हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसबिना गारंटी मिलेगा लोन, छोटे कारोबार के लिए कैसे मददगार है माइक्रोफाइनेंस? जानिए डिटेल

बिना गारंटी मिलेगा लोन, छोटे कारोबार के लिए कैसे मददगार है माइक्रोफाइनेंस? जानिए डिटेल

Microfinance Loan: माइक्रोफाइनेंस लोन सामान्य लोन की तरह ही बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और NBFC से मिल जाता है. एनजीओ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कमर्शियल बैंक और पेमेंट बैंक भी ये सुविधा देते हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 04 Mar 2026 03:59 PM (IST)
Preferred Sources

Microfinance Loan Eligibility: देश में ऐसे कई लोग हैं जिनकी आमदनी सीमित है और जिनके पास बैंक से पारंपरिक लोन लेने के लिए संपत्ति या गारंटी उपलब्ध नहीं होती. ऐसे लोगों के लिए माइक्रोफाइनेंस लोन एक अहम विकल्प बनकर सामने आता है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मुताबिक, माइक्रोफाइनेंस लोन बिना किसी गारंटी के दिए जाने वाले लोन होते हैं. 

यानी इन्हें लेने के लिए किसी तरह की संपत्ति गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती. आम तौर पर यह सुविधा उन व्यक्तियों को दी जाती है, जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपये तक होती है. इस तरह के लोन का उद्देश्य कम आय वाले लोगों को आर्थिक सहारा देना है. ताकि वे अपनी जरूरतों या छोटे व्यवसाय की शुरुआत के लिए वित्तीय मदद हासिल कर सकें. आइए जानते हैं, इस विषय में...

क्या होता है माइक्रोफाइनेंस लोन?

माइक्रोफाइनेंस लोन सामान्य लोन की तरह ही बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और NBFC से मिल जाता है. इसके अलावा एनजीओ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कमर्शियल बैंक और पेमेंट बैंक भी यह सुविधा देते हैं. इसकी ब्याज दरें बहुत ज्यादा नहीं होतीं और आम लोन की तरह ही रखी जाती हैं. आमतौर पर इसमें 10,000 रुपये से लेकर 1.25 लाख रुपये तक का लोन लिया जा सकता है. हालांकि कुछ मामलों में यह राशि इससे ज्यादा भी हो सकती है.

इस तरह के लोन में कई विकल्प शामिल होते हैं, जैसे एजुकेशन लोन, कंज्यूमर प्रोडक्ट लोन, इमरजेंसी लोन, आय बढ़ाने के लिए लोन, कृषि लोन और छोटे व्यवसाय या व्यक्तिगत जरूरतों के लिए लोन. इसकी अवधि आमतौर पर 1 से 3 साल तक की होती है. खास बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति समय से पहले लोन चुका देता है तो उस पर प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं लगती है. 

कौन ले सकते हैं माइक्रोफाइनेंस लोन?

आम तौर पर माइक्रोफाइनेंस लोन छोटे व्यवसाय शुरू करने, खेती से जुड़े कामों या आय बढ़ाने के लिए किए गए कामों के लिए दिया जाता है. हालांकि इसके लिए कुछ जरूरी शर्तों का पालन करना होता है. भारत का कोई भी नागरिक इसके लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन उसकी सालाना आय 3 लाख रुपये तक होनी चाहिए. 

उम्र की बात करें तो 18 से 60 साल के बीच के लोग ही इस लोन के लिए पात्र माने जाते हैं. साथ ही यह भी जरूरी है कि लोन की मंथली ईएमआई व्यक्ति की मासिक आय के 50 प्रतिशत से ज्यादा न हो. सारी शर्तों को पूरा करने वाले लोग इस लोन की सहायता से अपनी आमदनी बढ़ाने का काम कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें:

Stock Market Fall: भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार, जानिए सेंसेक्स-निफ्टी में गिरावट के पीछे क्या है वजह? 

Published at : 04 Mar 2026 03:59 PM (IST)
Tags :
Microfinance Loan Eligibility What Is Microfinance Loan RBI Guidelines On Microfinance Loan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
बिना गारंटी मिलेगा लोन, छोटे कारोबार के लिए कैसे मददगार है माइक्रोफाइनेंस? जानिए डिटेल
बिना गारंटी मिलेगा लोन, छोटे कारोबार के लिए कैसे मददगार है माइक्रोफाइनेंस? जानिए डिटेल
बिजनेस
Stock Market Fall: भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार, जानिए सेंसेक्स-निफ्टी में गिरावट के पीछे क्या है वजह?
Stock Market Fall: भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार, जानिए सेंसेक्स-निफ्टी में गिरावट के पीछे क्या है वजह?
बिजनेस
गिरते बाजार में भी इस टेलीकॉम कंपनी पर ब्रोकरेज बुलिश, कहा खरीद डालो; 30 फीसदी तक भाग सकते हैं दाम
गिरते बाजार में भी इस टेलीकॉम कंपनी पर ब्रोकरेज बुलिश, कहा खरीद डालो; 30 फीसदी तक भाग सकते हैं दाम
बिजनेस
Gold Silver Price Today: होली पर सोने-चांदी की कीमतें घटीं या बढ़ीं? जानिए आज आपके शहर का लेटेस्ट रेट
होली पर सोने-चांदी की कीमतें घटीं या बढ़ीं? जानिए आज आपके शहर का लेटेस्ट रेट
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
16 साल की छात्रा ने बाथरूम में दिया बच्चे को जन्म, नवजात के साथ आगे जो हुआ... सुनकर कलेजा पसीज जाएगा
16 साल की छात्रा ने बाथरूम में दिया बच्चे को जन्म, नवजात के साथ आगे जो हुआ... सुनकर कलेजा पसीज जाएगा
बिहार
निशांत नहीं कोई और! JDU ने बताया चौंकाने वाले 'प्रत्याशी' का नाम, 'राज्यसभा जाना है तो…'
निशांत नहीं कोई और! JDU ने बताया चौंकाने वाले 'प्रत्याशी' का नाम, 'राज्यसभा जाना है तो…'
बॉलीवुड
होली पर रिलीज हुई इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रहा हाल, ओटीटी पर यहां देखें
होली पर रिलीज हुई इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रहा हाल, ओटीटी पर यहां देखें
इंडिया
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
क्रिकेट
SA vs NZ Semifinal: साउथ अफ्रीका- न्यूजीलैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा? जानिए मैच धुला तो किस टीम को मिलेगी फाइनल में एंट्री
SA vs NZ Semifinal: साउथ अफ्रीका- न्यूजीलैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा? जानिए मैच धुला तो किस टीम को मिलेगी फाइनल में एंट्री
यूटिलिटी
पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत, दिल्ली की महिलाएं जानें काम की बात
पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत, दिल्ली की महिलाएं जानें काम की बात
यूटिलिटी
होली में भीग गया फोन और अब ऑन नहीं हो रहा? तो तुरंत करें ये काम
होली में भीग गया फोन और अब ऑन नहीं हो रहा? तो तुरंत करें ये काम
हेल्थ
Kidney Disease Symptoms: सावधान! अक्सर 'साइलेंट' होती है किडनी की बीमारी, इन संकेतों को न करें नजरअंदाज
सावधान! अक्सर 'साइलेंट' होती है किडनी की बीमारी, इन संकेतों को न करें नजरअंदाज
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget