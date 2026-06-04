हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसFree laptop Scheme: बच्चों को फ्री लैपटॉप बांट रही सरकार? छात्रों और अभिभावकों के लिए जरूरी खबर, PIB का आया बयान

Free laptop Scheme: बच्चों को फ्री लैपटॉप बांट रही सरकार? छात्रों और अभिभावकों के लिए जरूरी खबर, PIB का आया बयान

Free Laptop Scheme: सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसी खबरें सामने आ रही हैं सरकार एक योजना के तहत छात्रों को फ्री में लैपटॉप बांट रही है. अब सरकारी की तरह से ही इस पर प्रतिक्रिया सामने आ गई है.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 04 Jun 2026 09:51 PM (IST)
Preferred Sources

Free Laptop Scheme: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार की तरफ से छात्रों को फ्री में लैपटॉप बांटे जाएंगे. ये काम केंद्र सरकार की 'नेशनल स्टूडेंट लैपटॉप स्कीम 2026' के अंतर्गत किया जाने वाला है. अब खुद सरकार की तरफ से इस योजना की सच्चाई का पर्दाफाश किया गया है.

क्या है मामले की सच्चाई?
इस मामले के सामने आने के बाद सरकार की फैक्ट-चेकिंग एजेंसी PIB Fact Check ने इस दावे की पोल खोल दी है. PIB ने स्पष्ट कर दिया है कि ये पूरी तरह से फेक न्यूज है. भारत सरकार ने ऐसी किसी भी योजना की घोषणा नहीं की है. PIB के आधिकारिक X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए एक पोस्ट शेयर कर इस खबर की सच्चाई बताई गई है.

ये भी पढ़ें: IndiGo News: इन 6 रूट्स पर 3 महीने तक बंद रहेंगी इंडिगो की उड़ानें, सफर से पहले देख लें लिस्ट

इस पोस्ट में वायरल हो रहे मैसेज का स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा है FAKE. इसके साथ ही कैप्शन में लिखा गया है, 'व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार 'नेशनल स्टूडेंट लैपटॉप स्कीम 2026' के तहत मुफ्त लैपटॉप देने के लिए आवेदन स्वीकार कर रही है. PIB फैक्ट चेक के अनुसार येदावा पूरी तरह से फर्जी है.'

ये भी पढ़ें: SIP News: गिरते बाजार में एसआईपी रोकने की भूल कतई न करें, उठाना पड़ेगा भारी नुकसान, जानिए क्यों

सावधान रहने की हिदायत
इसके साथ ही इ, पोस्ट में आगे लिखा है, 'भारत सरकार ने ऐसी किसी भी योजना की घोषणा नहीं की है. इस तरह के मैसेज अक्सर लोगों की निजी या वित्तीय जानकारी एकत्रित करने के उद्देश्य से फैलाए जाते हैं. ऐसी किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि किए बिना ऐसे मैसेज को आगे न भेजें. सतर्क रहें और संदिग्ध सामग्री की शिकायत PIB Fact Check को करें'.

और पढ़ें

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 04 Jun 2026 09:51 PM (IST)
Tags :
Free Laptop Scheme PIB Fact Check
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Free laptop Scheme: बच्चों को फ्री लैपटॉप बांट रही सरकार? छात्रों और अभिभावकों के लिए जरूरी खबर, PIB का आया बयान
बच्चों को फ्री लैपटॉप बांट रही सरकार? छात्रों और अभिभावकों के लिए जरूरी खबर, PIB का आया बयान
बिजनेस
UPI News: अब इस देश में भी QR कोड स्कैन कर आसानी से कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट, टूरिस्ट्स के लिए बड़ी राहत
UPI News: अब इस देश में भी QR कोड स्कैन कर आसानी से कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट, टूरिस्ट्स के लिए बड़ी राहत
बिजनेस
IndiGo News: इन 6 रूट्स पर 3 महीने तक बंद रहेंगी इंडिगो की उड़ानें, सफर से पहले देख लें लिस्ट
IndiGo News: इन 6 रूट्स पर 3 महीने तक बंद रहेंगी इंडिगो की उड़ानें, सफर से पहले देख लें लिस्ट
बिजनेस
SIP News: गिरते बाजार में एसआईपी रोकने की भूल कतई न करें, उठाना पड़ेगा भारी नुकसान, जानिए क्यों
गिरते बाजार में एसआईपी रोकने की भूल कतई न करें, उठाना पड़ेगा भारी नुकसान, जानिए क्यों
Advertisement

वीडियोज

TRP Ratings of TV: 'Vasudha' ने फिर मारी बाजी, इस हफ्ते भी नंबर 1 पर रहकर रचा इतिहास! #sbs
Bollywood News: सलमान की टीम के लीगल नोटिस पर 'काला हिरण' मेकर्स का पलटवार, विवाद ने पकड़ी रफ्तार (04.06.26)
स्कूल बंक से लेकर एक्सीडेंट तक, Triptii Dimri और Dharna Durga ने सुनाए बचपन के मजेदार 'कांड'
Madhuri Dixit ने बताया अपनी ग्लोइंग स्किन का राज, बोलीं- सिर्फ क्रीम नहीं, लाइफस्टाइल भी है जरूरी
Rukaiya Begum की पहचान से आगे बढ़ना चाहती हैं Lavina Tandon, बोलीं- दूसरे किरदारों को भी मिले प्यार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
डिलिमिटेशन बिल 2.0 लाने पर विचार कर रही सरकार, मॉनसून सेशन से पहले TMC-DMK की सहमति के लिए साधा संपर्क
डिलिमिटेशन बिल 2.0 पर विचार कर रही सरकार, मॉनसून सेशन से पहले TMC-DMK की सहमति के लिए साधा संपर्क
मध्य प्रदेश
MP Rajya Sabha Elections 2026: बीजेपी ने मध्य प्रदेश में तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को बनाया राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार
बीजेपी ने मध्य प्रदेश में तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को बनाया राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार
क्रिकेट
दर्द से तड़प उठा पाकिस्तानी खिलाड़ी, सिर पर लगी भयंकर चोट; मैदान छोड़कर गया बाहर
दर्द से तड़प उठा पाकिस्तानी खिलाड़ी, सिर पर लगी भयंकर चोट; मैदान छोड़कर गया बाहर
बॉलीवुड
Akshay Kumar ने मुंबई में बेचे अपने 2 आलीशान फ्लैट्स, हुआ डबल मुनाफा, 35 लाख तो सिर्फ स्टांप ड्यूटी दी
Akshay Kumar ने मुंबई में बेचे अपने 2 आलीशान फ्लैट्स, हुआ डबल मुनाफा
इंडिया
वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति के साथ PM मोदी ने की भेंट, लॉन्ग-टर्म ऊर्जा साझेदारी पर की लंबी और गंभीर चर्चा
वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति के साथ PM मोदी ने की भेंट, लॉन्ग-टर्म ऊर्जा साझेदारी पर की लंबी और गंभीर चर्चा
इंडिया
Explained: 4 मई से 4 जून तक... फिरहाद ने साथ छोड़ा, जहांगीर का इस्तीफा और अभिषेक के पीछे ED! कैसे अर्श से फर्श पर आ गईं ममता बनर्जी?
फिरहाद ने साथ छोड़ा, जहांगीर का इस्तीफा और अभिषेक के पीछे ED! कैसे अर्श से फर्श पर आ गईं ममता?
शिक्षा
JEE एडमिशन के लिए 75% अंकों की पात्रता में नहीं मिलेगी छूट, IIT रुड़की ने साफ किया रुख
JEE एडमिशन के लिए 75% अंकों की पात्रता में नहीं मिलेगी छूट, IIT रुड़की ने साफ किया रुख
ऑटो
इस देश ने बना ली है उड़ने वाली टैक्सी, जानें कितने लोग एक साथ कर सकते हैं सफर?
इस देश ने बना ली है उड़ने वाली टैक्सी, जानें कितने लोग एक साथ कर सकते हैं सफर?
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget