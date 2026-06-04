बच्चों को फ्री लैपटॉप बांट रही सरकार? छात्रों और अभिभावकों के लिए जरूरी खबर, PIB का आया बयान

Free Laptop Scheme: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार की तरफ से छात्रों को फ्री में लैपटॉप बांटे जाएंगे. ये काम केंद्र सरकार की 'नेशनल स्टूडेंट लैपटॉप स्कीम 2026' के अंतर्गत किया जाने वाला है. अब खुद सरकार की तरफ से इस योजना की सच्चाई का पर्दाफाश किया गया है.

क्या है मामले की सच्चाई?

इस मामले के सामने आने के बाद सरकार की फैक्ट-चेकिंग एजेंसी PIB Fact Check ने इस दावे की पोल खोल दी है. PIB ने स्पष्ट कर दिया है कि ये पूरी तरह से फेक न्यूज है. भारत सरकार ने ऐसी किसी भी योजना की घोषणा नहीं की है. PIB के आधिकारिक X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए एक पोस्ट शेयर कर इस खबर की सच्चाई बताई गई है.

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💻 Free laptops for students?



A WhatsApp message is circulating claiming that the Government is accepting applications for free laptops under the ‘National Student Laptop Scheme 2026’.#PIBFactCheck:



❌ This claim is #FAKE.



✅ The Government of India has NOT announced any… pic.twitter.com/uZ9iPy5JRL — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 4, 2026

इस पोस्ट में वायरल हो रहे मैसेज का स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा है FAKE. इसके साथ ही कैप्शन में लिखा गया है, 'व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार 'नेशनल स्टूडेंट लैपटॉप स्कीम 2026' के तहत मुफ्त लैपटॉप देने के लिए आवेदन स्वीकार कर रही है. PIB फैक्ट चेक के अनुसार येदावा पूरी तरह से फर्जी है.'

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सावधान रहने की हिदायत

इसके साथ ही इ, पोस्ट में आगे लिखा है, 'भारत सरकार ने ऐसी किसी भी योजना की घोषणा नहीं की है. इस तरह के मैसेज अक्सर लोगों की निजी या वित्तीय जानकारी एकत्रित करने के उद्देश्य से फैलाए जाते हैं. ऐसी किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि किए बिना ऐसे मैसेज को आगे न भेजें. सतर्क रहें और संदिग्ध सामग्री की शिकायत PIB Fact Check को करें'.