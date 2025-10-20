हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसडाकघर की इस स्कीम से हर महीने फिक्स कमाई, मिलेगा 7.4 प्रतिशत ब्याज और गारंटीड रिटर्न

डाकघर की इस स्कीम से हर महीने फिक्स कमाई, मिलेगा 7.4 प्रतिशत ब्याज और गारंटीड रिटर्न

पोस्ट ऑफिस की तमाम निवेश योजनाओं में से, मासिक आय योजना (एमआईएस) एक ऐसी योजना है, जिसकी मदद से निवेशक बाजार जोखिम उठाए बिना एक स्थिर मासिक रिटर्न पा सकता है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 20 Oct 2025 06:57 PM (IST)
Preferred Sources

Post Office Monthly Income Scheme: भारतीय डाकघर छोटी बचत और निवेश योजनाओं के लिए देश के सबसे भरोसेमंद संस्थानों में गिना जाता है.  डाकघर भारतीय निवेशकों को रेकरिंग डिपॉजीट (आरडी), फिक्स डिपॉजीट (एफडी), सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), किसान विकास पत्र (केवीपी) और अन्य रिस्क फ्री बचत योजनाओं के माध्यम से पैसे निवेश करने का विकल्प देता है.

क्या है मासिक आय योजना (एमआईएस)? 

पोस्ट ऑफिस की तमाम निवेश योजनाओं में से, मासिक आय योजना (एमआईएस) एक ऐसी योजना है, जिसकी मदद से निवेशक बाज़ार जोखिम उठाए बिना एक स्थिर मासिक रिटर्न पा सकता है.  एक निश्चित मासिक आय के लिए निवेशकों को पोस्ट ऑफिस के इस स्कीम में एकमुश्त राशि जमा करना होता है, जिसके बाद वे एक निश्चित मासिक ब्याज सीधे अपने बैंक खाते में पा सकते हैं. 

डाकघर एमआईएस में जमा धन पर वर्तमान में 7.4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिल रहा है. निवेशक इस निवेश योजना में न्यूनतम 1,000 रुपए के डिपॉजीट के साथ खाता खोल सकते हैं. सिंगल खाते में अधिकतम  9 लाख रुपए जमा किए जा सकते है, तो वहीं संयुक्त खाते के लिए डिपॉजिट लिमिट 15 लाख रुपए है. संयुक्त खाते में अधिकतम तीन व्यक्ति शामिल हो सकते हैं.

उदाहरण के लिए, यदि कोई निवेशक अपनी पत्नी के साथ ज्वाइंट एकाउंट में 10 लाख रुपए का निवेश करता है, तो वह हर महीने लगभग 6,167 रुपए निश्चित अमाउंट ब्याज के रुप  में कमा सकता है. संयुक्त खाते में अधिकतम जमा राशि पर, निवेशक प्रति माह 9,250 रुपए तक कमा सकते हैं.

सेफ रिटर्न 

एमआईएस योजना में निवेश पांच वर्षों में मैच्योर होता है, जिसके बाद कुल निवेश राशि जमाकर्ता के खाते में वापस कर दी जाती है. अगर आप पोस्ट ऑफिस के इस मंथली इनकम योजना में निवेश करना चाहते हैं तो, आपके पास डाकघर बचत खाता होना चाहिए. सुनिश्चित रिटर्न और सरल नियमों के साथ, डाकघर एमआईएस रिस्क फ्री निवेशकों के लिए सबसे भरोसेमंद निवेश योजनाओं में से एक है. अगर आप निश्चित इनकम और रिस्क फ्री होकर निवेश पर रिटर्न पाना चाहते हैं तो आपके लिए यह एक बेहतरीन योजना हो सकती है. हालांकि, किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल सलाहकारों की राय जरूरी लेनी चाहिए.  

यह भी पढ़ें: रेखा झुनझुनवाला ने मिनटों में कमाए 67 करोड़ रुपए, जानें किन शेयरों ने कराई ऐसी जबरदस्त कमाई

 

Published at : 20 Oct 2025 06:57 PM (IST)
Tags :
Post Office Monthly Income Scheme Post Office MIS Benefits
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
बिजनेस
रेखा झुनझुनवाला ने मिनटों में कमाए 67 करोड़ रुपए, जानें किन शेयरों ने कराई ऐसी जबरदस्त कमाई
रेखा झुनझुनवाला ने मिनटों में कमाए 67 करोड़ रुपए, जानें किन शेयरों ने कराई ऐसी जबरदस्त कमाई
क्रिकेट
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
बॉलीवुड
अगले एक महीने में आएंगी ये 6 हॉलीवुड फिल्में, कहानियां ऐसी कि पलक भी नहीं झपका पाएंगे
अगले एक महीने में आएंगी ये 6 हॉलीवुड फिल्में, कहानियां ऐसी कि पलक भी नहीं झपका पाएंगे
Advertisement

वीडियोज

चुनाव बवाली, किसकी जीत की दीवाली?
Khabar Gawah Hai: मार दी गोली.. काली हुई दिवाली!
बिहार चुनाव को लेकर Congress की नई लिस्ट जारी, Mahagathbandhan में फंसा पेंच!
पीएम मोदी ने नौ सेना जवानों के साथ खास अंदाज में मनाई दिवाली
Diwali 2025 : दिवाली पर जवानों के बीच पीएम मोदी | Goa | INS Vikrant | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 214 / litre 65
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 176 / litre 65
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
बिजनेस
रेखा झुनझुनवाला ने मिनटों में कमाए 67 करोड़ रुपए, जानें किन शेयरों ने कराई ऐसी जबरदस्त कमाई
रेखा झुनझुनवाला ने मिनटों में कमाए 67 करोड़ रुपए, जानें किन शेयरों ने कराई ऐसी जबरदस्त कमाई
क्रिकेट
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
बॉलीवुड
अगले एक महीने में आएंगी ये 6 हॉलीवुड फिल्में, कहानियां ऐसी कि पलक भी नहीं झपका पाएंगे
अगले एक महीने में आएंगी ये 6 हॉलीवुड फिल्में, कहानियां ऐसी कि पलक भी नहीं झपका पाएंगे
इंडिया
VIDEO: दिवाली पर राहुल गांधी ने बनाए इमरती और बेसन के लड्डू, दुकान के मालिक बोले- ‘बस आपकी शादी का इंतजार’
VIDEO: दिवाली पर राहुल गांधी ने बनाए इमरती और बेसन के लड्डू, दुकान के मालिक बोले- ‘बस आपकी शादी का इंतजार’
लाइफस्टाइल
Bhai Dooj Surprise Ideas: भाई दूज पर बहनों को ऐसे करें सरप्राइज, ये हैं बेहतरीन गिफ्ट आइडिया
भाई दूज पर बहनों को ऐसे करें सरप्राइज, ये हैं बेहतरीन गिफ्ट आइडिया
ट्रेंडिंग
पाकिस्तानी हसीना के ठुमको ने लगाई आग! हुस्न और जोश देखकर दिवाने हो जाएंगे आप- वायरल हो रहा वीडियो
पाकिस्तानी हसीना के ठुमको ने लगाई आग! हुस्न और जोश देखकर दिवाने हो जाएंगे आप- वायरल हो रहा वीडियो
जनरल नॉलेज
Cheapest Cashews: इस जिले में टमाटर के भाव में मिलते हैं काजू, रेट सुनकर नहीं होगा यकीन
इस जिले में टमाटर के भाव में मिलते हैं काजू, रेट सुनकर नहीं होगा यकीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget