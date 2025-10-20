हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसरेखा झुनझुनवाला ने मिनटों में कमाए 67 करोड़ रुपए, जानें किन शेयरों ने कराई ऐसी जबरदस्त कमाई

रेखा झुनझुनवाला ने मिनटों में कमाए 67 करोड़ रुपए, जानें किन शेयरों ने कराई ऐसी जबरदस्त कमाई

शेयर मार्केट में सोमवार को फेडरल बैंक के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली. कीमतों में 6.92 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई. जिससे रेखा झुनझुनवाला ने कुछ ही मिनटों में करोड़ो रुपए कमाए.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 20 Oct 2025 05:34 PM (IST)
Preferred Sources

Federal Bank Share Price Rise: सोमवार को भारतीय शेयर मार्केट में प्राइवेट सेक्टर बैंकों से फेडरल बैंक के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली. सोमवार के कारोबारी दिन की समाप्ति पर बैंक के शेयर बीएसई पर 227.10 रुपए पर ट्रेड करते हुए बंद हुए. शेयरों की कीमतों में 6.92 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई. 

बैंक ने हाल ही में, अपने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दूसरे तिमाही के नतीजों की घोषणा की है. इसके बाद से ही शेयरों की कीमतों में उछाल है और यह अपने हाई लेवल पर पहुंच गया. शेयरों में आई इस तेजी से दिग्गज निवेशक स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला ने कुछ ही मिनटों में करोड़ो रुपए का मुनाफा कमा लिया. बैंक के शेयर का 52 सप्ताह के हाई लेवल 229.85 रुपया तो, वहीं लो लेवल 172.95 रुपया है. 

बैंक के शेयरों में आई जबरदस्त तेजी

बीएसई पर सप्ताह के पहले कारोबारी सेशन में कंपनी की शुरुआत 215.05 रुपए पर ट्रेड करते हुई थी. अपने दिन भर के कारोबार के दौरान बैंक के शेयरों ने अपने 52 सप्ताह के ऑल टाइम हाई लेवल 229.85 रुपए के आंकडें को छूआ. साथ ही, सोमवार को कंपनी के शेयर हरे निशान पर ही ट्रेड करते रहे. सोमवार के कारोबार के दिन 5.22 लाख शेयरों की खरीद-ब्रिकी हुई, जिससे कंपनी का कुल टर्नओवर 11,51 करोड़ रुपए पर पहुंच गया. 

बैंक का मार्केट कैप 55,627.86 करोड़ रुपए का है. हालांकि, बैंक के शेयरों की कीमत मार्च 2025 में अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर 172.95 रुपए पर पहुंच गई थी. इसके बाद से बैंक के शेयरों में सुधार देखने को मिला और आज के कारोबारी दिन में यह अपने 52 सप्ताह के हाई लेवल पर पहुंची. इससे कुछ ही मिनटों में रेखा झुनझुनवाला का करोड़ो रुपए का मुनाफा हुआ.

रेखा झुनझुनवाला ने कुछ ही मिनटों में कमाए करोड़ो

बैंक के जारी डेटा के अनुसार, रेखा झुनझुनवाला के पास फेडरल बैंक के 5.90 करोड़ शेयरों की हिस्सेदारी है. जो बैंक में 2.42 प्रतिशत के बराबर है. सोमवार को बैंकों के शेयरों में आई तेजी से रेखा झुनझुनवाला को कुछ ही मिनटों में 67 करोड़ रुपए का लाभ हुआ. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: ट्रंप का नया बयान, भारत को रूस से तेल खरीदने पर भारी टैरिफ की दी चेतावनी

 

Published at : 20 Oct 2025 05:34 PM (IST)
Tags :
Federal Bank Share Price Rise Rekha Jhunjhunwala Profit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

न्यूज़
दिवाली की अमेरिका तक में धूम, टेक्सास गवर्नर ने कुछ इस अंदाज में मनाया रोशनी का त्योहार
दिवाली की अमेरिका तक में धूम, टेक्सास गवर्नर ने कुछ इस अंदाज में मनाया रोशनी का त्योहार
बिहार
बिहार चुनाव: कौन हैं RJD उम्मीदवार मुकेश रोशन, जो तेज प्रताप यादव के खिलाफ महुआ से ठोकेंगे ताल
बिहार चुनाव: कौन हैं RJD उम्मीदवार मुकेश रोशन, जो तेज प्रताप यादव के खिलाफ महुआ से ठोकेंगे ताल
क्रिकेट
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
बॉलीवुड
अगले एक महीने में आएंगी ये 6 हॉलीवुड फिल्में, कहानियां ऐसी कि पलक भी नहीं झपका पाएंगे
अगले एक महीने में आएंगी ये 6 हॉलीवुड फिल्में, कहानियां ऐसी कि पलक भी नहीं झपका पाएंगे
Advertisement

वीडियोज

बिहार चुनाव को लेकर Congress की नई लिस्ट जारी, Mahagathbandhan में फंसा पेंच!
पीएम मोदी ने नौ सेना जवानों के साथ खास अंदाज में मनाई दिवाली
Diwali 2025 : दिवाली पर जवानों के बीच पीएम मोदी | Goa | INS Vikrant | ABP News
Diwali 2025: कतई न चूकें! दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का सही समय क्या है? |ABPLIVE
KHESARI LAL YADAV कभी फुटपाथ पर लगाते थे ठेला, अब करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं! | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 214 / litre 65
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 176 / litre 65
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
दिवाली की अमेरिका तक में धूम, टेक्सास गवर्नर ने कुछ इस अंदाज में मनाया रोशनी का त्योहार
दिवाली की अमेरिका तक में धूम, टेक्सास गवर्नर ने कुछ इस अंदाज में मनाया रोशनी का त्योहार
बिहार
बिहार चुनाव: कौन हैं RJD उम्मीदवार मुकेश रोशन, जो तेज प्रताप यादव के खिलाफ महुआ से ठोकेंगे ताल
बिहार चुनाव: कौन हैं RJD उम्मीदवार मुकेश रोशन, जो तेज प्रताप यादव के खिलाफ महुआ से ठोकेंगे ताल
क्रिकेट
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
कितनी संपत्ति के मालिक हैं विराट कोहली, गुड़गांव में इतने करोड़ का है बंग्ला; जानें टोटल नेटवर्थ
बॉलीवुड
अगले एक महीने में आएंगी ये 6 हॉलीवुड फिल्में, कहानियां ऐसी कि पलक भी नहीं झपका पाएंगे
अगले एक महीने में आएंगी ये 6 हॉलीवुड फिल्में, कहानियां ऐसी कि पलक भी नहीं झपका पाएंगे
इंडिया
VIDEO: दिवाली पर राहुल गांधी ने बनाए इमरती और बेसन के लड्डू, दुकान के मालिक बोले- ‘बस आपकी शादी का इंतजार’
VIDEO: दिवाली पर राहुल गांधी ने बनाए इमरती और बेसन के लड्डू, दुकान के मालिक बोले- ‘बस आपकी शादी का इंतजार’
फूड
Diwali sweets shelf life: लड्डू से कलाकंद तक, जानें कितने दिन खाने लायक रहती है कौन-सी मिठाई?
लड्डू से कलाकंद तक, जानें कितने दिन खाने लायक रहती है कौन-सी मिठाई?
यूटिलिटी
Diwali 2025: दिवाली के पटाखों से कार या बाइक में लग जाए आग, क्या तब भी मिल सकता है इंश्योरेंस क्लेम
दिवाली के पटाखों से कार या बाइक में लग जाए आग, क्या तब भी मिल सकता है इंश्योरेंस क्लेम
यूटिलिटी
क्या छठ से पहले जारी होगी पीएम किसान योजना की अगली किस्त? जान लें लेटेस्ट अपडेट
क्या छठ से पहले जारी होगी पीएम किसान योजना की अगली किस्त? जान लें लेटेस्ट अपडेट
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget