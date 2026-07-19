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हिंदी न्यूज़बिजनेसBank Holiday Calender: 20 से 26 जुलाई के बीच कब- कब बंद रहेंगे बैंक? जानें क्या आपके शहर में भी है सरकारी छुट्टी

Bank Holiday Calender: 20 से 26 जुलाई के बीच कब- कब बंद रहेंगे बैंक? जानें क्या आपके शहर में भी है सरकारी छुट्टी

Bank Holiday July 2026: 20 से 26 जुलाई 2026 के बीच किन-किन दिनों बैंक बंद रहेंगे? जानिए RBI की बैंक हॉलिडे लिस्ट, साप्ताहिक अवकाश और आपके राज्य में छुट्टी की पूरी जानकारी.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 19 Jul 2026 11:41 AM (IST)
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Bank Holiday July 2026: अगर आपको अगले सप्ताह बैंक से जुड़ा कोई भी जरूरी काम निपटाना है तो पहले बैंक हॉलिडे कैलेंडर जरूर देख लें. भारतीय रिजर्व बैंक की छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार, 20 जुलाई से 26 जुलाई 2026 के बीच देश के अलग-अलग राज्यों में त्योहारों और साप्ताहिक अवकाश छुट्टी के चलते कई दिन बैंक बंद रहेंगे. हालांकि, सभी राज्यों में एक साथ छुट्टी नहीं होगी. यहां से आप छुट्टियों के बारे में डिटेल में जान सकते हैं. 

20 से 26 जुलाई के बीच कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

  • 20 जुलाई (सोमवार)- इस दिन ज्यादातर राज्यों में बैंक खुले रहेंगे. बैंक की छुट्टी नहीं है. 
  • 21 जुलाई (मंगलवार)- कुछ राज्यों में स्थानीय पर्व के चलते बैंक की छुट्टी हो सकती है. वैसे बैंक बंद नहीं रहने वाला है. 
  • 22 जुलाई (बुधवार)- खारची पूजा के अवसर पर अगरतला (त्रिपुरा) में बैंक बंद रहेगा.
  • 23 जुलाई (गुरुवार)- गुरुवार के दिन बैंक खुले रहेंगे.
  • 24 जुलाई (शुक्रवार)- स्थानीय त्योहारों वाले कुछ राज्यों में बैंक बंद रह सकते हैं.
  • 25 जुलाई (शनिवार)- ये महीने का चौथा शनिवार है और आरबीाई के नियमों के अनुसार पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे.
  • 26 जुलाई (रविवार)- 26 को रविवार है और इसी कारण देशभर में सभी बैंक शाखाएं बंद रहेंगी.

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क्यों अलग-अलग राज्यों में अलग होती हैं बैंक की छुट्टियां?
RBI हर साल बैंक हॉलिडे कैलेंडर जारी करता है. इसमें राष्ट्रीय अवकाश, धार्मिक त्योहार, क्षेत्रीय पर्व और राज्य सरकारों द्वारा घोषित छुट्टियां शामिल होती हैं. इसलिए किसी राज्य में बैंक बंद हो सकते हैं, जबकि दूसरे राज्य में बैंक सामान्य रूप से खुले रहते हैं.

क्या ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं रहेंगी चालू?
बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद UPI, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ATM सेवाएं सामान्य रूप से चलेंगी. ग्राहक ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर, बिल भुगतान और अन्य डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे.

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बैंक जाने से पहले जरूर करें यह काम
अगर आपको चेक जमा करना, ड्राफ्ट बनवाना, कैश जमा या निकासी जैसे काम करने हैं, तो बैंक जाने से पहले अपने शहर की बैंक हॉलिडे लिस्ट जरूर जांच लें. इससे आपको बेमतलब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 19 Jul 2026 11:39 AM (IST)
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Bank Business News Bank Holiday Holiday Calender
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