मात्र 1000 की मंथली एसआईपी से बनाना है 5 लाख का फंड? जानें कितने साल लगेंगे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 20% सालाना रिटर्न पर 11 साल में ₹5 लाख का लक्ष्य हासिल.

SIP News: म्यूचुअल फंड में एसआईपी छोटे और नियमित निवेश से बड़ा फंड बनाने का आज के समय में एक बेहतरीन जरिया बन चुका है. जहां, हर महीने अगर आप केवल 1 हजार रुपये का निवेश करते हैं तो, 5 लाख रुपये का लक्ष्य कितने समय में पूरा होगा, यह पूरी तरह आपके मिलने वाले सालाना रिटर्न पर ही निर्भर करता है. इस खबर में आपको तीन विभिन्न तरह के रिटर्न दरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है.

1. 12 प्रतिशत सालाना रिटर्न पर

इसमें करीब 15 साल तक आपका कुल निवेश रहता है, यानी लगभग 1.80 लाख रुपये और बाकि 3.20 लाख रुपये से ज्यादा की ब्याज पर ब्याज और रिटर्न के ज़रिए जुड़ेगी. इसके अलावा लंबी अवधि के लिए कई अच्छे इक्विटी फंड्स में 12 प्रतिशत का रिटर्न एक अनुमान माना जाता है.

2. 15 प्रतिशत सालाना रिटर्न पर

इसमें करीब 13 साल 3 महीने का ही समय होता है, जहां आपको कुल निवेश 1.59 लाख रुपये तक बिना किसी परेशानी के आसानी से हो जाता है. इसके फायदे के बारे में बात करें तो, बेहतर प्रदर्शन करने वाले फ्लेक्सी कैप फंड्स में लंबी अवधि में ऐसा रिटर्न देखने को मिलता है.

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3. 20 प्रतिशत सालाना रिटर्न पर

तो वहीं, 12 प्रतिशत रिटर्न के मुकाबले में लगभग 4 साल पहले यानी करीब 11 साल में यह लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता है.

जानें इसकी ताकत और बाज़ार के जोखिम के बारे में

एसआईपी की सबसे बड़ी खासियत है उसका कंपाउंडिंग. रिटर्न में सिर्फ कुछ प्रतिशत का सुधार भी आपके लक्ष्य तक पहुंचने के समय को कई साल पहले ही कम कर देता है. लेकिन, इस बात का ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न कभी भी तय या फिर पूरी तरह से फिक्स नहीं होता है. यह पूरी तरह से बाजार के उतार-चढ़ाव के साथ-साथ आपकी चुनी गई स्कीम पर ही निर्भर करता है.

तो वहीं, कम समय के निवेश में रिटर्न कभी-कभी कम हो जाता है. हांलाकि, लंबी अवधि में निवेश करने पर ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलने की संभावना भी रहती है. इसलिए निवेश करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि सिर्फ और सिर्फ ऊंचे रिटर्न के पीछे भागने के बजाय अनुशासन के साथ निवेश करने पर सही तरीके से ध्यान दें, ताकि निवेश करने पर यह आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सके.

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