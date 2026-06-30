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हिंदी न्यूज़बिजनेससरकार ने PNB-SBI और केनरा बैंक के विलय को दी मंजूरी? क्या इन बैंकों में है आपका खाता? पढ़ लें ये जरूरी खबर

सरकार ने PNB-SBI और केनरा बैंक के विलय को दी मंजूरी? क्या इन बैंकों में है आपका खाता? पढ़ लें ये जरूरी खबर

Bank Merger: सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसी खबरें वायरल हो रही हैं कि तीन बड़े बैंकों का विलय होने जा रहा है. क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? अगर आपका भी इन बैंकों में खाता है तो पहले खबर पढ़ लीजिए.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 30 Jun 2026 03:51 PM (IST)
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Bank Merger News: सोशल मीडिया पर इन दिनों कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत के तीन बड़े बैंकों का विलय होने जा रहा है. यदि ये खबरें सही हैं तो इन बैंकों में खाता रखने वाले हर एक शख्स को इस खबर को बड़े ही ध्यान से पढ़ना होगा. ये कोई छोटे- मोटे या ऐसे ही बैंक नहीं हैं बल्कि PNB, SBI जैसे बड़े बैंक हैं.

किन- किन बैंकों का है नाम?
खबरों के मुताबिक इस लिस्ट में तीन बैंक शामिल हैं. एक तो PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और तीसरा है केनरा बैंक. ये तीनों ही बैंक देश के बड़े बैंकों में शामिल हैं. इतना ही नहीं SBI तो सबसे बड़ा सरकारी बैंक है. हालांकि अब इन खबरों की सच्चाई भी सामने आ गई है. ऐसी खबरों पर भरोसा करने से पहले यहां इनकी सच्चाई के बारे में भी जान लीजिए.

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क्या है खबर की सच्चाई?
वायरल हो रहीं इन खबरों की सच्चाई अब सरकारी एजेंसी PIB ने बताई है. दरअसल हाल ही में पीआईबी फैक्ट चेक ने अपने ऑफिशियल X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए पोस्ट शेयर कर इस खबर को साफतौर पर झूठा बताया है. उन्होंने इस खबर का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है और उसके ऊपर साफ शब्दों में FAKE लिखा है. 

इस खबर की सच्चाई को उजागर करते हुए PIB की तरफ से फोटो के साथ कैप्शन में लिखा गया है, 'सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें गलत दावा किया गया है कि सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB), केनरा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के विलय को मंजूरी दे दी है. ये दावा #FAKE (झूठा) है.'

ये है सच्चाई
इसके आगे एजेंसी ने सच्चाई बताते हुए लिखा, 'भारत सरकार ने PNB, केनरा बैंक और SBI के विलय के किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है. वायरल हो रही तस्वीर मनगढ़ंत है और ये किसी असली अखबार या सरकार की आधिकारिक सूचना से संबंधित नहीं है. सही जानकारी के लिए हमेशा RBI की आधिकारिक वेबसाइट देखें: http://rbi.org.in'

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इसके अलावा एजेंसी की तरफ से अपील की गई है कि भारत सरकार से जुड़ी किसी भी संदिग्ध जानकारी की रिपोर्ट पीआईबी फैक्ट चेक पर करें. साथ ही इसका मोबाइल नंबर और ईमेल भी शेयर किया गया है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 30 Jun 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
Bank Merger PIB Fact Check PNB SBI Merger
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