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हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG Rate Today: 1000 रुपये के पार घरेलू LPG, कमर्शियल पहले से ही हो रखा महंगा; आज दोनों की ताजा कीमत

LPG Rate Today: 1000 रुपये के पार घरेलू LPG, कमर्शियल पहले से ही हो रखा महंगा; आज दोनों की ताजा कीमत

LPG Rate Today: जून महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियों ने कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए. इसके अलावा, किलो वाले छूटकू सिलेंडर की कीमतों में भी 11 रुपये का इजाफा किया गया.

By : अरिजीता सेन | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 04 Jun 2026 07:27 AM (IST)
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LPG Rate Today on June 4: आज 4 जून, 2026 को देश में 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. कीमतें 910.50-950.50 रुपये के बीच स्थिर है. 1 जून, 2026 को तेल कंपनियों द्वारा किए गए हालिया बदलाव के अनुसार घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया. इससे आम उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली.

हालांकि, 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया गया. कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतें अलग-अलग शहरों में अलग-अलग रेट से बढ़ी है जैसे कि राजधानी दिल्ली में 42 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, तो वहीं चेन्नई में 46 रुपये का इजाफा हुआ है. 

शहरवार एलपीजी की कीमतें

शहर घरेलू LPG  की कीमत कमर्शियल LPG  की कीमत
दिल्ली 913.0 रुपये 3071.5 रुपये
मुंबई  912.5 रुपये 3024.0 रुपये
कोलकाता 939.0 रुपये 3202.5 रुपये
चेन्नई  928.5 रुपये 3237.0 रुपये
पटना  1002.5 रुपये 3347.0 रुपये
श्रीनगर 1029.0 रुपये 3378.0 रुपये
लेह 1045.5 रुपये 3404.5 रुपये
इम्फाल 1064.5 रुपये 3546.5 रुपये
गंगटोक 1065.5 रुपये 3577.5 रुपये

 

 

 

 

 

 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 04 Jun 2026 07:27 AM (IST)
Tags :
LPG Lpg Price Today LPG  Iran War
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