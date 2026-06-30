हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol-Diesel Price: क्यों महंगा बिक रहा है पेट्रोल-डीजल, जब सस्ता हो गया है क्रूड ऑयल, आखिर कब तक गिरेगा भाव?

Petrol-Diesel Price: क्यों महंगा बिक रहा है पेट्रोल-डीजल, जब सस्ता हो गया है क्रूड ऑयल, आखिर कब तक गिरेगा भाव?

Crude Oil Price Today, 30 June 2026: कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम नहीं हो रही हैं. इससे आम जनता परेशान हैं. अब तो तेल कंपनियां भी 5-7 रुपये के बीच प्रॉफिट कमाने लगी हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 30 Jun 2026 01:31 PM (IST)
Preferred Sources

Crude Oil: आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है. ब्रेंट क्रूड 1% से ज्यादा टूटकर 72.40 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गया है. वहीं, WTI क्रूड 0.83% सस्ता होकर अब 70.16 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच चुका है.

दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता को लेकर चल रही बातचीत के आगे बढ़ने की खबरों से होर्मुज (Strait of Hormuz) के जरिए सप्लाई का जोखिम टल गया है. इससे कच्चे तेल की कीमतें आज कम हुई हैं. हालांकि, क्रूड ऑयल सस्ता होने के बावजूद देश में आज भी ईंधन की कीमतें स्थिर हैं. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे महानगरों में अभी भी पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये प्रति लीटर के स्तर से ऊपर बिक रही हैं. डीजल की कीमत भी 95 रुपये से 99 रुपये प्रति लीटर के रेंज में हैं. 

मुनाफा बटोर रहीं कंपनियां

अमेरिका-ईरान में तनाव और वैश्विक अनिश्चितता के दौरान नुकसान झेल रहीं सरकारी तेल कंपनियां (OMCs) अब मुनाफा कमाने लगी हैं. क्रूड ऑयल की कीमतें गिरकर 72.40 डॉलर प्रति बैरल पर आने पर इन्हें पेट्रोल की बिक्री पर प्रति लीटर 5-7 रुपये तक का मुनाफा हो रहा है. क्रूड ऑयल की कीमतें जैसे-जैसे कम होंगी, कंपनियों का मुनाफा भी बढ़ता जाएगा.

इस बीच ब्रोकरेज फर्म JP मॉर्गन ने कहा है कि सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) के मुनाफे में और सुधार देखे जाने की उम्मीद है क्योंकि कच्चे तेल की गिरती कीमतों से फ्यूल मार्केटिंग मार्जिन मजबूत हो रहा है। हालांकि, कर्ज के बढ़ते दबाव और आने वाले समय में फ्यूल पर लगने वाले टैक्स को लेकर अनिश्चितता ने लॉन्ग टर्म में इनकी कमाई की संभावनाओं को सीमित कर दिया है. 

पिछले महीने मई में पश्चिम एशिया में तनाव के मद्देनजर क्रूड ऑयल की कीमतें 100-120 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गई थीं. इससे तेल कंपनियों को पेट्रोल पर 12 रुपये और डीजल पर 21 रुपये प्रति लीटर का भारी-भरकम नुकसान उठाना पड़ रहा था. 

क्यों कम नहीं हो रहीं पेट्रोल-डीजल की कीमतें?

मिडिल ईस्ट में चरम तनाव की स्थिति में क्रूड ऑयल में उछाल आने के बावजूद कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लंबे समय तक स्थिर रखा. अब जब कंपनियां मुनाफा कमाने लगी हैं, तो इसका इस्तेमाल कर्ज और पहले हुए घाटे को कम करने में लगाया जा रहा है. ऐसा नहीं है कि कंपनियां कल तेल खरीदकर आज बेच रही हैं, बल्कि अभी पंप पर जो पेट्रोल मिल रहा है उसे शायद महंगे रेट में इम्पोर्ट किया है. जब तक सस्ते रेट वाले क्रूड के नए स्टॉक की सप्लाई नहीं होगी, जब कीमतों में कमी आने की संभावना कम है. 

कब तक कम होगी कीमत?

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक, अगर दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता सफल रहती है और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार लंबे समय तक 70 डॉलर प्रति बैरल के नीचे बनी रहती है, तो हो सकता है कि आने वाले महीनों में पेट्रोल-डीजल की कीमत में 2-3 रुपये प्रति लीटर की राहत मिल सकती है. 

ये भी पढ़ें:

कौन हैं HDFC Bank के नए चेयरमैन, 3 साल के लिए मिली जिम्मेदारी; जानें पहले कहां संभाल चुके हैं कमान? 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 30 Jun 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
Crude Oil Brent Crude WTI Crude
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Crude Oil Price Today: सस्ता हुआ क्रूड ऑयल, फिर भी महंगा बिक रहा पेट्रोल-डीजल; आखिर कब तक गिरेगा भाव?
सस्ता हुआ क्रूड ऑयल, फिर भी महंगा बिक रहा पेट्रोल-डीजल; आखिर कब तक गिरेगा भाव?
बिजनेस
Ram Mandir Donation: राम मंदिर चंदा चोरी पर बड़ा खुलासा, SBI को पहले ही था शक, फिर भी नहीं बदला गया स्टाफ
Ram Mandir: राम मंदिर चंदा चोरी पर बड़ा खुलासा, SBI को पहले ही था शक, फिर भी नहीं बदला गया स्टाफ
बिजनेस
हवाई यात्रियों के लिए बड़ी राहत, तेल के दाम घटने से उड़ानों की कटौती खत्म, फिर शुरू होंगी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें
हवाई यात्रियों के लिए बड़ी राहत, तेल के दाम घटने से उड़ानों की कटौती खत्म, फिर शुरू होंगी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें
बिजनेस
Air Fare Hike in India: इस बड़े देश से भारत के लिए फ्लाइट टिकटों में उछाल, जानिए किस शहर का किराया है सबसे ज्यादा
Air Fare: इस बड़े देश से भारत के लिए फ्लाइट टिकटों में उछाल, जानिए किस शहर का किराया है सबसे ज्यादा
Advertisement

वीडियोज

Ketan Murder New Update: CCTV और गेट टेस्ट से खुलेगा सच? | Siya Goyal | Pune | Maharastra | Breaking
Ram Mandir Donation Scam: Ayodhya जा रहे Congress अध्यक्ष को रोका..पुलिस पर भड़के Ajay Rai
Pakistan News: कराची हमले में भारत का हाथ था? पाकिस्तान ने लगा दिया आरोप... तो भारत ने धो डाला!
Weather Alert: आसमान में बादल हैं, तो फिर बारिश क्यों गायब है? क्या खतरा मंडरा रहा है? ABPLIVE
लॉरेन्स का खूनी प्लान...टारगेट पर सलमान ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हाईकोर्ट जाएं...', भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार
'हाईकोर्ट जाएं...', भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार
बिहार
Bihar News: 'हंटर वाली मैडम' नाम से चर्चित IPS शोभा ओहटकर आज होंगी रिटायर, गिनीज बुक में दर्ज है नाम
'हंटर वाली मैडम' नाम से चर्चित IPS शोभा ओहटकर आज होंगी रिटायर, गिनीज बुक में दर्ज है नाम
इंडिया
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
स्पोर्ट्स
एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान! इस खिलाड़ी को किया गया बाहर! देखिए सबके नाम
एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान! इस खिलाड़ी को किया गया बाहर! देखिए सबके नाम
रीजनल सिनेमा
Deeol Band 2 BO Collection Day 40: 10 करोड़ बजट और 634% प्रॉफिट, 40 दिनों से बॉक्स ऑफिस लूट रही ये मराठी फिल्म, कलेक्शन जान उड़ जाएंगे होश
10 करोड़ का बजट और 634% प्रॉफिट, इस मराठी फिल्म की कमाई जान उड़ जाएंगे होश
इंडिया
Ganga Jal Importance For Mughal: हर रोज कितना गंगा जल पीता था मुगल बादशाह अकबर? कहता था- 'अमृत का पानी'
हर रोज कितना गंगा जल पीता था मुगल बादशाह अकबर? कहता था- 'अमृत का पानी'
ट्रेंडिंग
Student Cheating Viral Video : हम तो डूबे ही हैं सनम...चीटिंग करते हुए पकड़ा गया स्टूडेंट तो खोल दी पूरे क्लास की पोल, वीडियो देख आएगी हंसी
हम तो डूबे ही हैं सनम...चीटिंग करते हुए पकड़ा गया स्टूडेंट तो खोल दी पूरे क्लास की पोल, वीडियो देख आएगी हंसी
हेल्थ
Diabetes Diet: डायबिटीज में फल खाना जहर नहीं, एक्सपर्ट से जानें कौन से फल हैं फायदेमंद और किनसे करें परहेज?
डायबिटीज में फल खाना जहर नहीं, एक्सपर्ट से जानें कौन से फल हैं फायदेमंद और किनसे करें परहेज?
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
ABP NEWS
राम मंदिर में नौकरी मिलते ही लव-कुश मिश्रा रातों-रात अमीर बन गए।
राम मंदिर में नौकरी मिलते ही लव-कुश मिश्रा रातों-रात अमीर बन गए।
ABP NEWS
गंगा आरती के दौरान अखिलेश यादव की बेटी का ध्यान रस्म से ज़्यादा कैमरे पर है।
गंगा आरती के दौरान अखिलेश यादव की बेटी का ध्यान रस्म से ज़्यादा कैमरे पर है।
ABP NEWS
अखिलेश यादव का परिवार गंगा घाट पर है, चुनावी घाट पर नहीं।
अखिलेश यादव का परिवार गंगा घाट पर है, चुनावी घाट पर नहीं।
Embed widget