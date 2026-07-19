Bank Holiday July 2026: अगर आपको अगले सप्ताह बैंक से जुड़ा कोई भी जरूरी काम निपटाना है तो पहले बैंक हॉलिडे कैलेंडर जरूर देख लें. भारतीय रिजर्व बैंक की छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार, 20 जुलाई से 26 जुलाई 2026 के बीच देश के अलग-अलग राज्यों में त्योहारों और साप्ताहिक अवकाश छुट्टी के चलते कई दिन बैंक बंद रहेंगे. हालांकि, सभी राज्यों में एक साथ छुट्टी नहीं होगी. यहां से आप छुट्टियों के बारे में डिटेल में जान सकते हैं.

20 से 26 जुलाई के बीच कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

20 जुलाई (सोमवार)- इस दिन ज्यादातर राज्यों में बैंक खुले रहेंगे. बैंक की छुट्टी नहीं है.

21 जुलाई (मंगलवार)- कुछ राज्यों में स्थानीय पर्व के चलते बैंक की छुट्टी हो सकती है. वैसे बैंक बंद नहीं रहने वाला है.

22 जुलाई (बुधवार)- खारची पूजा के अवसर पर अगरतला (त्रिपुरा) में बैंक बंद रहेगा.

23 जुलाई (गुरुवार)- गुरुवार के दिन बैंक खुले रहेंगे.

24 जुलाई (शुक्रवार)- स्थानीय त्योहारों वाले कुछ राज्यों में बैंक बंद रह सकते हैं.

25 जुलाई (शनिवार)- ये महीने का चौथा शनिवार है और आरबीाई के नियमों के अनुसार पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे.

26 जुलाई (रविवार)- 26 को रविवार है और इसी कारण देशभर में सभी बैंक शाखाएं बंद रहेंगी.

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क्यों अलग-अलग राज्यों में अलग होती हैं बैंक की छुट्टियां?

RBI हर साल बैंक हॉलिडे कैलेंडर जारी करता है. इसमें राष्ट्रीय अवकाश, धार्मिक त्योहार, क्षेत्रीय पर्व और राज्य सरकारों द्वारा घोषित छुट्टियां शामिल होती हैं. इसलिए किसी राज्य में बैंक बंद हो सकते हैं, जबकि दूसरे राज्य में बैंक सामान्य रूप से खुले रहते हैं.

क्या ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं रहेंगी चालू?

बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद UPI, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ATM सेवाएं सामान्य रूप से चलेंगी. ग्राहक ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर, बिल भुगतान और अन्य डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे.

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बैंक जाने से पहले जरूर करें यह काम

अगर आपको चेक जमा करना, ड्राफ्ट बनवाना, कैश जमा या निकासी जैसे काम करने हैं, तो बैंक जाने से पहले अपने शहर की बैंक हॉलिडे लिस्ट जरूर जांच लें. इससे आपको बेमतलब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.