ने उन्हें सिर्फ 5 हजार रुपये मुआवजे के रूप में पेश किए.

एयरलाइन का भी आया जवाब
समीर ने इस पोस्ट के जरिए ये भी दावा किया है कि जब उन्होंने बैगेज फेंकने वाला वीडियो एयरलाइन के कर्मचारी को दिखाया, तो उन्हों जवाब में कहा गया कि, 'सामान ऐसे ही लोड किया जाता है. ये वीडियो और समीर का पूरा पोस्ट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. जिसके बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इंस्टाग्राम पर जवाब देते हुए कहा कि उन्हें इस घटना का अफसोस है. एयरलाइन ने समीर से उनका PNR शेयर करने को भी कहा है जिससे मामले में आगे मदद की जा सके.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 23 Jul 2026 08:02 PM (IST)
Tags :
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