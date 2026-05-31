Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एफडी चुनते समय बैंक, जमा सुरक्षा, जुर्माने का ध्यान रखें।

Fixed Deposit Rates 2026: मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच शेयर बाजारों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. ऐसे में कई निवेशक अपनी बचत को सुरक्षित रखने के साथ-साथ रिटर्न कमाने के लिए सुरक्षित रास्तों की तेजी से तलाश में जुटे हुए हैं. इसी बीच निश्चित रिटर्न, पूंजी की सुरक्षा की वजह से बाजार में फिक्स्ड डिपॉजिट एक पसंदीदा निवेश विकल्प बनकर खड़ा हुआ है. जहां, स्मॉल फाइनेंस बैंक ज्यादा से ज्यादा ब्याज दर देने में जुटे हैं, तो वहीं, दूसरी तरफ निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कम रिटर्न दे रहे हैं.

यहां जानें विभिन्न बैंकों की सालाना ब्याज दरों के बारे में

1. जना स्मॉल फाइनेंस बैंक: 8.11 प्रतिशत तक सालाना

2. सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक: 8.10 प्रतिशत तक सालाना

3. उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक: 8.10 प्रतिशत तक सालाना

4. शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक: 7.80 प्रतिशत तक सालाना

5. इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक: 7.75 प्रतिशत तक सालाना

6. स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक: 7.75 प्रतिशत तक सालाना

7. सीएसबी बैंक: 7.35 प्रतिशत तक सालाना

8. एसबीएम बैंक इंडिया: 7.30 प्रतिशत तक सालाना

9. बंधन बैंक: 7.25 प्रतिशत तक सालाना

10. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक: 7.25 प्रतिशत तक सालाना

11. डीसीबी बैंक: 7.25 प्रतिशत तक सालाना

12. आरबीएल बैंक: 7.20 प्रतिशत तक सालाना

13. ड्यूश बैंक: 7.00 प्रतिशत तक सालाना

14. पंजाब एंड सिंध बैंक: 6.75 प्रतिशत तक सालाना

15. बैंक ऑफ इंडिया: 6.70 प्रतिशत तक सालाना

16. बैंक ऑफ महाराष्ट्र: 6.65 प्रतिशत तक सालाना

17. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया: 6.65 प्रतिशत तक सालाना

18. इंडियन बैंक: 6.60 प्रतिशत तक सालाना

19. पंजाब नेशनल बैंक: 6.60 प्रतिशत तक सालाना

20. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक: 6.60 प्रतिशत तक सालाना

21. एचएसबीसी बैंक: 5.50 प्रतिशत तक सालाना

सैलरी और सेविंग अकाउंट में क्या है अंतर, नौकरीपेशा लोगों के लिए क्या है बेहतर, आसान भाषा में समझिए

एफडी चुनते समय इन बातों का रखें खास ध्यान

एफडी चुनते समय निवेशकों को कुछ इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए. जहां, बैंक का चयन केवल ब्याज दरों के आधार पर ही नहीं करना चाहिए. इसके साथ ही फंड लॉक करने से पहले जमा सुरक्षा, नकदी की जरूरत और समय से पहले निकासी पर लगने वाले जुर्माने के बारे में सोच-समझकर विचार करना चाहिए. तो वहीं, विभिन्न तरह की अवधि और बैंक श्रेणियों में दरों की तुलना करने से सुरक्षा बनाए रखते हुए रिटर्न को अधिकतम करने में सबसे ज्यादा मिलती है.

ग्रेच्युटी या सैलरी हाइक? 5 साल पूरा होने से ठीक पहले आए बढ़िया जॉब ऑफर तो क्या करना चाहिए?