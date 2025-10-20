रेखा झुनझुनवाला ने मिनटों में कमाए 67 करोड़ रुपए, जानें किन शेयरों ने कराई ऐसी जबरदस्त कमाई

Federal Bank Share Price Rise: सोमवार को भारतीय शेयर मार्केट में प्राइवेट सेक्टर बैंकों से फेडरल बैंक के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली. सोमवार के कारोबारी दिन की समाप्ति पर बैंक के शेयर बीएसई पर 227.10 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुए. शेयरों की कीमतों में 6.92 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई.

बैंक ने हाल ही में, अपने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दूसरे तिमाही के नतीजों की घोषणा की है. इसके बाद से ही शेयरों की कीमतों में उछाल है और यह अपने हाई लेवल पर पहुंच गया. शेयरों में आई इस तेजी से दिग्गज निवेशक स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला ने कुछ ही मिनटों में करोड़ो रुपए का मुनाफा कमा लिया. बैंक के शेयर का 52 सप्ताह के हाई लेवल 229.85 रुपया तो, वहीं लो लेवल 172.95 रुपया है.

बैंक के शेयरों में आई जबरदस्त तेजी

बीएसई पर सप्ताह के पहले कारोबारी सेशन में कंपनी की शुरुआत 215.05 रुपए पर ट्रेड करते हुई थी. अपने दिन भर के कारोबार के दौरान बैंक के शेयरों ने अपने 52 सप्ताह के ऑल टाइम हाई लेवल 229.85 रुपए के आंकडें को छूआ. साथ ही, सोमवार को कंपनी के शेयर हरे निशान पर ही ट्रेड करते रहे. सोमवार के कारोबार के दिन 5.22 लाख शेयरों की खरीद-ब्रिकी हुई, जिससे कंपनी का कुल टर्नओवर 11,51 करोड़ रुपए पर पहुंच गया.

बैंक का मार्केट कैप 55,627.86 करोड़ रुपए का है. हालांकि, बैंक के शेयरों की कीमत मार्च 2025 में अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर 172.95 रुपए पर पहुंच गई थी. इसके बाद से बैंक के शेयरों में सुधार देखने को मिला और आज के कारोबारी दिन में यह अपने 52 सप्ताह के हाई लेवल पर पहुंची. इससे कुछ ही मिनटों में रेखा झुनझुनवाला का करोड़ो रुपए का मुनाफा हुआ.

रेखा झुनझुनवाला ने कुछ ही मिनटों में कमाए करोड़ो

बैंक के जारी डेटा के अनुसार, रेखा झुनझुनवाला के पास फेडरल बैंक के 5.90 करोड़ शेयरों की हिस्सेदारी है. जो बैंक में 2.42 प्रतिशत के बराबर है. सोमवार को बैंकों के शेयरों में आई तेजी से रेखा झुनझुनवाला को कुछ ही मिनटों में 67 करोड़ रुपए का लाभ हुआ.

