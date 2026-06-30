Bank Merger News: सोशल मीडिया पर इन दिनों कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत के तीन बड़े बैंकों का विलय होने जा रहा है. यदि ये खबरें सही हैं तो इन बैंकों में खाता रखने वाले हर एक शख्स को इस खबर को बड़े ही ध्यान से पढ़ना होगा. ये कोई छोटे- मोटे या ऐसे ही बैंक नहीं हैं बल्कि PNB, SBI जैसे बड़े बैंक हैं.

किन- किन बैंकों का है नाम?

खबरों के मुताबिक इस लिस्ट में तीन बैंक शामिल हैं. एक तो PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और तीसरा है केनरा बैंक. ये तीनों ही बैंक देश के बड़े बैंकों में शामिल हैं. इतना ही नहीं SBI तो सबसे बड़ा सरकारी बैंक है. हालांकि अब इन खबरों की सच्चाई भी सामने आ गई है. ऐसी खबरों पर भरोसा करने से पहले यहां इनकी सच्चाई के बारे में भी जान लीजिए.

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क्या है खबर की सच्चाई?

वायरल हो रहीं इन खबरों की सच्चाई अब सरकारी एजेंसी PIB ने बताई है. दरअसल हाल ही में पीआईबी फैक्ट चेक ने अपने ऑफिशियल X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए पोस्ट शेयर कर इस खबर को साफतौर पर झूठा बताया है. उन्होंने इस खबर का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है और उसके ऊपर साफ शब्दों में FAKE लिखा है.

An image circulating on social media platforms falsely claims that the Government has approved the merger of Punjab National Bank (PNB), Canara Bank, and State Bank of India (SBI).#PIBFactCheck



❌ This claim is #FAKE.



✅ The Government of India has NOT approved any proposal… pic.twitter.com/0A7gJZznHT — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 29, 2026

इस खबर की सच्चाई को उजागर करते हुए PIB की तरफ से फोटो के साथ कैप्शन में लिखा गया है, 'सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें गलत दावा किया गया है कि सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB), केनरा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के विलय को मंजूरी दे दी है. ये दावा #FAKE (झूठा) है.'

ये है सच्चाई

इसके आगे एजेंसी ने सच्चाई बताते हुए लिखा, 'भारत सरकार ने PNB, केनरा बैंक और SBI के विलय के किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है. वायरल हो रही तस्वीर मनगढ़ंत है और ये किसी असली अखबार या सरकार की आधिकारिक सूचना से संबंधित नहीं है. सही जानकारी के लिए हमेशा RBI की आधिकारिक वेबसाइट देखें: http://rbi.org.in'

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इसके अलावा एजेंसी की तरफ से अपील की गई है कि भारत सरकार से जुड़ी किसी भी संदिग्ध जानकारी की रिपोर्ट पीआईबी फैक्ट चेक पर करें. साथ ही इसका मोबाइल नंबर और ईमेल भी शेयर किया गया है.