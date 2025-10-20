डाकघर की इस स्कीम से हर महीने फिक्स कमाई, मिलेगा 7.4 प्रतिशत ब्याज और गारंटीड रिटर्न

Post Office Monthly Income Scheme: भारतीय डाकघर छोटी बचत और निवेश योजनाओं के लिए देश के सबसे भरोसेमंद संस्थानों में गिना जाता है. डाकघर भारतीय निवेशकों को रेकरिंग डिपॉजीट (आरडी), फिक्स डिपॉजीट (एफडी), सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), किसान विकास पत्र (केवीपी) और अन्य रिस्क फ्री बचत योजनाओं के माध्यम से पैसे निवेश करने का विकल्प देता है.

क्या है मासिक आय योजना (एमआईएस)?

पोस्ट ऑफिस की तमाम निवेश योजनाओं में से, मासिक आय योजना (एमआईएस) एक ऐसी योजना है, जिसकी मदद से निवेशक बाज़ार जोखिम उठाए बिना एक स्थिर मासिक रिटर्न पा सकता है. एक निश्चित मासिक आय के लिए निवेशकों को पोस्ट ऑफिस के इस स्कीम में एकमुश्त राशि जमा करना होता है, जिसके बाद वे एक निश्चित मासिक ब्याज सीधे अपने बैंक खाते में पा सकते हैं.

डाकघर एमआईएस में जमा धन पर वर्तमान में 7.4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिल रहा है. निवेशक इस निवेश योजना में न्यूनतम 1,000 रुपए के डिपॉजीट के साथ खाता खोल सकते हैं. सिंगल खाते में अधिकतम 9 लाख रुपए जमा किए जा सकते है, तो वहीं संयुक्त खाते के लिए डिपॉजिट लिमिट 15 लाख रुपए है. संयुक्त खाते में अधिकतम तीन व्यक्ति शामिल हो सकते हैं.

उदाहरण के लिए, यदि कोई निवेशक अपनी पत्नी के साथ ज्वाइंट एकाउंट में 10 लाख रुपए का निवेश करता है, तो वह हर महीने लगभग 6,167 रुपए निश्चित अमाउंट ब्याज के रुप में कमा सकता है. संयुक्त खाते में अधिकतम जमा राशि पर, निवेशक प्रति माह 9,250 रुपए तक कमा सकते हैं.

सेफ रिटर्न

एमआईएस योजना में निवेश पांच वर्षों में मैच्योर होता है, जिसके बाद कुल निवेश राशि जमाकर्ता के खाते में वापस कर दी जाती है. अगर आप पोस्ट ऑफिस के इस मंथली इनकम योजना में निवेश करना चाहते हैं तो, आपके पास डाकघर बचत खाता होना चाहिए. सुनिश्चित रिटर्न और सरल नियमों के साथ, डाकघर एमआईएस रिस्क फ्री निवेशकों के लिए सबसे भरोसेमंद निवेश योजनाओं में से एक है. अगर आप निश्चित इनकम और रिस्क फ्री होकर निवेश पर रिटर्न पाना चाहते हैं तो आपके लिए यह एक बेहतरीन योजना हो सकती है. हालांकि, किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल सलाहकारों की राय जरूरी लेनी चाहिए.

